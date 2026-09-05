Brasil goleia Tanzânia na estreia da Copa do Mundo Feminina Sub-20
Thaynara, Evelin e Vitorinha anotaram os gols da vitória brasileira por 4 a 1
A Seleção Brasileira estreou com vitória na Copa do Mundo Feminina Sub-20. Neste sábado (5), a equipe comandada pela técnica Camilla Orlando goleou a Tanzânia por 4 a 1, com gols de Thaynara, Evelin e Vitorinha, no estádio de Bielsko-Biala, na Polônia.
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Apesar de ter o controle da partida como um todo, o Brasil desperdiçou muitas finalizações e cedeu o empate à Tanzânia, em cobrança de pênalti, no final do primeiro tempo. Mais precisa na volta para a segunda etapa, a Seleção conseguiu converter o domínio ofensivo em gols para confirmar a vitória.
O Brasil é cabeça de chave do Grupo B e volta a campo nesta quarta-feira (8), contra o Canadá. A equipe também enfrentará a Inglaterra na primeira fase da competição.
Como foi Brasil x Tanzânia
Primeiro tempo
A Seleção Brasileira pressionou as adversárias desde o início de jogo e fez a goleira Jafari trabalhar logo no primeiro minuto, após finalização de Clarinha. O Brasil ainda teve outras boas chances na sequência: aos quatro minutos, Thainá bateu cruzado, mas a bola passou por cima da meta. Aos oito, Ana Beatriz cabeceou para fora.
O primeiro gol — e centésimo do Brasil na história da Copa do Mundo Sub-20 — veio aos 13 minutos, dos pés de Thaynara. Após cruzamento de Vitorinha, a zagueira aproveitou o rebote da defesa da Tanzânia e finalizou de fora da área, sem chances de defesa para Jafari.
Depois de abrir o placar, o Brasil manteve o domínio da partida, mas passou a enfrentar mais resistência da defesa da Tanzânia. A Seleção se manteve no campo de ataque e conseguia construir bem os ataques, mas pecava na finalização: ao todo, a equipe teve 15 chutes a gol no primeiro tempo.
A resposta da Tanzânia veio aos 36 minutos, após um descuido da defesa brasileira. Na saída de bola, Ana Beatriz recuou mal para Thais Lima. A goleira se atrapalhou ao tocar para Sofia que, pressionada por Winfrida Gerald, acabou cometendo pênalti. A própria Winfrida converteu a cobrança e marcou o primeiro gol da história da Tanzânia em competições da Fifa.
Segundo tempo
O Brasil manteve a mesma postura ofensiva do início da partida e ampliou o placar aos quatro minutos com Evelin, que finalizou firme de pé esquerdo após receber lançamento de Nogueira. A Seleção ainda teve mais chances com Vitorinha, aos 12 minutos, e Nogueira, com finalização de longe, aos 16.
A dupla Nogueira-Evelin voltou a funcionar aos 17 minutos, e o Brasil ampliou o placar. A meio-campista levantou na área para a camisa 17 que, com chute cruzado de esquerda, anotou seu segundo gol no jogo e o terceiro do Brasil.
A Seleção Brasileira assumiu o controle total do jogo e mantinha a Tanzânia no campo de defesa. A equipe de Camilla Orlando chegou às 28 finalizações na partida, contra apenas três das adversárias. Coube à camisa 10 Vitorinha fechar a conta para o Brasil com um golaço de falta. Aos 35 minutos, ela fez cobrança perfeita no ângulo esquerda, sem chance de defesa para a goleira Jafari.
Grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20
- Grupo A: Polônia, México, Argentina e Benim
- Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá e Tanzânia
- Grupo C: França, República da Coreia, Gana e Equador
- Grupo D: Japão, Estados Unidos, Nova Zelândia e Itália
- Grupo E: RPD da Coreia, Colômbia, Costa Rica e Portugal
- Grupo F: Espanha, Nigéria, China e Nova Caledônia
Jogos da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20
1ª rodada
|Data
|Grupo
|Horário
|Jogo
05/09/2026
A
10h
Polônia x Argentina
05/09/2026
A
13h
México x Benim
05/09/2026
B
10h
Brasil x Tanzânia
05/09/2026
B
13h
Canadá x Inglaterra
06/09/2026
C
10h
França x Coreia do Sul
06/09/2026
C
13h
Equador x Gana
06/09/2026
D
10h
Japão x Nova Zelândia
06/09/2026
D
13h
Estados Unidos x Itália
07/09/2026
E
10h
Coreia do Norte x Portugal
07/09/2026
E
13h
Costa Rica x Colômbia
07/09/2026
F
10h
Nova Caledônia x China
07/09/2026
F
13h
Espanha x Nigéria
2ª rodada
|Data
|Grupo
|Horário
|Jogo
08/09/2026
A
10h
Benim x Argentina
08/09/2026
A
13h
Polônia x México
08/09/2026
B
10h
Brasil x Canadá
08/09/2026
B
13h
Inglaterra x Tanzânia
09/09/2026
C
10h
Gana x Coreia do Sul
09/09/2026
C
13h
França x Equador
09/09/2026
D
10h
Itália x Nova Zelândia
09/09/2026
D
13h
Japão x Estados Unidos
10/09/2026
E
10h
Coreia do Norte x Costa Rica
10/09/2026
E
13h
Colômbia x Portugal
10/09/2026
F
10h
Espanha x Nova Caledônia
10/09/2026
F
13h
China x Nigéria
3ª rodada
|Data
|Grupo
|Horário
|Jogo
11/09/2026
A
13h
Argentina x México
11/09/2026
A
13h
Benim x Polônia
11/09/2026
B
10h
Inglaterra x Brasil
11/09/2026
B
10h
Tanzânia x Canadá
12/09/2026
C
13h
Gana x França
12/09/2026
C
13h
Coreia do Sul x Equador
12/09/2026
D
10h
Nova Zelândia x Estados Unidos
12/09/2026
D
10h
Itália x Japão
13/09/2026
E
13h
Colômbia x Coreia do Norte
13/09/2026
E
13h
Costa Rica x Portugal
13/09/2026
F
10h
China x Espanha
13/09/2026
F
10h
Nova Caledônia x Nigéria
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