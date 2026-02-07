O primeiro grande clássico do futebol feminino em 2026 vale taça. Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado (7), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP), na final da Supercopa Feminina.

A decisão, em jogo único, terá transmissão ao vivo da TV Globo, em TV aberta, do sportv, na TV fechada. Até a última atualização, na manhã deste sábado (7), foram vendidos pouco mais de 2.100 ingressos.

Tudo sobre Futebol Feminino

Premiação recorde

Além do troféu, a final deste sábado também coloca em jogo uma premiação histórica. Pela primeira vez, o clube campeão da Supercopa Feminina vai faturar R$ 1 milhão, enquanto o vice ficará com R$ 600 mil — valores recordes para a competição.

Arbitragem

A arbitragem da decisão ficará a cargo de Edina Alves Batista, auxiliada por Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa, e contará com uso do VAR. Em campo, dois projetos consolidados, rivais históricos e protagonistas do futebol feminino nacional prometem um Derby de alto nível para abrir a temporada com emoção na Arena Barueri.

Retrospecto

No retrospecto geral do Derby feminino, o Corinthians leva vantagem sobre o Palmeiras. Em 30 confrontos disputados entre as equipes em todas as competições, as Brabas somam 17 vitórias, contra sete triunfos do rival, além de seis empates. Mesmo atuando fora de casa, o domínio corinthiano se mantém: em 15 jogos com mando palmeirense, o Timão venceu oito vezes, empatou quatro e perdeu apenas três.

Já como mandante, o Corinthians tem aproveitamento ainda mais expressivo, com nove vitórias em 15 partidas. O último encontro entre os clubes terminou com vitória corinthiana por 1 a 0, na final do Paulistão Feminino de 2025, reforçando o histórico favorável do Timão no clássico. Antes, as Palestrinas venceram por 5 a 1, resultado que garantiu o título estadual.

Destaques de Palmeiras e Corinthians

Mandante da partida após sorteio, o Palmeiras chega embalado para a decisão depois de encerrar a temporada 2025 com três conquistas expressivas: Ladies Cup, Campeonato Paulista Feminino e Copa do Brasil. O título nacional, inclusive, credenciou o Verdão a disputar a Supercopa pela primeira vez.

Para 2026, o clube foi agressivo no mercado e reforçou o elenco com nomes de peso, como Bia Zaneratto, que retorna ao futebol brasileiro para vestir a camisa 10, além de Duda Santos, Gláucia, Lorena Benítez e outras apostas para elevar o nível da equipe comandada por Rosana Augusto.

Do outro lado, o Corinthians mantém o protagonismo que o consolidou como a principal potência do futebol feminino sul-americano. Atual campeão brasileiro e da Libertadores, o Timão chega à final da Supercopa após mais uma temporada de alto rendimento e poucos dias depois do vice-campeonato da Copa das Campeãs, em decisão equilibrada contra o Arsenal, na Inglaterra.

O elenco segue liderado por Gabi Zanotti, referência técnica e ofensiva, e ganhou novas opções com as chegadas de Rhaizza, Ana Vitória, Agustina, Belén Aquino e Paola García, ampliando o leque de alternativas do técnico Lucas Piccinato.

Palmeiras x Corinthians: onde assistir

Final da Supercopa Feminina

Data: sábado, 7 de fevereiro

sábado, 7 de fevereiro Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Arena Barueri, em Barueri (SP) Onde assistir: TV Globo e Sportv

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Kate Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner e Rhay Coutinho; Ingryd, Lorena Benítez (Andressinha) e Brena; Bia Zaneratto, Gláucia e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto.

CORINTHIANS: Lelê; Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Letícia Teles e Tamires; Ana Vitória; Duda Sampaio, Andressa Alves e Gabi Zanotti; Belén Aquino e Jaqueline.