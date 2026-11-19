O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) marcou para segunda-feira (23), às 17h, o julgamento da briga generalizada entre Ferroviária e Corinthians na final do Campeonato Paulista Feminino Sub-20. A confusão aconteceu no dia 15 de novembro, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), e resultou em denúncias contra os dois clubes, seis jogadoras e a técnica da equipe corintiana, Júlia Passero.

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As duas equipes foram denunciadas no artigo 257, parágrafo 3º, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O dispositivo prevê multa de até R$ 20 mil para os clubes quando não é possível identificar todos os envolvidos em uma briga durante uma competição esportiva.

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Além das denúncias coletivas, duas atletas da Ferroviária e quatro do Corinthians responderão individualmente. As possíveis punições variam de uma a dez partidas, conforme os enquadramentos apresentados ao tribunal.

Quem foi denunciado pelo TJD-SP?

Ferroviária

Ana Carla Vitória Vianna Lima, a Miga (atacante): denunciada duas vezes por agressão física e participação em tumulto.

denunciada duas vezes por agressão física e participação em tumulto. Sarah Emilly Ribeiro Reis (lateral-esquerda): denunciada por agressão física e participação em tumulto.

Corinthians

Júlia Gravena Passero (técnica): denunciada por atitude desleal ou hostil.

denunciada por atitude desleal ou hostil. Rafaela Rocha da Silva (lateral-direita): denunciada duas vezes por agressão física e participação em tumulto.

denunciada duas vezes por agressão física e participação em tumulto. Gabriela Jordi (meia): denunciada por tentativa de agressão física.

denunciada por tentativa de agressão física. Emelym Vidal Donato (zagueira e lateral-esquerda): denunciada por ato desleal ou hostil e participação em tumulto.

denunciada por ato desleal ou hostil e participação em tumulto. Débora Emilly Costa (zagueira): denunciada por ato desleal ou hostil.

Súmula detalhou agressões e expulsões

A confusão começou aos 31 minutos do segundo tempo, quando a Ferroviária vencia por 2 a 0, resultado que garantiu o título estadual. De acordo com a súmula assinada pela árbitra Jéssica Aparecida Milani, o episódio teve início após uma disputa de bola entre Ana Carla, a Miga, e Gabriela Jordi.

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Segundo o relato da arbitragem, a atacante da Ferroviária acertou um chute na perna da adversária, fora da disputa de bola, e depois desferiu socos, chutes e puxões de cabelo. Mesmo contida por companheiras de equipe, Miga ainda atingiu o rosto de Melissa Cruz de Paula, a Mel, do Corinthians, que caiu no gramado e precisou de atendimento médico.

A árbitra também relatou a entrada da técnica corintiana, Júlia Passero, no campo. Segundo a súmula, ela empurrou com os punhos fechados, na altura do pescoço, a jogadora Miga.

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Outra expulsão foi a da atacante Emy, do Corinthians, que estava no banco de reservas e entrou no gramado durante a confusão. Conforme o documento, ela empurrou Ana Elisa de Souza Santos, da Ferroviária.

Ao todo, três pessoas receberam cartão vermelho direto: Miga, Júlia Passero e Emy. A partida ficou paralisada por sete minutos, entre os 76 e os 83 da etapa final.

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Confira os trechos da súmula

Ana Carla (Miga), atacante da Ferroviária:

"Informo que expulsei de forma direta a atleta 19, Sra. Ana Carla Vitória Vianna Lima, aos 76 minutos de jogo. Após uma disputa de bola, a atleta nº 19, Ana Carla Vitória Vianna Lima, da equipe da Ferroviária SAF, desferiu um chute contra a perna da atleta nº 07, Gabriela Jordi, da equipe do SC Corinthians Paulista, utilizando força excessiva e sem que a ação estivesse relacionada à disputa da bola. Na sequência, a atleta nº 19 da Ferroviária desferiu uma sequência de socos contra o peito e o rosto de sua adversária nº 07, além de chutes e puxões de cabelo, dando início a um confronto entre atletas de ambas as equipes. Mesmo enquanto era contida por suas próprias companheiras de equipe, a atleta nº 19 Ana Carla Vitória Vianna Lima (Ferroviária SAF) desferiu um soco no rosto da atleta nº 21 Melissa Cruz de Paula (SC Corinthians), que caiu em campo e precisou de atendimento pela equipe médica do Corinthians."

Júlia Passero, técnica do Corinthians:

"Informo que expulsei a técnica do Corinthians, Sra. Júlia Gravena Passero, por adentrar o campo e empurrar com os punhos fechados na altura do pescoço a atleta de nº 19 da equipe da Ferroviária, Sra. Ana Carla Vitória Vianna Lima."

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Emy, atacante do Corinthians:

"Por invadir o campo de jogo e gerar um novo conflito, empurrando a atleta nº 04 da Ferroviária S.A.F., Sra. Ana Elisa de Souza Santos."

Repercussão após a confusão

O episódio provocou manifestações de Ferroviária, Corinthians, Federação Paulista de Futebol (FPF) e Ministério do Esporte, que repudiaram os atos de violência registrados na decisão.

O Corinthians informou que registraria um Boletim de Ocorrência sobre as agressões. A Ferroviária, por sua vez, também se manifestou contra a atitude da técnica adversária e informou que ofereceria acompanhamento médico e psicossocial à atleta envolvida.

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Apesar da paralisação, a partida foi retomada e terminou com vitória da Ferroviária por 2 a 0. Com o resultado, a equipe de Araraquara conquistou o tricampeonato paulista da categoria.