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Alemanha x Peru: amistoso feminino terá entrada gratuita em São Januário

Seleções se enfrentam no dia 4 de dezembro, às 18h15, no Rio de Janeiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 15:28
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São Januário
Alemanha enfrentará o Peru em São Januário (Foto: Igor Reis/Lance!)

A seleção feminina da Alemanha enfrentará o Peru no dia 4 de dezembro, às 18h15 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro. O amistoso internacional terá entrada gratuita e será o primeiro confronto da história entre as duas equipes.

A partida faz parte da excursão da seleção alemã pela América do Sul no encerramento da temporada de 2026. Além do compromisso contra as peruanas, a Alemanha também terá um confronto diante da Argentina durante a passagem pelo continente.

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Como será a entrada em São Januário?

Os torcedores poderão acompanhar o amistoso gratuitamente, mas será necessário chegar cedo para garantir presença no estádio. Não haverá venda nem distribuição antecipada de ingressos.

O acesso será realizado por ordem de chegada, respeitando o limite disponibilizado de aproximadamente 10 mil pessoas. Os portões de São Januário serão abertos às 16h15, duas horas antes do início da partida.

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De acordo com a Federação Alemã de Futebol (DFB), a entrada será permitida até que a capacidade destinada ao confronto seja atingida.

Alemanha já está classificada para a Copa do Mundo de 2027

O amistoso também faz parte da preparação da seleção alemã para os próximos desafios internacionais. A equipe já garantiu classificação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil.

O confronto em São Januário será uma oportunidade de enfrentar uma seleção sul-americana e encerrar a programação internacional de 2026 com uma passagem pelo continente.

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Alemanha feminino: cartaz do jogo 2 em Rio de Janeiro, Cristo Redentor e cidade ao fundo.
Seleção da Alemanha anunciou os amistosos de Novembro (Foto: Divulgação)

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