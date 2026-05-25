Em uma final marcada pela eficiência no segundo tempo, o Barcelona venceu o Lyon por 4 a 0 neste sábado (23), em Oslo, e conquistou o tetracampeonato da Champions League Feminina. A equipe catalã sofreu pressão na etapa inicial, mas foi letal após o intervalo, com dois gols de Ewa Pajor e dois de Salma Paralluelo.

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O duelo começou equilibrado, com o Lyon levemente superior em posse de bola e criação de chances. Mesmo assim, o time francês não conseguiu transformar o domínio em gols e parou em uma atuação segura da goleira Cata Coll. O Barcelona, por sua vez, teve dificuldades para encaixar seu jogo no primeiro tempo e levou o empate para o intervalo.

Na segunda etapa, a postura mudou completamente. Logo aos 10 minutos, Patri Guijarro encontrou Ewa Pajor em profundidade, e a atacante polonesa finalizou cruzado para abrir o placar. Aos 25, após falha defensiva em cruzamento, Pajor apareceu novamente dentro da área para ampliar.

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Sem reação, o Lyon viu o Barcelona controlar o ritmo da partida até o fim. Nos minutos finais, Salma Paralluelo marcou duas vezes: primeiro com um chute de fora da área, aos 44 minutos, e depois aproveitando passe de Pajor para fechar a goleada nos acréscimos.

A vitória consolida o quarto título europeu do Barcelona, que volta a dominar o cenário continental após anos de alternância, justamente com o Lyon, maior campeão da história da competição.

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Alexia Putellas é eleita 'Jogadora da Temporada'

A meio-campista Alexia Putellas foi eleita pela Uefa a "Jogadora da Temporada" da Champions League Feminina 2025/26. Capitã do Barcelona, ela foi peça central na campanha do título e encerra a competição como uma das principais protagonistas do elenco.

Putellas teve impacto direto em toda a campanha, com participação constante na construção ofensiva e influência decisiva no meio-campo, liderando uma equipe que terminou o torneio com o título e desempenho dominante.

Fim da hegemonia individual de Aitana Bonmatí no prêmio da Uefa

O prêmio de Putellas também interrompe uma sequência recente de domínio de Aitana Bonmatí, eleita Jogadora da Temporada nas últimas três edições da Champions Feminina.

A mudança simboliza a força coletiva do Barcelona, que mantém um elenco repleto de protagonistas capazes de alternar protagonismo em alto nível ao longo das temporadas.

Lily Yohannes é eleita Revelação da temporada da Champions Feminina

A Uefa também destacou a meio-campista Lily Yohannes como "Revelação da Temporada" 2025/26. Aos 18 anos, a jogadora do Lyon foi um dos grandes nomes jovens da competição, mesmo com o vice-campeonato da equipe francesa.

Yohannes se destacou pela maturidade, visão de jogo e capacidade de influenciar partidas importantes, sendo peça-chave na campanha que levou o Lyon até mais uma final europeia. O Lyon, por sua vez, coloca a quarta jogadora nas últimas edições como revelação.

Vencedoras anteriores da Jovem Jogadora da Época

2024/25 : Melchie Dumornay (Lyon)

2023/24 : Melchie Dumornay (Lyon)

2022/23 : Lena Oberdorf (Wolfsburg)

2021/22 : Selma Bacha (Lyon)

Time da temporada

Jogadoras da temporada escolhidas pela UefA (Foto: Reprodução/Uefa)

O Barcelona teve cinco jogadoras incluídas na seleção oficial da temporada, escolhida pelo Grupo de Observadores Técnicos da Uefa. Quatro vezes campeão europeu, o clube catalão foi representado em todos os setores do campo — da goleira Cata Coll ao ataque, com Ewa Pajor, artilheira da competição com 11 gols.

A zagueira Mapi León também foi escolhida na defesa, enquanto a melhor jogadora da temporada, Alexia Putellas, aparece no meio-campo ao lado da companheira Patri Guijarro.

O vice-campeão Lyon teve três representantes na equipe ideal, enquanto o Arsenal, semifinalista, colocou duas jogadoras. O Bayern de Munique, que também chegou à semifinal, completou a lista com uma atleta.