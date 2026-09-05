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Brasil goleia Tanzânia na estreia da Copa do Mundo Feminina Sub-20

Thaynara, Evelin e Vitorinha anotaram os gols da vitória brasileira por 4 a 1

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
05/09/2026 12:04
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A atacante Evelin anotou dois gols na vitória do Brasil sobre a Tanzânia, na estreia da Copa do Mundo Feminina Sub-20
A atacante Evelin anotou dois gols na vitória do Brasil sobre a Tanzânia, na estreia da Copa do Mundo Feminina Sub-20 (Foto: Luciana Vermelli/ CBF)

A Seleção Brasileira estreou com vitória na Copa do Mundo Feminina Sub-20. Neste sábado (5), a equipe comandada pela técnica Camilla Orlando goleou a Tanzânia por 4 a 1, com gols de Thaynara, Evelin e Vitorinha, no estádio de Bielsko-Biala, na Polônia.

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Apesar de ter o controle da partida como um todo, o Brasil desperdiçou muitas finalizações e cedeu o empate à Tanzânia, em cobrança de pênalti, no final do primeiro tempo. Mais precisa na volta para a segunda etapa, a Seleção conseguiu converter o domínio ofensivo em gols para confirmar a vitória.

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O Brasil é cabeça de chave do Grupo B e volta a campo nesta quarta-feira (8), contra o Canadá. A equipe também enfrentará a Inglaterra na primeira fase da competição.

Como foi Brasil x Tanzânia

Primeiro tempo

A Seleção Brasileira pressionou as adversárias desde o início de jogo e fez a goleira Jafari trabalhar logo no primeiro minuto, após finalização de Clarinha. O Brasil ainda teve outras boas chances na sequência: aos quatro minutos, Thainá bateu cruzado, mas a bola passou por cima da meta. Aos oito, Ana Beatriz cabeceou para fora.

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O primeiro gol — e centésimo do Brasil na história da Copa do Mundo Sub-20 — veio aos 13 minutos, dos pés de Thaynara. Após cruzamento de Vitorinha, a zagueira aproveitou o rebote da defesa da Tanzânia e finalizou de fora da área, sem chances de defesa para Jafari.

Depois de abrir o placar, o Brasil manteve o domínio da partida, mas passou a enfrentar mais resistência da defesa da Tanzânia. A Seleção se manteve no campo de ataque e conseguia construir bem os ataques, mas pecava na finalização: ao todo, a equipe teve 15 chutes a gol no primeiro tempo.

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A resposta da Tanzânia veio aos 36 minutos, após um descuido da defesa brasileira. Na saída de bola, Ana Beatriz recuou mal para Thais Lima. A goleira se atrapalhou ao tocar para Sofia que, pressionada por Winfrida Gerald, acabou cometendo pênalti. A própria Winfrida converteu a cobrança e marcou o primeiro gol da história da Tanzânia em competições da Fifa.

Segundo tempo

O Brasil manteve a mesma postura ofensiva do início da partida e ampliou o placar aos quatro minutos com Evelin, que finalizou firme de pé esquerdo após receber lançamento de Nogueira. A Seleção ainda teve mais chances com Vitorinha, aos 12 minutos, e Nogueira, com finalização de longe, aos 16.

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A dupla Nogueira-Evelin voltou a funcionar aos 17 minutos, e o Brasil ampliou o placar. A meio-campista levantou na área para a camisa 17 que, com chute cruzado de esquerda, anotou seu segundo gol no jogo e o terceiro do Brasil.

A Seleção Brasileira assumiu o controle total do jogo e mantinha a Tanzânia no campo de defesa. A equipe de Camilla Orlando chegou às 28 finalizações na partida, contra apenas três das adversárias. Coube à camisa 10 Vitorinha fechar a conta para o Brasil com um golaço de falta. Aos 35 minutos, ela fez cobrança perfeita no ângulo esquerda, sem chance de defesa para a goleira Jafari.

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Brasil e Tanzânia se enfrentaram na primeira rodada da Copa do Mundo Feminina Sub-20
Brasil e Tanzânia se enfrentaram na primeira rodada da Copa do Mundo Feminina Sub-20 (Foto: Luciana Vermelli/ CBF)

Grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20

  1. Grupo A: Polônia, México, Argentina e Benim
  2. Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá e Tanzânia
  3. Grupo C: França, República da Coreia, Gana e Equador
  4. Grupo D: Japão, Estados Unidos, Nova Zelândia e Itália
  5. Grupo E: RPD da Coreia, Colômbia, Costa Rica e Portugal
  6. Grupo F: Espanha, Nigéria, China e Nova Caledônia

Jogos da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20

1ª rodada

DataGrupoHorárioJogo

05/09/2026

A

10h

Polônia x Argentina

05/09/2026

A

13h

México x Benim

05/09/2026

B

10h

Brasil x Tanzânia

05/09/2026

B

13h

Canadá x Inglaterra

06/09/2026

C

10h

França x Coreia do Sul

06/09/2026

C

13h

Equador x Gana

06/09/2026

D

10h

Japão x Nova Zelândia

06/09/2026

D

13h

Estados Unidos x Itália

07/09/2026

E

10h

Coreia do Norte x Portugal

07/09/2026

E

13h

Costa Rica x Colômbia

07/09/2026

F

10h

Nova Caledônia x China

07/09/2026

F

13h

Espanha x Nigéria

2ª rodada

DataGrupoHorárioJogo

08/09/2026

A

10h

Benim x Argentina

08/09/2026

A

13h

Polônia x México

08/09/2026

B

10h

Brasil x Canadá

08/09/2026

B

13h

Inglaterra x Tanzânia

09/09/2026

C

10h

Gana x Coreia do Sul

09/09/2026

C

13h

França x Equador

09/09/2026

D

10h

Itália x Nova Zelândia

09/09/2026

D

13h

Japão x Estados Unidos

10/09/2026

E

10h

Coreia do Norte x Costa Rica

10/09/2026

E

13h

Colômbia x Portugal

10/09/2026

F

10h

Espanha x Nova Caledônia

10/09/2026

F

13h

China x Nigéria

3ª rodada

DataGrupoHorárioJogo

11/09/2026

A

13h

Argentina x México

11/09/2026

A

13h

Benim x Polônia

11/09/2026

B

10h

Inglaterra x Brasil

11/09/2026

B

10h

Tanzânia x Canadá

12/09/2026

C

13h

Gana x França

12/09/2026

C

13h

Coreia do Sul x Equador

12/09/2026

D

10h

Nova Zelândia x Estados Unidos

12/09/2026

D

10h

Itália x Japão

13/09/2026

E

13h

Colômbia x Coreia do Norte

13/09/2026

E

13h

Costa Rica x Portugal

13/09/2026

F

10h

China x Espanha

13/09/2026

F

10h

Nova Caledônia x Nigéria

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