O meio-campista André Carrillo será desfalque do Corinthians para o confronto contra o Atlético-MG, no dia 25 de novembro, pelo Campeonato Brasileiro. O peruano recebeu o terceiro cartão amarelo durante a vitória por 4 a 0 sobre o Botafogo, na última quarta-feira (18), na Neo Química Arena, e terá que cumprir suspensão automática.

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O cenário poderia ter sido ainda mais complicado para o técnico Clarence Seedorf. Além de Carrillo, outros sete jogadores estavam pendurados com dois cartões amarelos: Breno Bidon, Kauê, Matheus Bidu, Matheus Pereira, André, Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Os três últimos, no entanto, não estiveram em campo diante do Botafogo.

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Além da ausência de Carrillo, o Corinthians ainda convive com dúvidas e desfalques confirmados para o próximo compromisso. Yuri Alberto segue suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), enquanto Kayke e Zakaria Labyad permanecem entregues ao departamento médico. Allan, que apresenta uma tendinite no tendão de Aquiles direito, é dúvida para o confronto.

Por outro lado, Rodrigo Garro pode voltar a ficar à disposição da comissão técnica. O argentino está em processo de transição física após sofrer uma lesão no joelho direito e apresenta evolução na recuperação. Embora ainda seja tratado como dúvida, a tendência é que reúna condições de participar da partida contra o Atlético-MG.

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A comissão técnica também poderá contar com outros retornos. Matheus Pereira e André Ramalho, que cumpriram suspensão diante do Botafogo, estarão novamente à disposição. Além deles, o volante André, convocado para a Seleção Brasileira principal, e o jovem Iago Machado, que estava a serviço da equipe nacional de base, são esperados de volta ao elenco.

André Carrillo está suspenso e desfalcará o Corinthians diante do Atlético-MG (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Folhapress)

Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 60 jogos disputados na temporada de 2026, com 22 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, o que representa um aproveitamento de 46%. Ao longo do ano, a equipe marcou 67 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por confronto.

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No Campeonato Brasileiro, o desempenho é inferior ao registrado na temporada. Em 35 rodadas, o Corinthians acumula 10 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 38%. O time marcou 40 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, o equivalente a 1,2 por partida.

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Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians apresenta números superiores aos registrados na temporada. Em quatro partidas, o treinador neerlandês soma duas vitórias, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 58%. Nesse período, a equipe marcou oito gols, média de dois por jogo, e sofreu apenas três, aproximadamente 0,8 por confronto.

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Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão