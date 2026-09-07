Brasil x Canadá: o que está em jogo na Copa Feminina Sub-20
Seleção volta a campo nesta terça-feira (8), pela segunda rodada da primeira fase
Depois de estrear com goleada, o Brasil volta a campo nesta terça-feira (8) diante do Canadá em busca de mais um passo rumo às oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20. Líder do Grupo B após vencer a Tanzânia por 4 a 1, a Seleção encara uma adversária que somou um ponto no empate por 1 a 1 com a Inglaterra e ainda busca sua primeira vitória no Mundial.
➡️A taça que falta: Brasil começa busca pelo título na Copa do Mundo Feminina Sub-20
➡️Brasil x Tanzânia: os gols históricos na Copa Feminina Sub-20
Uma vitória deixaria o Brasil com seis pontos e em posição privilegiada na briga pela classificação, enquanto o Canadá precisa pontuar para não chegar à última rodada pressionado. Com Inglaterra e Canadá empatados na estreia, o confronto desta terça pode começar a definir a configuração do Grupo B antes da rodada final.
A Seleção Brasileira chega com a atacante Evelin entre as principais artilheiras da competição, com dois gols, ao lado de Domenica Arboleda (Equador), Romaine Gandonou (Benim) e Miyu Matsunaga (Japão). Do outro lado, o único gol canadense foi marcado por Annabelle Chukwu.
Retrospecto das equipes
Brasil e Canadá se enfrentaram apenas duas vezes na história da Copa do Mundo Feminina Sub-20. A primeira vez aconteceu em 2002, na edição inaugural, quando a competição ainda tinha limite de idade de 19 anos. Na ocasião, as equipes se encontraram na semifinal, em duelo que terminou empatado por 1 a 1 no tempo normal. O Canadá avançou à decisão após vencer por 4 a 3 nos pênaltis.
O reencontro veio em 2024, já no formato atual da competição, em confronto válido pela terceira rodada da primeira fase. Desta vez, foi o Brasil quem levou a melhor por 2 a 0, com gols de Natália Vendito e Carol.
✅ FICHA TÉCNICA
Brasil 🆚 Canadá
Copa do Mundo Feminina Sub-20 2026 – 2ª rodada
📆 Data e horário: terça-feira, 8 de setembro de 2026, às 10h (de Brasília).
📍 Local: Estádio de Bielsko-Biala, na Polônia.
👁️ Onde assistir: SporTV e CazéTV.
🕴️ Árbitra: Maria Sole Ferrieri Caputi (ITA)
🚩 Assistentes: Paulina Baranowska (POL) e Irina Pozdejeva (LIT).
📺 VAR: Catarina Ferreira (POR)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Brasil (Técnica: Camilla Orlando)
Thais Lima; Thay, Ana Bia, Sofia e Emilly; Clarinha, Vitorinha e Gio Canali; Dudinha, Carioca e Brendha.
Canadá (Técnica: Cindy Tye)
Noelle Henning; Ines Nourani, Iba Oching, Janet Okeke, Stephanie Schoeley; Olivia Chisholm, Teegan Melenhorts, Jeneva Hernadez Gray; Kaylee Hunter, Liana Tarasco e Sariyah Bailey.
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Grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20
- Grupo A: Polônia, México, Argentina e Benim
- Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá e Tanzânia
- Grupo C: França, República da Coreia, Gana e Equador
- Grupo D: Japão, Estados Unidos, Nova Zelândia e Itália
- Grupo E: RPD da Coreia, Colômbia, Costa Rica e Portugal
- Grupo F: Espanha, Nigéria, China e Nova Caledônia
Jogos da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20
1ª rodada
|Data
|Grupo
|Horário
|Jogo
05/09/2026
A
10h
Polônia 3 x 0 Argentina
05/09/2026
A
13h
México 2 x 2 Benim
05/09/2026
B
10h
Brasil 4 x 1 Tanzânia
05/09/2026
B
13h
Canadá 1 x 1 Inglaterra
06/09/2026
C
10h
França 1 x 1 Coreia do Sul
06/09/2026
C
13h
Equador 3 x 0 Gana
06/09/2026
D
10h
Japão 2 x 1 Nova Zelândia
06/09/2026
D
13h
Estados Unidos 1 x 2 Itália
07/09/2026
E
10h
Coreia do Norte x Portugal
07/09/2026
E
13h
Costa Rica x Colômbia
07/09/2026
F
10h
Nova Caledônia x China
07/09/2026
F
13h
Espanha x Nigéria
2ª rodada
|Data
|Grupo
|Horário
|Jogo
08/09/2026
A
10h
Benim x Argentina
08/09/2026
A
13h
Polônia x México
08/09/2026
B
10h
Brasil x Canadá
08/09/2026
B
13h
Inglaterra x Tanzânia
09/09/2026
C
10h
Gana x Coreia do Sul
09/09/2026
C
13h
França x Equador
09/09/2026
D
10h
Itália x Nova Zelândia
09/09/2026
D
13h
Japão x Estados Unidos
10/09/2026
E
10h
Coreia do Norte x Costa Rica
10/09/2026
E
13h
Colômbia x Portugal
10/09/2026
F
10h
Espanha x Nova Caledônia
10/09/2026
F
13h
China x Nigéria
3ª rodada
|Data
|Grupo
|Horário
|Jogo
11/09/2026
A
13h
Argentina x México
11/09/2026
A
13h
Benim x Polônia
11/09/2026
B
10h
Inglaterra x Brasil
11/09/2026
B
10h
Tanzânia x Canadá
12/09/2026
C
13h
Gana x França
12/09/2026
C
13h
Coreia do Sul x Equador
12/09/2026
D
10h
Nova Zelândia x Estados Unidos
12/09/2026
D
10h
Itália x Japão
13/09/2026
E
13h
Colômbia x Coreia do Norte
13/09/2026
E
13h
Costa Rica x Portugal
13/09/2026
F
10h
China x Espanha
13/09/2026
F
10h
Nova Caledônia x Nigéria
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