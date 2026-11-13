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Nicolly Manuel e Letícia Pinho, do Flamengo, participam de evento da Copa do Mundo Feminina 2027 na CBF

Jogadoras estiveram na entidade, durante cerimônia da taça do Mundial, ao lado de Pretinha e Aline Pellegrino e falaram sobre o futuro da modalidade no Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 14:03
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Trophée de la Coupe du Monde Féminine Fifa Brésil 2027 Aux États-Unis Devant La Sede da CBF.
Foto: Luciana Vermell / CBF

As jogadoras Nicolly Manuel e Letícia Pinho, do Flamengo, estiveram na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em evento relacionado à Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil.

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As duas atletas, reveladas nas categorias de base, tiveram a oportunidade de conhecer de perto a taça da competição e posaram para fotos com o troféu. Além disso, subiram ao palco ao lado de Pretinha e Aline Pellegrino, nomes que representam diferentes gerações e têm papel importante na história do futebol feminino brasileiro.

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Durante o encontro, Nicolly e Letícia falaram sobre a participação da Seleção Brasileira no Mundial Sub-17. A equipe terminou a última edição da competição na quarta colocação, repetindo o resultado de 2025. Na ocasião, o Brasil havia alcançado pela primeira vez o quarto lugar, uma posição inédita na história do país no torneio.

A presença de Nicolly e Letícia no evento também abriu espaço para discutir o desenvolvimento da modalidade no país, a formação de novas atletas e os caminhos para fortalecer o futebol feminino brasileiro às vésperas da primeira Copa do Mundo Feminina realizada na América do Sul.

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Três pessoas em auditório; duas com camisa azul da seleção brasileira, a outra em preto com óculos, sorrindo.
Nicolly, Leticia e Pretinha durante evento na CBF da taça da Copa de 2027 (Foto: Luciana Vermell / CBF)

Copa do Mundo Feminina de 2027: datas, sedes e sorteio

A Copa do Mundo Feminina será disputada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, com 32 seleções e partidas em oito cidades brasileiras: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo. O Maracanã receberá tanto a abertura quanto a final do torneio.

Até 12 de novembro de 2026, 18 seleções já haviam garantido classificação. As outras 14 vagas serão preenchidas pelas eliminatórias continentais e pela repescagem mundial, prevista para fevereiro de 2027.

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O próximo compromisso importante no calendário da competição será o sorteio dos grupos, marcado para 11 de dezembro, às 13h30 (de Brasília), no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM). As 32 seleções serão distribuídas em quatro potes, de acordo com o ranking feminino da Fifa, atualizado em 7 de dezembro. O Brasil, por ser o país-sede, estará no pote 1, ao lado das outras sete cabeças de chave.

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