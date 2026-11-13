A Copa do Mundo Feminina de 2027 pretende deixar resultados que vão além da competição esportiva. O desenvolvimento do futebol feminino, a ampliação de oportunidades profissionais para mulheres e a movimentação de diferentes setores da economia estão entre os objetivos apresentados pelos representantes da organização do torneio durante evento realizado nesta quinta-feira (12), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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A chegada da taça ao Brasil foi o ponto de encontro de diferentes gerações do futebol feminino. O evento reuniu representantes da Fifa, do governo federal e da CBF, além de ex-jogadoras e atletas das categorias de base da Seleção Brasileira. Nas entrevistas, as dirigentes destacaram que a realização do primeiro Mundial feminino na América do Sul representa uma oportunidade de acelerar mudanças que já estão em andamento na modalidade.

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Diretora de marketing do Comitê Organizador da Copa do Mundo Feminina de 2027, Gal Barradas apontou o interesse das novas gerações como um dos fatores que impulsionam esse cenário. Segundo ela, pesquisas realizadas no Brasil e em outros países mostram a força do futebol feminino entre os jovens, especialmente na geração Alfa.

— A geração Alfa e a geração Z, mas sobretudo a geração Alfa, são muito fãs do futebol feminino. Isso está em pesquisas em todo o mundo e também no Brasil. Quando a gente vai aos estádios acompanhar jogos do futebol feminino ou de seleções, vê famílias inteiras entrando, torcendo, vibrando, em um clima muito democrático — afirmou.

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Na avaliação de Gal, o crescimento da modalidade também representa uma oportunidade econômica. A expansão do futebol feminino abre espaço para diferentes profissionais, desde atletas, árbitras e integrantes de comissões técnicas até médicas, fisioterapeutas e psicólogas. A executiva também destacou o interesse dos patrocinadores em participar de um projeto que tenha resultados para além da exposição de marca.

— Quando a gente mistura tudo isso, está falando de uma coisa só: um grande movimento econômico. É uma grande ocasião de consumo para micro e pequenos empreendedores no Brasil. Nossos patrocinadores já entenderam que não se trata apenas de um patrocínio. Todos têm muito interesse no legado que essa Copa do Mundo pretende deixar no país — declarou.

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Gal também ressaltou uma mudança na postura das empresas em relação ao esporte. Segundo ela, o legado passou a ser um assunto recorrente nas reuniões com as marcas interessadas no Mundial.

— Eu estou no mercado há muitos anos e, pela primeira vez, vejo as marcas falarem sempre de legado nas reuniões. Isso é maravilhoso — acrescentou.

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Governo apresenta Plano Nacional do Legado

A construção de resultados permanentes também faz parte do planejamento do governo federal. Durante o evento, Juliana Picoli Agatte, secretária extraordinária para a Copa do Mundo Feminina de 2027, apresentou o Plano Nacional do Legado, que reúne diretrizes para orientar as ações relacionadas ao desenvolvimento do futebol feminino.

A articulação envolve cerca de 50 órgãos federais e mais de 200 pessoas mobilizadas diariamente, além da interlocução com estados e municípios. O documento está estruturado em quatro eixos: acesso e permanência de meninas e mulheres na atividade física e no futebol; profissionalização e ampliação da presença feminina em cargos de gestão; segurança nos ambientes esportivos e enfrentamento das violências contra mulheres e do racismo; e transformação cultural, com mais visibilidade para a modalidade.

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— Estamos falando sobretudo de uma Copa do legado social, do legado esportivo e dos impactos. É também uma oportunidade de visibilidade para o nosso futebol feminino e para o Brasil, para a diversidade dos nossos territórios, culinária, cultura e turismo — explicou Juliana.

A secretária destacou que a competição também será uma oportunidade de aproveitar estruturas já existentes no país, como estádios, aeroportos e sistemas de mobilidade, muitos deles desenvolvidos ou modernizados para a Copa do Mundo masculina de 2014 e outras competições esportivas. A proposta é utilizar essa infraestrutura e concentrar esforços em ações que possam continuar após 2027.

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Outro ponto do plano é ampliar o acesso das meninas ao esporte desde a infância, especialmente nas escolas, além de aumentar a participação feminina nos espaços de decisão do futebol.

Juliana também destacou a importância de reconhecer a trajetória das mulheres que mantiveram a modalidade viva durante os quase 40 anos em que a prática foi proibida no Brasil.

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Detalhes da taça da Copa do Mundo Feminina 2027 (Foto: Nathália Gomes/Lance!)

— Hoje é como se a gente passasse um bastão dessa proibição, desse reconhecimento e, ao mesmo tempo, da possibilidade de ser palco para sediar pela primeira vez a Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil — afirmou.

Copa também pretende resgatar a história das mulheres no futebol

Diretora de Legado e Relações Institucionais da Copa do Mundo de 2027, Aline Pellegrino destacou que o torneio representa uma oportunidade de recuperar a história das mulheres que construíram o futebol feminino no Brasil, muitas vezes sem reconhecimento.

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— Um dos legados dessa Copa é o legado de muitas mulheres invisíveis que sempre estiveram neste país jogando futebol. Essa Copa chega também para a gente resgatar toda essa história, toda essa memória — afirmou.

A dirigente também ressaltou que, pela primeira vez na história das Copas do Mundo masculina e feminina, a Fifa conta com uma diretoria executiva dedicada ao legado. Segundo Aline, aproximadamente 67% a 68% dos profissionais que trabalham no escritório da entidade responsável pela organização do Mundial são mulheres.

Para ela, a realização da competição representa uma oportunidade de ampliar o espaço conquistado pelas mulheres no esporte e acelerar o desenvolvimento da modalidade.

— Ter o principal evento esportivo feminino do mundo é a maior oportunidade que a gente pode dar para todas essas gerações — destacou.

A representatividade das diferentes gerações também esteve presente no palco do evento. A CBF reuniu Pretinha, uma das pioneiras da Seleção Brasileira e participante da primeira Copa do Mundo Feminina, em 1991, além de Aline Pellegrino, ex-capitã da equipe que conquistou o vice-campeonato mundial em 2007. Também participaram Nicolly e Letícia Pinho, jogadoras do Flamengo que defenderam o Brasil na Copa do Mundo Sub-17 no mês passado.

Coordenadora das seleções femininas da CBF, Cris Gambaré destacou o trabalho que vem sendo realizado pela entidade para preparar a equipe brasileira e oferecer suporte às seleções participantes.

— Essa taça estando na nossa casa é um sonho realizado. É o momento de olhar para ela e ver que, desde 2024, esperávamos por isso. O nosso próximo passo é muito trabalho, muito empenho e muita dedicação às nossas mulheres, ao nosso passado, presente e futuro — declarou.

A dirigente também ressaltou a expectativa de receber as delegações no Brasil e realizar uma competição à altura do momento vivido pelo futebol feminino.

— O que queremos é acolher todas as seleções e fazer um grande espetáculo no nosso país. Esse é um trabalho da CBF, de todas as áreas dedicadas para que isso aconteça — completou.

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Copa do Mundo Feminina de 2027: datas, sedes e sorteio

A Copa do Mundo Feminina será disputada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, com 32 seleções e partidas em oito cidades brasileiras: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo. O Maracanã receberá tanto a abertura quanto a final do torneio.

Até 12 de novembro de 2026, 18 seleções já haviam garantido classificação. As outras 14 vagas serão preenchidas pelas eliminatórias continentais e pela repescagem mundial, prevista para fevereiro de 2027.

O próximo compromisso importante no calendário da competição será o sorteio dos grupos, marcado para 11 de dezembro, às 13h30 (de Brasília), no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM). As 32 seleções serão distribuídas em quatro potes, de acordo com o ranking feminino da Fifa, atualizado em 7 de dezembro. O Brasil, por ser o país-sede, estará no pote 1, ao lado das outras sete cabeças de chave.