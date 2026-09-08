Bola de Ouro 2026: Lorena concorre a melhor jogadora
Brasileira aparece entre as 30 candidatas ao principal prêmio e também disputa troféu destinado às goleiras
A goleira Lorena terá duas oportunidades de conquistar um prêmio na Bola de Ouro 2026. A brasileira está entre as 30 candidatas ao troféu de melhor jogadora do mundo e também figura na lista de cinco concorrentes ao prêmio de melhor goleira. Os vencedores serão anunciados em 26 de outubro, durante cerimônia em Londres, na Inglaterra. A edição deste ano terá um significado especial para a premiação, que completa 70 anos desde sua criação.
Olho Nela: sem Lorena, Seleção Feminina tem disputa por titularidade no gol
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Lorena ganha espaço entre as principais jogadoras do mundo
Atualmente no Kansas City, dos Estados Unidos, Lorena iniciou a carreira no Grêmio e chegou à Seleção Brasileira em 2021. Desde então, a goleira se tornou presença frequente nas convocações da equipe comandada por Arthur Elias.
Um dos principais momentos da trajetória internacional da brasileira aconteceu nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Lorena integrou o elenco que conquistou a medalha de prata. No ano seguinte, a goleira voltou a ser decisiva com a camisa da Seleção. Na Copa América, o Brasil levantou o troféu diante da Colômbia após uma final definida nos pênaltis. Lorena brilhou na decisão ao defender duas cobranças.
Disputa pelo prêmio de melhor goleira
Na categoria específica para goleiras, Lorena terá pela frente quatro concorrentes: Ann-Katrin Berger, da Alemanha; Cata Coll, da Espanha; Hannah Hampton, da Inglaterra; e Ayaka Yamashita, do Japão.
A brasileira é a única representante do país na disputa pelo prêmio de melhor goleira e também aparece entre as candidatas ao principal troféu individual do futebol feminino.
As 30 indicadas à Bola de Ouro feminina
- Selma Bacha (Lyon/França)
- Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
- Klara Bühl (Bayern de Munique/Alemanha)
- Esmee Brugts (Barcelona/Holanda)
- Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
- Scarlett Camberos (Club América/México)
- Kerstin Casparij (Manchester City/Holanda)
- Temwa Chawinga (Kansas City/Malawi)
- Cata Coll (Barcelona/Espanha)
- Melchie Dumornay (Lyon/Haiti)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega)
- Alex Greenwood (Manchester City/Inglaterra)
- Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
- Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
- Rose Lavelle (Gotham FC/Estados Unidos)
- Yui Hasegawa (Manchester City/Japão)
- Mapi León (Barcelona/Espanha)
- Lorena (Kansas City/Brasil)
- Melvine Malard (Chelsea/França)
- Manaka Matsukubo (Chelsea/Japão)
- Vivianne Miedema (Manchester City/Holanda)
- Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
- Cláudia Pina (Barcelona/Espanha)
- Alexia Putellas (London City/Espanha)
- Wendie Renard (Lyon/França)
- Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
- Khadija Shaw (Manchester City/Jamaica)
- Momoko Tanikawa (Bayern de Munique/Japão)
- Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)
- Tessa Wullaert (Inter de Milão/Bélgica)
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