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Brasil x Canadá: o que está em jogo na Copa Feminina Sub-20

Seleção volta a campo nesta terça-feira (8), pela segunda rodada da primeira fase

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
07/09/2026 09:37
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Jogadoras da Seleção Brasileira comemoram vitória sobre a Tanzânia na estreia da Copa do Mundo Feminina Sub-20
Jogadoras da Seleção Brasileira comemoram vitória sobre a Tanzânia na estreia da Copa do Mundo Feminina Sub-20 (Foto: Luciana Vermell/ CBF)

Depois de estrear com goleada, o Brasil volta a campo nesta terça-feira (8) diante do Canadá em busca de mais um passo rumo às oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20. Líder do Grupo B após vencer a Tanzânia por 4 a 1, a Seleção encara uma adversária que somou um ponto no empate por 1 a 1 com a Inglaterra e ainda busca sua primeira vitória no Mundial.

➡️A taça que falta: Brasil começa busca pelo título na Copa do Mundo Feminina Sub-20

➡️Brasil x Tanzânia: os gols históricos na Copa Feminina Sub-20

Uma vitória deixaria o Brasil com seis pontos e em posição privilegiada na briga pela classificação, enquanto o Canadá precisa pontuar para não chegar à última rodada pressionado. Com Inglaterra e Canadá empatados na estreia, o confronto desta terça pode começar a definir a configuração do Grupo B antes da rodada final.

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A Seleção Brasileira chega com a atacante Evelin entre as principais artilheiras da competição, com dois gols, ao lado de Domenica Arboleda (Equador), Romaine Gandonou (Benim) e Miyu Matsunaga (Japão). Do outro lado, o único gol canadense foi marcado por Annabelle Chukwu.

Retrospecto das equipes

Brasil e Canadá se enfrentaram apenas duas vezes na história da Copa do Mundo Feminina Sub-20. A primeira vez aconteceu em 2002, na edição inaugural, quando a competição ainda tinha limite de idade de 19 anos. Na ocasião, as equipes se encontraram na semifinal, em duelo que terminou empatado por 1 a 1 no tempo normal. O Canadá avançou à decisão após vencer por 4 a 3 nos pênaltis.

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O reencontro veio em 2024, já no formato atual da competição, em confronto válido pela terceira rodada da primeira fase. Desta vez, foi o Brasil quem levou a melhor por 2 a 0, com gols de Natália Vendito e Carol.

Canadá e Inglaterra empatam na primeira rodada da Copa do Mundo Feminina Sub-20
Canadá e Inglaterra empatam na primeira rodada da Copa do Mundo Feminina Sub-20 (Foto: FIfa)

✅ FICHA TÉCNICA
Brasil 🆚 Canadá
Copa do Mundo Feminina Sub-20 2026 – 2ª rodada

📆 Data e horário: terça-feira, 8 de setembro de 2026, às 10h (de Brasília).
📍 Local: Estádio de Bielsko-Biala, na Polônia.
👁️ Onde assistir: SporTV e CazéTV.
🕴️ Árbitra: Maria Sole Ferrieri Caputi (ITA)
🚩 Assistentes: Paulina Baranowska (POL) e Irina Pozdejeva (LIT).
📺 VAR: Catarina Ferreira (POR)

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⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil (Técnica: Camilla Orlando)

Thais Lima; Thay, Ana Bia, Sofia e Emilly; Clarinha, Vitorinha e Gio Canali; Dudinha, Carioca e Brendha.

Canadá (Técnica: Cindy Tye)

Noelle Henning; Ines Nourani, Iba Oching, Janet Okeke, Stephanie Schoeley; Olivia Chisholm, Teegan Melenhorts, Jeneva Hernadez Gray; Kaylee Hunter, Liana Tarasco e Sariyah Bailey.

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Grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20

  1. Grupo A: Polônia, México, Argentina e Benim
  2. Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá e Tanzânia
  3. Grupo C: França, República da Coreia, Gana e Equador
  4. Grupo D: Japão, Estados Unidos, Nova Zelândia e Itália
  5. Grupo E: RPD da Coreia, Colômbia, Costa Rica e Portugal
  6. Grupo F: Espanha, Nigéria, China e Nova Caledônia

Jogos da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20

1ª rodada

DataGrupoHorárioJogo

05/09/2026

A

10h

Polônia 3 x 0 Argentina

05/09/2026

A

13h

México 2 x 2 Benim

05/09/2026

B

10h

Brasil 4 x 1 Tanzânia

05/09/2026

B

13h

Canadá 1 x 1 Inglaterra

06/09/2026

C

10h

França 1 x 1 Coreia do Sul

06/09/2026

C

13h

Equador 3 x 0 Gana

06/09/2026

D

10h

Japão 2 x 1 Nova Zelândia

06/09/2026

D

13h

Estados Unidos 1 x 2 Itália

07/09/2026

E

10h

Coreia do Norte x Portugal

07/09/2026

E

13h

Costa Rica x Colômbia

07/09/2026

F

10h

Nova Caledônia x China

07/09/2026

F

13h

Espanha x Nigéria

2ª rodada

DataGrupoHorárioJogo

08/09/2026

A

10h

Benim x Argentina

08/09/2026

A

13h

Polônia x México

08/09/2026

B

10h

Brasil x Canadá

08/09/2026

B

13h

Inglaterra x Tanzânia

09/09/2026

C

10h

Gana x Coreia do Sul

09/09/2026

C

13h

França x Equador

09/09/2026

D

10h

Itália x Nova Zelândia

09/09/2026

D

13h

Japão x Estados Unidos

10/09/2026

E

10h

Coreia do Norte x Costa Rica

10/09/2026

E

13h

Colômbia x Portugal

10/09/2026

F

10h

Espanha x Nova Caledônia

10/09/2026

F

13h

China x Nigéria

3ª rodada

DataGrupoHorárioJogo

11/09/2026

A

13h

Argentina x México

11/09/2026

A

13h

Benim x Polônia

11/09/2026

B

10h

Inglaterra x Brasil

11/09/2026

B

10h

Tanzânia x Canadá

12/09/2026

C

13h

Gana x França

12/09/2026

C

13h

Coreia do Sul x Equador

12/09/2026

D

10h

Nova Zelândia x Estados Unidos

12/09/2026

D

10h

Itália x Japão

13/09/2026

E

13h

Colômbia x Coreia do Norte

13/09/2026

E

13h

Costa Rica x Portugal

13/09/2026

F

10h

China x Espanha

13/09/2026

F

10h

Nova Caledônia x Nigéria

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