Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras já sabem quando conhecerão seus adversários na fase de grupos da Libertadores Feminina de 2026. A Conmebol definiu que o sorteio será realizado na próxima segunda-feira (14), às 12h30 (de Brasília), na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

Atual campeão, o Corinthians busca o sétimo título da competição, enquanto o Cruzeiro fará sua estreia e o Palmeiras retorna ao torneio.

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Ao todo, 16 clubes de dez Associações Membro da Conmebol participarão da competição, que será disputada no Equador entre os dias 15 e 31 de outubro. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Conmebol Libertadores no YouTube.

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Como será a Libertadores Feminina 2026?

A competição será dividida em duas fases: fase preliminar, com a disputa da fase de grupos, e fase final, que contará com quartas de final, semifinais e final.

Na primeira etapa, os 16 clubes serão distribuídos em quatro grupos com quatro equipes cada. Os times se enfrentarão em turno único, e os dois primeiros colocados de cada chave avançarão às quartas de final. A partir das quartas, todas as fases também serão disputadas em partida única.

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Clubes classificados

O Brasil terá três representantes na edição de 2026: Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras. O Timão garantiu a vaga como campeão da Libertadores Feminina de 2025.

Confira os 16 clubes classificados:

País Clube Brasil Corinthians — campeão de 2025 Argentina Belgrano Bolívia Representante da Bolívia Brasil Cruzeiro Brasil Palmeiras Chile Colo-Colo Chile Universidad de Chile Colômbia Representante da Colômbia 1 Colômbia Representante da Colômbia 2 Equador Independiente del Valle Equador LDU Quito Paraguai Olimpia Paraguai Libertad Peru Universitario Uruguai Nacional Venezuela Caracas

Partida entre Corinthians x Deportivo Cali, realizado esta tarde no Estadio Florencio Sola, jogo válido pela Conmebol Libertadores Feminina 2025. Buenos Aires / Argentina - 18/10/2025 (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

Como será o sorteio da Libertadores?

O Corinthians, atual campeão, será automaticamente o cabeça de chave do Grupo A. Já o Grupo B terá o Independiente del Valle, campeão nacional do país-sede, como primeiro colocado.

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As posições de cabeça de chave dos Grupos C e D serão definidas por sorteio entre o representante da Colômbia 1 e o Cruzeiro. Os demais clubes serão distribuídos em quatro potes, de acordo com a classificação das Associações Membro na edição anterior da competição e com os critérios do ranking histórico da Libertadores Feminina.

Pote 1

Representante da Colômbia 1

Cruzeiro

Pote 2

Colo-Colo

Olimpia

LDU Quito

Belgrano

Pote 3

Universitario

Nacional

Caracas

Representante da Bolívia



Pote 4

Palmeiras

Representante da Colômbia 2

Universidad de Chile

Libertad

Há uma restrição importante no sorteio: não poderá haver dois clubes do mesmo país no mesmo grupo. Caso uma equipe seja sorteada para uma chave que já tenha um representante de sua nação, ela será direcionada ao grupo seguinte, respeitando a ordem estabelecida pela Conmebol.

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Datas da Libertadores Feminina

O torneio será realizado no Equador entre 15 e 31 de outubro. Antes disso, os clubes conhecerão seus adversários na fase de grupos no sorteio marcado para 14 de setembro, na sede da Conmebol, no Paraguai.

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