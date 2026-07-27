Peñarol busca a contratação de De la Cruz, do Flamengo, por empréstimo Meio-campista, torcedor do clube uruguaio, já acenou positivamente com a oferta

De la Cruz, meio-campista do Flamengo, pode estar de volta ao futebol uruguaio. O Peñarol tem interesse na contratação do jogador de 29 anos. Após receber o sinal positivo do atleta, o clube sul-americano abrirá negociações com o Rubro-Negro.

As conversas entre De la Cruz e o Peñarol acontecem há algum tempo. A ideia do clube uruguaio é contar com o jogador, de 29 anos, por empréstimo de um ano, sem custos. O Flamengo aguarda a oficialização da proposta para debater o tema. A tendência, entretanto, é que, caso receba uma oferta nesse cenário, o Rubro-negro deve fazer uma contraproposta.

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De la Cruz tem contrato com o Flamengo até junho de 2028. O meio-campista chegou ao clube carioca em janeiro de 2024, após o Rubro-Negro desembolsar cerca de US$ 16 milhões pela transferência junto ao River Plate, da Argentina.

De la Cruz é torcedor do Peñarol

Revelado pelo Liverpool, de Montevidéu, De la Cruz é torcedor do Peñarol. A informação foi revelada pelo também uruguaio Guillermo Varela, que, em dezembro do ano passado, declarou ser torcedor do clube aurinegro.

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Na ocasião, Varela citou De la Cruz e outros companheiros ao falar sobre os jogadores que levaria com ele para defender o Peñarol.

"Tem nós três (Varela, De la Cruz e Arrascaeta), Facu Pellistri, Brian Rodríguez, Facundo Torres, Piqueréz. Quando nos juntamos todos e falamos, sempre citamos isso... Seria lindo."

De la Cruz e Varela durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Situação física de De la Cruz preocupa

Apesar do interesse por De la Cruz, a situação física do jogador é um dos fatores que influenciam sua atual condição no Flamengo. Em 2026, ele entrou em campo 22 vezes pelo time carioca, totalizando 656 minutos, sem completar uma partida inteira. No empate contra o São Paulo, inclusive, ele ficou fora do jogo por conta de controle de carga.

— Sobre o Nico, meu português brasileiro não é muito claro, então houve algumas confusões. O Nico veio da seleção e se apresentou em condições. Ele fez trabalhos de força. Isso criou um problema muscular, que o tirou de seis a sete dias. Durante esses sete dias, ele treinou de forma muito limitada. Agora, estamos administrando as cargas para que, no futuro, ele esteja com a gente. Tem Arrascaeta, dois volantes para entrar no meio... Não preciso sobrecarregar jogadores da mesma função no banco. Ele precisa treinar para voltar também.

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Números pelo Uruguai

Pela seleção uruguaia, o meio-campista foi reserva nos três jogos da fase de grupos da Copa do Mundo e acumulou 83 minutos.

Convocado por Bielsa para o Mundial de 2026, De la Cruz participou das três partidas do Uruguai na fase de grupos. No empate em 1 a 1 com a Arábia Saudita, atuou por 18 minutos. Diante de Cabo Verde, no empate em 2 a 2, entrou nos minutos finais e jogou por 20 minutos. Já na derrota por 1 a 0 para a Espanha, entrou no intervalo e disputou toda a segunda etapa.

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