Entenda o investimento feito pelo Inter para chegar ao topo do futebol feminino
Campeão inédito da Copa do Brasil, Internacional prevê R$ 12,4 milhões para a modalidade em 2026; orçamento revela diferença de recursos em relação ao futebol masculino
O Internacional chegou ao topo do futebol feminino brasileiro em 2026. A conquista inédita da Copa do Brasil, com vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo no Beira-Rio, coroou uma temporada histórica para as Gurias Coloradas. O título, porém, também abre espaço para uma discussão que vai além do resultado dentro de campo: o investimento necessário para estruturar uma equipe competitiva e manter o projeto em crescimento.
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O orçamento colorado para 2026 prevê R$ 12,4 milhões destinados ao futebol feminino. A quantia, aprovada pelo Conselho Deliberativo em dezembro de 2025, ajuda a dimensionar o espaço que a modalidade ocupa no planejamento do clube. Ao mesmo tempo, os demonstrativos financeiros mostram uma diferença expressiva entre os recursos previstos para os departamentos masculino e feminino.
A campanha vitoriosa também teve retorno financeiro. Na edição de 2026, o Internacional terminou a Copa do Brasil invicto e, somadas as cotas de participação desde a terceira fase até a conquista da taça, acumulou cerca de R$ 1,74 milhão em premiações da CBF.
O tamanho do investimento do Inter no futebol feminino
Dos R$ 12,4 milhões previstos para a modalidade em 2026, R$ 8.474.759 aparecem na rubrica de pessoal e benefícios. O valor inclui despesas com atletas, comissão técnica e outros profissionais do departamento, portanto não corresponde exclusivamente aos salários das jogadoras.
A diferença, de aproximadamente R$ 3,93 milhões, corresponde ao restante do orçamento previsto para a manutenção da modalidade e suas demais despesas.
O demonstrativo financeiro do Internacional também permite observar a distância entre os departamentos quando o recorte é pessoal e benefícios. Para o futebol profissional masculino, o orçamento prevê R$ 152.719.737. No feminino, são R$ 8.474.759.
Na comparação direta, o valor destinado ao departamento masculino é cerca de 18 vezes maior. A quantia prevista para o futebol feminino equivale a aproximadamente 5,5% do montante reservado ao masculino nessa categoria.
O gráfico considera os R$ 180,9 milhões previstos para pessoal e benefícios nas quatro áreas discriminadas pelo clube. O futebol profissional masculino concentra a maior parte do valor, enquanto o feminino representa cerca de 4,7% do total dessa rubrica.
A comparação ajuda a dimensionar a diferença de recursos entre as estruturas, mas exige uma ressalva: o orçamento apresenta outras despesas, como logística, direitos de imagem e serviços de terceiros, de forma consolidada. Não há discriminação desses custos por departamento, portanto não é possível atribuir ao futebol feminino uma parcela específica desses valores.
Além disso, os números representam previsões orçamentárias para 2026, e não necessariamente o total efetivamente executado pelo clube ao longo do ano.
Reformulação e estrutura para competir
O investimento financeiro faz parte de um processo de reformulação do departamento. Renata Armiliato, gerente executiva de futebol feminino do Internacional, chegou ao clube em abril de 2026, depois de coordenar a equipe feminina do Juventude. Em entrevista ao Lance! antes da decisão da Copa do Brasil, a dirigente falou sobre as mudanças em andamento e o desenvolvimento das atletas.
— Nós estamos reformulando o nosso departamento, vemos um crescimento considerável dentro de campo nas atletas. Eu vejo que estamos fazendo uma reformulação que está aparecendo aos poucos. Sabemos que tem muito trabalho pela frente, mas estamos avançando dentro dos nossos objetivos, das nossas necessidades e dentro do que conseguimos fazer para 2026.
A campanha na Copa do Brasil foi um dos resultados desse trabalho. Para chegar à decisão, o Inter superou o Red Bull Bragantino na semifinal, em confronto decidido nos pênaltis após empate no placar agregado. Na final, venceu o Flamengo por 3 a 1 no jogo de ida e confirmou o título com um novo triunfo, por 1 a 0, no Beira-Rio.
A decisão em casa teve um significado que ultrapassou a conquista esportiva. O clube voltou a receber uma final nacional da modalidade em seu estádio, diante de 20.097 torcedores. Renata destacou a importância de aproximar a equipe da torcida e reforçar o envolvimento institucional com o futebol feminino.
— É um feito inédito, pela primeira vez o Internacional numa final de Copa do Brasil, uma competição de tão grande importância dentro do calendário brasileiro do futebol feminino. Nós voltamos novamente ao nosso estádio. Isso também é outro fato importante. É o que estamos transmitindo para as meninas e conseguindo transmitir para a torcida: que o clube está engajado nisso.
Planejamento do Inter já mira 2027
Mesmo antes da decisão nacional, o Internacional já trabalhava na montagem do departamento para a próxima temporada. Renata Armiliato afirmou que o planejamento para 2027 havia começado cerca de três meses antes da entrevista ao Lance!, com discussões sobre a manutenção do elenco e a chegada de novas atletas.
A organização envolve renovações, contratações e ajustes internos, sempre considerando os recursos disponíveis. A dirigente ressaltou que o clube busca equilibrar as ambições esportivas com a responsabilidade financeira.
— A gente está trabalhando já há uns três meses para 2027. [...] Já estamos alinhando o nosso departamento, alinhando as nossas atletas, renovações e novas contratações, sempre com muita responsabilidade sobre o que vamos conseguir deixar para este ano e o que estamos pensando para 2027.
O título da Copa do Brasil colocou as Gurias Coloradas no topo de uma competição nacional e marcou um capítulo inédito na história do clube. Para sustentar esse resultado, porém, o desafio do Internacional passa pela continuidade do trabalho: ampliar a estrutura, planejar o elenco e transformar a conquista em parte de um projeto duradouro para o futebol feminino.
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