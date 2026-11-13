Assistir aos três primeiros jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina de 2027 será possível com um desembolso de pouco mais de R$ 200. Esse é o preço que a Fifa irá cobrar em um dos pacotes de ingressos que serão vendidos a partir de 1º de dezembro, quando começa a primeira fase de venda dos bilhetes. E, como determina a lei, há ainda a opção de meia-entrada.

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A tabela total de preços dos ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027 ainda não foi divulgada, mas nesta sexta-feira (13) a Fifa fez o primeiro anúncio sobre as entradas para o evento, que pela primeira vez será realizado no Brasil.

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Além dos bilhetes individuais, o torcedor poderá optar por três opções de pacotes. Um deles é o Passaporte Seleção Brasileira, que assegura acesso aos três jogos do Brasil na fase de grupos. A equipe faz a partida de abertura no Maracanã em 24 de junho, depois joga na Neo Química Arena no dia 29, e encerra a participação na primeira fase no Mané Garrincha, em 4 de julho.

Para esse conjunto de ingressos, os valores partem de US$ 36 dólares (cerca de R$ 203, na cotação atual).

Fifa oferecerá passaporte para assistir aos três jogos do Brasil na 1ª fase; segundo deles será em São Paulo (Divulgação/Fifa)

A Fifa também irá disponibilizar outros dois pacotes de ingressos. O Passaporte Arena permite ao torcedor comprar ingressos para todos os jogos de um mesmo estádio, que segundo a entidade vai custar 27% a menos do que se os bilhetes forem comprados separadamente. Já o Passaporte Flex vai permitir a formação de um combo personalizado com três partidas, que podem incluir, por exemplo, um jogo do Brasil na fase de grupos e uma semifinal. A decisão e a disputa do terceiro lugar, porém, ficam de fora.

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A primeira fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo Feminina vai de 1º a 8 de dezembro — portanto, antes do sorteio dos grupos. Assim, a compra de bilhetes será "no escuro", sem que se saiba o adversário. Uma nova rodada de venda de entradas será feita após a definição das chaves.

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