Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

São Paulo x Corinthians: final do Brasileirão Feminino atinge marco histórico

Jogo atingiu marco de maior público do futebol feminino na América Latina

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
03/10/2026 16:00
Supervisionado porAndré Carbone,
Favorite o Lance! no Google
Por meio das redes sociais, clube anunciou o recorde atingido (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
Por meio das redes sociais, clube anunciou o recorde atingido (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O clássico entre São Paulo e Corinthians, pelo jogo de volta da final do Brasileirão Feminino de 2026, terá um marco histórico. Foram anunciados mais de 44.530 ingressos vendidos para o confronto. Antes, o recorde também era de domínio paulista: 44.529 torcedores em um Corinthians x São Paulo.

De forma oficial, o Tricolor divulgou a venda de mais de 44 mil ingressos para a partida no MorumBis, número que supera o quarto jogo com maior público do São Paulo masculino na temporada. Nesta situação, o confronto contra o Coritiba, pelo Brasileirão de 2026, contou com 44.491 pessoas no estádio.

continua após a publicidade

➡️São Paulo está escalado para a final do Brasileirão Feminino

Marco histórico em São Paulo x Corinthians

No total, o MorumBis pode comportar até 66.795 torcedores. Ainda há possibilidade de venda de mais ingressos antes do início do confronto. Conforme decisão do MP-SP, desde 2016 os clássicos na capital paulista devem ser realizados com torcida única.

A força da torcida acompanha a determinação do coletivo tricolor em busca do título nacional. O São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 1 no jogo de ida, de virada, na Neo Química Arena. Hoje, as donas da casa jogam pelo empate para garantir o título, que não conquistam desde 1997.

continua após a publicidade
São Paulo anunciou recorde histórico contra o Corinthians nas redes sociais (Foto: Divulgação/SaoPauloFC_Fem)
São Paulo anunciou recorde histórico contra o Corinthians nas redes sociais (Foto: Divulgação/SaoPauloFC_Fem)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Em clima de decisão, os torcedores do São Paulo fizeram grande festa receptiva para comissão técnica e atletas antes da bola rolar. A ação contou com baterias, bandeiras, sinalizadores e muito canto da torcida são-paulina.

Retorno da equipe feminina Tricolor

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A equipe feminina do Tricolor chegou a encerrar atividades em 2000; no entanto, com parcerias pontuais para disputar alguns torneios, o projeto foi retomado de forma definitiva em 2019. Com isso, o melhor resultado foi em 2024, quando foram vice-campeãs. Naquela edição, a equipe feminina do Corinthians conquistou o título do Brasileirão Feminino.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Tricolor joga somente pelo empate para conquistar o título do Brasileirão Feminino de 2026 (Foto: Crédito: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo

São Paulo está escalado para a final do Brasileirão Feminino

Há 33 minutos
Jogadoras do São Paulo e Corinthians em ação pelo Brasileirão Feminino

Futebol Feminino

Final do Brasileirão Feminino reúne marcas e mostra força crescente da modalidade

Há 6 horas
São Paulo foi derrotado de virada no Morumbis (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

São Paulo

São Paulo: sete jogadores sentem dores após derrota para o Santos

Há 8 horas
Dorival Júnior em São Paulo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após derrota

Há 17 horas
Gabigol estava há 4 anos sem balançar as redes contra o São Paulo (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Futebol Nacional

Gabigol faz dois, Santos vira e quebra jejum contra o São Paulo no Morumbis

Há 17 horas
Pedro Lima em ação durante o clássico entre São Paulo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Gol perdido em São Paulo x Santos irrita torcedores: 'Não sabe'

Há 18 horas
Mais LANCE!
Protesto nas placas de publicidade do Brasileirão durante São Paulo x Santos, no Morumbis

São Paulo x Santos é marcado por protesto de bets contra proibição

Matheus Delgado Candançan em ação durante São Paulo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Pênalti não marcado em São Paulo x Santos gera revolta: 'Inacreditável'

PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

PC Oliveira aponta erro capital em São Paulo x Santos

São Paulo e Santos estão se enfrentando nesta sexta (2)

Veja gols em São Paulo x Santos: Gabigol marca duas vezes

Tricolor está pronto para o duelo contra o Peixe no Morumbis (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

Sem Calleri, São Paulo está escalado para jogo contra o Santos; veja

Gabigol sofre a marcação de um jogador do São Paulo na partida contra o Santos no primeiro turno do Brasileirão

Por que São Paulo x Santos acontece nesta sexta-feira, durante a Data Fifa? Entenda

Harry Massis, presidente do São Paulo, e Donovan Ferreti, Diretor Geral da Ticketmaster Brasil, durante assinatura de contrato da parceria nesta sexta-feira (2).

São Paulo e Ticketmaster assinam parceria de cinco anos; entenda

Luciano e Gabigol em ação por São Paulo e Santos, respectivamente

Tironi no Lance!: Santos em alta, São Paulo deprimido no clássico paulista

Luciano celebrando o gol ao lado do elenco do São Paulo.

São Paulo busca segunda vitória em clássicos no ano; veja sequência

Elenco do São Paulo treinando durante esta quinta-feira (2)

São Paulo encerra preparação para clássico contra o Santos com desfalques e reforços

Morumbis durante partida do São Paulo (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Dobradinha de clássicos no Morumbis pode ser marcada por recorde de público e título inédito; veja

Brasileirão Série A 2026 - São Paulo x Santos

São Paulo x Santos: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Camisa do São Paulo com a patrocinadora master SuperBet - (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

MP das Bets: São Paulo enfrentará o Santos ainda com o patrocínio da SuperBet; entenda