O vice-campeonato do Flamengo na Copa do Brasil Feminina trouxe à tona questões que vão além do resultado dentro de campo. Após a derrota por 1 a 0 para o Internacional, neste domingo (15), no Beira-Rio, Cristiane falou sobre as dificuldades enfrentadas pelo elenco durante a temporada e revelou que problemas internos interferiram no desempenho da equipe.

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A atacante destacou o orgulho pela campanha rubro-negra, que terminou com a terceira colocação no Campeonato Brasileiro e a primeira participação do clube em uma final de Copa do Brasil. Apesar dos resultados, ela reconheceu que o ambiente ao longo do ano não foi dos mais simples.

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— A gente entrou em duas competições, sem ninguém acreditar, jogando contra todo mundo e, às vezes, contra a gente mesmo. Então, eu tenho muito orgulho desse grupo, das atletas que estão aqui, pela campanha que a gente fez. Dentro da história do clube, ficamos em terceiro no Campeonato Brasileiro, pela primeira vez chegamos em uma final de Copa do Brasil. Então, não tenho por que não sentir orgulho do que a gente fez — afirmou.

Na sequência, Cristiane voltou a mencionar os obstáculos enfrentados pelo grupo e ressaltou o esforço das companheiras, inclusive das atletas que atuaram mesmo com problemas físicos.

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— Tenho muito orgulho do que a gente fez. Acho que o torcedor, claro, o clube fica frustrado, porque você chega em uma final, mas teve muita coisa interna que atrapalhou a gente. Então, chegar até aqui é de um orgulho muito grande dessas meninas. Muitas meninas jogaram machucadas. Dentro de todos os acontecimentos ao longo do ano, eu sinto muito orgulho — completou.

Questionada pelo repórter do SporTV sobre quais seriam os problemas internos mencionados, a atacante preferiu não entrar em detalhes e encerrou o assunto com uma declaração que chamou a atenção.

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— Eu estou preferindo ter paz do que ter razão. É melhor assim. Então, eu sinto muito orgulho do que fizemos até aqui — respondeu.

Cristiane disputa a bola na final da Copa do Brasil (Foto: Victor Lannes | Fotógrafo)

Futuro de Cristiane no Flamengo

Contratada no início de 2024, após passagem pelo Santos, Cristiane tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2026. A permanência da atacante para a próxima temporada, no entanto, ainda não está definida.