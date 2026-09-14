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Agora é mata-mata! Copa do Mundo Feminina Sub-20 entra nas oitavas de final

Brasil enfrenta os Estados Unidos nesta quarta-feira; veja o guia completo

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
14/09/2026 12:24
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A Seleção Brasileira que disputa a Copa do Mundo Feminina SUb-20
Seleção Brasileira mantém 100% de aproveitamento na Copa do Mundo Feminina Sub-20 (Foto: Luciana Vermell/ CBF)

A Copa do Mundo Feminina Sub-20 entra na fase decisiva. Após a definição das 16 seleções classificadas, o torneio inicia nesta semana o mata-mata, com confrontos que valem uma vaga nas quartas de final. O Lance! reúne abaixo as principais informações sobre a próxima fase da competição.

➡️Brasil vence a Inglaterra e mantém 100% na Copa Feminina Sub-20

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Brasil x Estados Unidos

O Brasil chega às oitavas com três vitórias em três jogos. Na primeira fase, a Seleção derrotou a Tanzânia por 4 a 1, o Canadá por 3 a 0 e a Inglaterra por 2 a 1, de virada. A vitória sobre as inglesas garantiu a liderança do Grupo B.

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Os Estados Unidos, por outro lado, avançaram como uma das melhores terceiras colocadas. A equipe norte-americana perdeu para a Itália por 2 a 1 na estreia, empatou em 2 a 2 com o Japão e fechou a fase de grupos com uma goleada de 9 a 0 sobre a Nova Zelândia.

O duelo coloca frente a frente duas seleções tradicionais do futebol feminino de base. Brasil e Estados Unidos já haviam se enfrentado duas vezes em amistosos em abril deste ano: as norte-americanas venceram por 2 a 0 e as equipes empataram por 1 a 1.

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Jogadoras dos Estados Unidos comemoram vitória na Copa do Mundo Feminina Sub-20
Jogadoras dos Estados Unidos comemoram vitória na Copa do Mundo Feminina Sub-20 (Foto: Fifa)

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Caminho até o título

A partir das oitavas de final, os confrontos são eliminatórios. Quem vencer avança às quartas de final, enquanto os perdedores deixam a competição.

As quartas serão disputadas nos dias 19 e 20 de setembro. As semifinais estão marcadas para 23 de setembro, a disputa pelo terceiro lugar acontece no dia 26, e a final será realizada em 27 de setembro, em Łódź.

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Para o Brasil, uma vitória sobre os Estados Unidos coloca a Seleção nas quartas de final contra o vencedor de Espanha x Portugal.

O que está em jogo para o Brasil

O Brasil busca o primeiro título de sua história na Copa do Mundo Feminina Sub-20. A melhor campanha da Seleção na competição foi o terceiro lugar, conquistado em 2006 e 2022.

Veja os jogos das oitavas de final

Quarta-feira (16)

Argentina x Coreia do Sul - 10h - Arena Sosnowiec

Brasil x Estados Unidos - 10h - Arena Katowice

Itália x China - 13h30 - Arena Sosnowiec

Espanha x Portugal - 13h30 - Arena Katowice

Quinta-feira (17)

França x Canadá - 10h - Estádio Municipal LKS Lodz

Inglaterra x Nigéria - 10h - Estádio de Bielsko-Biala

Coreia do Norte x Japão - 13h30 - Estádio Municipal LKS Lodz

Polônia x Colômbia - 13h30 - Estádio de Bielsko-Biala

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