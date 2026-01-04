O Santos anunciou neste domingo (4) a contratação da atacante Eudimilla, ex-Corinthians, que se torna o primeiro reforço santista para o retorno à elite do Brasileirão Feminino.

Com passagem pela Seleção Brasileira, a jogadora de 24 anos chega para fortalecer o sistema ofensivo do técnico Caio Couto. Eudimilla assinou contrato de dois anos, válido até 31 de dezembro de 2027.

— O Santos é um clube gigante, é uma honra poder vestir essa camisa e defender as Sereias da Vila. Que seja uma temporada de conquistas e objetivos alcançados, com muita entrega, ousadia e trabalho duro — disse ela.

A carreira de Eudmilla, novo reforço do Santos

Nascida em 6 de maio de 2001, em Santa Luzia (MA), Eudimilla ganhou projeção nacional nas categorias de base da Chapecoense, antes de ser contratada pelo Grêmio, onde conquistou suas primeiras convocações para a Seleção Brasileira Sub-20 e rapidamente chegou ao time profissional.

Em 2023, defendendo a Ferroviária, viveu um dos melhores momentos da carreira: foi eleita a melhor atacante do Campeonato Paulista e, no mesmo ano, recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira principal. Ela estava no Corinthians desde 2024.

Quem já renovou

Além da chegada de Eudimilla, o Santos também avançou na manutenção da base do elenco para a temporada 2026. O clube renovou os contratos de Evellyn Marques, Rafa Andrade, Laryh e Carol Baiana até 31 de dezembro de 2026. Bárbara Cuzzuol teve vínculo estendido até o fim de 2027, assim como Larissa Vasconcelos e Samara, que tiveram seus contratos prorrogados pelo mesmo período.

Já a jovem Sara assinou seu primeiro contrato profissional com o Santos, válido até 31 de dezembro de 2028, reforçando a estratégia do clube de valorização das atletas formadas na base das Sereias.