Brasil x Canadá: o que está em jogo na Copa Feminina Sub-20

Depois de estrear com goleada, o Brasil volta a campo nesta terça-feira (8) diante do Canadá em busca de mais um passo rumo às oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20. Líder do Grupo B após vencer a Tanzânia por 4 a 1, a Seleção encara uma adversária que somou um ponto no empate por 1 a 1 com a Inglaterra e ainda busca sua primeira vitória no Mundial.

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Uma vitória deixaria o Brasil com seis pontos e em posição privilegiada na briga pela classificação, enquanto o Canadá precisa pontuar para não chegar à última rodada pressionado. Com Inglaterra e Canadá empatados na estreia, o confronto desta terça pode começar a definir a configuração do Grupo B antes da rodada final.

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A Seleção Brasileira chega com a atacante Evelin entre as principais artilheiras da competição, com dois gols, ao lado de Domenica Arboleda (Equador), Romaine Gandonou (Benim) e Miyu Matsunaga (Japão). Do outro lado, o único gol canadense foi marcado por Annabelle Chukwu.

Retrospecto das equipes

Brasil e Canadá se enfrentaram apenas duas vezes na história da Copa do Mundo Feminina Sub-20. A primeira vez aconteceu em 2002, na edição inaugural, quando a competição ainda tinha limite de idade de 19 anos. Na ocasião, as equipes se encontraram na semifinal, em duelo que terminou empatado por 1 a 1 no tempo normal. O Canadá avançou à decisão após vencer por 4 a 3 nos pênaltis.

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O reencontro veio em 2024, já no formato atual da competição, em confronto válido pela terceira rodada da primeira fase. Desta vez, foi o Brasil quem levou a melhor por 2 a 0, com gols de Natália Vendito e Carol.

Canadá e Inglaterra empatam na primeira rodada da Copa do Mundo Feminina Sub-20 (Foto: FIfa)

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil 🆚 Canadá

Copa do Mundo Feminina Sub-20 2026 – 2ª rodada

📆 Data e horário: terça-feira, 8 de setembro de 2026, às 10h (de Brasília).

📍 Local: Estádio de Bielsko-Biala, na Polônia.

👁️ Onde assistir: SporTV e CazéTV.

🕴️ Árbitra: Maria Sole Ferrieri Caputi (ITA)

🚩 Assistentes: Paulina Baranowska (POL) e Irina Pozdejeva (LIT).

📺 VAR: Catarina Ferreira (POR)

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⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil (Técnica: Camilla Orlando)

Thais Lima; Thay, Ana Bia, Sofia e Emilly; Clarinha, Vitorinha e Gio Canali; Dudinha, Carioca e Brendha.

Canadá (Técnica: Cindy Tye)

Noelle Henning; Ines Nourani, Iba Oching, Janet Okeke, Stephanie Schoeley; Olivia Chisholm, Teegan Melenhorts, Jeneva Hernadez Gray; Kaylee Hunter, Liana Tarasco e Sariyah Bailey.

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Grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20

Grupo A: Polônia, México, Argentina e Benim Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá e Tanzânia Grupo C: França, República da Coreia, Gana e Equador Grupo D: Japão, Estados Unidos, Nova Zelândia e Itália Grupo E: RPD da Coreia, Colômbia, Costa Rica e Portugal Grupo F: Espanha, Nigéria, China e Nova Caledônia

Jogos da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20

1ª rodada

Data Grupo Horário Jogo 05/09/2026 A 10h Polônia 3 x 0 Argentina 05/09/2026 A 13h México 2 x 2 Benim 05/09/2026 B 10h Brasil 4 x 1 Tanzânia 05/09/2026 B 13h Canadá 1 x 1 Inglaterra 06/09/2026 C 10h França 1 x 1 Coreia do Sul 06/09/2026 C 13h Equador 3 x 0 Gana 06/09/2026 D 10h Japão 2 x 1 Nova Zelândia 06/09/2026 D 13h Estados Unidos 1 x 2 Itália 07/09/2026 E 10h Coreia do Norte x Portugal 07/09/2026 E 13h Costa Rica x Colômbia 07/09/2026 F 10h Nova Caledônia x China 07/09/2026 F 13h Espanha x Nigéria

2ª rodada

Data Grupo Horário Jogo 08/09/2026 A 10h Benim x Argentina 08/09/2026 A 13h Polônia x México 08/09/2026 B 10h Brasil x Canadá 08/09/2026 B 13h Inglaterra x Tanzânia 09/09/2026 C 10h Gana x Coreia do Sul 09/09/2026 C 13h França x Equador 09/09/2026 D 10h Itália x Nova Zelândia 09/09/2026 D 13h Japão x Estados Unidos 10/09/2026 E 10h Coreia do Norte x Costa Rica 10/09/2026 E 13h Colômbia x Portugal 10/09/2026 F 10h Espanha x Nova Caledônia 10/09/2026 F 13h China x Nigéria

3ª rodada

Data Grupo Horário Jogo 11/09/2026 A 13h Argentina x México 11/09/2026 A 13h Benim x Polônia 11/09/2026 B 10h Inglaterra x Brasil 11/09/2026 B 10h Tanzânia x Canadá 12/09/2026 C 13h Gana x França 12/09/2026 C 13h Coreia do Sul x Equador 12/09/2026 D 10h Nova Zelândia x Estados Unidos 12/09/2026 D 10h Itália x Japão 13/09/2026 E 13h Colômbia x Coreia do Norte 13/09/2026 E 13h Costa Rica x Portugal 13/09/2026 F 10h China x Espanha 13/09/2026 F 10h Nova Caledônia x Nigéria

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