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Bola de Ouro 2026: Lorena concorre a melhor jogadora

Brasileira aparece entre as 30 candidatas ao principal prêmio e também disputa troféu destinado às goleiras

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 11:07
Supervisionado porGabriel Harb,
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Lorena, goleira do Brasil destaque na Seleção. Foto: Rafael Ribeiro / CBF
Lorena, goleira do Brasil destaque na Seleção. Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A goleira Lorena terá duas oportunidades de conquistar um prêmio na Bola de Ouro 2026. A brasileira está entre as 30 candidatas ao troféu de melhor jogadora do mundo e também figura na lista de cinco concorrentes ao prêmio de melhor goleira. Os vencedores serão anunciados em 26 de outubro, durante cerimônia em Londres, na Inglaterra. A edição deste ano terá um significado especial para a premiação, que completa 70 anos desde sua criação.

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Lorena ganha espaço entre as principais jogadoras do mundo

Atualmente no Kansas City, dos Estados Unidos, Lorena iniciou a carreira no Grêmio e chegou à Seleção Brasileira em 2021. Desde então, a goleira se tornou presença frequente nas convocações da equipe comandada por Arthur Elias.

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Um dos principais momentos da trajetória internacional da brasileira aconteceu nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Lorena integrou o elenco que conquistou a medalha de prata. No ano seguinte, a goleira voltou a ser decisiva com a camisa da Seleção. Na Copa América, o Brasil levantou o troféu diante da Colômbia após uma final definida nos pênaltis. Lorena brilhou na decisão ao defender duas cobranças.

Lorena em campo pelo KC Current, na NWSL (Foto: Reprodução/KC Current)
Lorena em campo pelo KC Current, na NWSL (Foto: Reprodução/KC Current)

Disputa pelo prêmio de melhor goleira

Na categoria específica para goleiras, Lorena terá pela frente quatro concorrentes: Ann-Katrin Berger, da Alemanha; Cata Coll, da Espanha; Hannah Hampton, da Inglaterra; e Ayaka Yamashita, do Japão.

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A brasileira é a única representante do país na disputa pelo prêmio de melhor goleira e também aparece entre as candidatas ao principal troféu individual do futebol feminino.

As 30 indicadas à Bola de Ouro feminina

  1. Selma Bacha (Lyon/França)
  2. Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
  3. Klara Bühl (Bayern de Munique/Alemanha)
  4. Esmee Brugts (Barcelona/Holanda)
  5. Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
  6. Scarlett Camberos (Club América/México)
  7. Kerstin Casparij (Manchester City/Holanda)
  8. Temwa Chawinga (Kansas City/Malawi)
  9. Cata Coll (Barcelona/Espanha)
  10. Melchie Dumornay (Lyon/Haiti)
  11. Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega)
  12. Alex Greenwood (Manchester City/Inglaterra)
  13. Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
  14. Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
  15. Rose Lavelle (Gotham FC/Estados Unidos)
  16. Yui Hasegawa (Manchester City/Japão)
  17. Mapi León (Barcelona/Espanha)
  18. Lorena (Kansas City/Brasil)
  19. Melvine Malard (Chelsea/França)
  20. Manaka Matsukubo (Chelsea/Japão)
  21. Vivianne Miedema (Manchester City/Holanda)
  22. Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
  23. Cláudia Pina (Barcelona/Espanha)
  24. Alexia Putellas (London City/Espanha)
  25. Wendie Renard (Lyon/França)
  26. Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
  27. Khadija Shaw (Manchester City/Jamaica)
  28. Momoko Tanikawa (Bayern de Munique/Japão)
  29. Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)
  30. Tessa Wullaert (Inter de Milão/Bélgica)

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