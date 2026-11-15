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AO VIVO: Lance!TV transmite final da Copa do Brasil Feminina entre Inter e Flamengo

Partida acontece às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/11/2026 15:30
Atualizado há 1 minutos
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Internacional e Flamengo vão decidir o título da Copa do Brasil Feminina neste domingo, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O confronto decisivo terá transmissão ao vivo e com imagens do Lance!TV, a partir das 15h30, com cobertura especial antes de a bola rolar.

➡️Assista à decisão ao vivo no YouTube do Lance!

As equipes entram em campo em busca de um título inédito na competição. A decisão começou no Rio de Janeiro e o Inter levou a melhor fora de casa, vencendo o Flamengo por 3 a 1. Agora decide no próprio estádio com uma vantagem de 2 gols.

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A transmissão do Lance!TV terá narração de Felipe Ruggeri e comentários de Igor Reis.

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Como chegam as equipes

O Internacional chega à partida decisiva com dois gols de vantagem no placar agregado. Para conquistar o título no tempo normal, as Coloradas podem até perder por um gol de diferença. Caso sejam derrotadas por dois gols, a decisão será nos pênaltis. A equipe gaúcha disputa sua primeira final da Copa do Brasil Feminina e tenta fechar a campanha com a taça.

O Flamengo precisa reverter o resultado construído no jogo de ida para conquistar o título. Depois de sair na frente no Luso-Brasileiro, a equipe de Celso Silva sofreu três gols na etapa final. Para levantar a taça no tempo normal, as rubro-negras precisam vencer por três ou mais gols de diferença. Uma vitória por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

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Para chegar à decisão o Inter eliminou Grêmio, Coritiba, Atlético-MG e Bragantino. Já o Flamengo superou Liga São João, 3B da Amazônia, Fluminense e Bahia.

Flamengo e Internacional decidem a Copa do Brasil Feminina no Luso Brasileiro, com jogadoras em campo.
Flamengo e Internacional decidem a Copa do Brasil Feminina no Luso-Brasileiro (Foto: Divulgação / Flickr Internacional)

Ficha técnica

Internacional (3) x (1) Flamengo

    1.
  1. 🏆 Competição: Copa do Brasil Feminina 2026 – final (jogo de volta)
    2. 2.
  2. 📆 Data e horário: domingo (15), às 16h (de Brasília)
    3. 3.
  3. 📍 Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
    4. 4.
  4. 📺 Onde assistir: Lance!TV, no YouTube, Globo, Ge Tv, SporTV, Nsports e XSports
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