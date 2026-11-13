Início da venda de ingressos para a Copa do Mundo Feminina tem data anunciada
E quem optar por compra de pacote de entradas terá desconto
Assistir aos três primeiros jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina de 2027 será possível com um desembolso de pouco mais de R$ 200. Esse é o preço que a Fifa irá cobrar em um dos pacotes de ingressos que serão vendidos a partir de 1º de dezembro, quando começa a primeira fase de venda dos bilhetes. E, como determina a lei, há ainda a opção de meia-entrada.
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A tabela total de preços dos ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027 ainda não foi divulgada, mas nesta sexta-feira (13) a Fifa fez o primeiro anúncio sobre as entradas para o evento, que pela primeira vez será realizado no Brasil.
Além dos bilhetes individuais, o torcedor poderá optar por três opções de pacotes. Um deles é o Passaporte Seleção Brasileira, que assegura acesso aos três jogos do Brasil na fase de grupos. A equipe faz a partida de abertura no Maracanã em 24 de junho, depois joga na Neo Química Arena no dia 29, e encerra a participação na primeira fase no Mané Garrincha, em 4 de julho.
Para esse conjunto de ingressos, os valores partem de US$ 36 dólares (cerca de R$ 203, na cotação atual).
A Fifa também irá disponibilizar outros dois pacotes de ingressos. O Passaporte Arena permite ao torcedor comprar ingressos para todos os jogos de um mesmo estádio, que segundo a entidade vai custar 27% a menos do que se os bilhetes forem comprados separadamente. Já o Passaporte Flex vai permitir a formação de um combo personalizado com três partidas, que podem incluir, por exemplo, um jogo do Brasil na fase de grupos e uma semifinal. A decisão e a disputa do terceiro lugar, porém, ficam de fora.
A primeira fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo Feminina vai de 1º a 8 de dezembro — portanto, antes do sorteio dos grupos. Assim, a compra de bilhetes será "no escuro", sem que se saiba o adversário. Uma nova rodada de venda de entradas será feita após a definição das chaves.
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