São Paulo x Corinthians: final do Brasileirão Feminino atinge marco histórico

O clássico entre São Paulo e Corinthians, pelo jogo de volta da final do Brasileirão Feminino de 2026, terá um marco histórico. Foram anunciados mais de 44.530 ingressos vendidos para o confronto. Antes, o recorde também era de domínio paulista: 44.529 torcedores em um Corinthians x São Paulo.

De forma oficial, o Tricolor divulgou a venda de mais de 44 mil ingressos para a partida no MorumBis, número que supera o quarto jogo com maior público do São Paulo masculino na temporada. Nesta situação, o confronto contra o Coritiba, pelo Brasileirão de 2026, contou com 44.491 pessoas no estádio.

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➡️São Paulo está escalado para a final do Brasileirão Feminino

Marco histórico em São Paulo x Corinthians

No total, o MorumBis pode comportar até 66.795 torcedores. Ainda há possibilidade de venda de mais ingressos antes do início do confronto. Conforme decisão do MP-SP, desde 2016 os clássicos na capital paulista devem ser realizados com torcida única.

A força da torcida acompanha a determinação do coletivo tricolor em busca do título nacional. O São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 1 no jogo de ida, de virada, na Neo Química Arena. Hoje, as donas da casa jogam pelo empate para garantir o título, que não conquistam desde 1997.

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São Paulo anunciou recorde histórico contra o Corinthians nas redes sociais (Foto: Divulgação/SaoPauloFC_Fem)

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Em clima de decisão, os torcedores do São Paulo fizeram grande festa receptiva para comissão técnica e atletas antes da bola rolar. A ação contou com baterias, bandeiras, sinalizadores e muito canto da torcida são-paulina.

Retorno da equipe feminina Tricolor

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A equipe feminina do Tricolor chegou a encerrar atividades em 2000; no entanto, com parcerias pontuais para disputar alguns torneios, o projeto foi retomado de forma definitiva em 2019. Com isso, o melhor resultado foi em 2024, quando foram vice-campeãs. Naquela edição, a equipe feminina do Corinthians conquistou o título do Brasileirão Feminino.