Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Libertadores Feminina 2026: sorteio da fase de grupos tem data definida

Sorteio será realizado em 14 de setembro, na sede da Conmebol, no Paraguai; competição acontece em outubro, no Equador

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 11:49
Favorite o Lance! no Google
Bolas do sorteio da Libertadores
Conmebol define sorteio da Libertadores 2026 (Foto: Divulgação)

Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras já sabem quando conhecerão seus adversários na fase de grupos da Libertadores Feminina de 2026. A Conmebol definiu que o sorteio será realizado na próxima segunda-feira (14), às 12h30 (de Brasília), na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

Atual campeão, o Corinthians busca o sétimo título da competição, enquanto o Cruzeiro fará sua estreia e o Palmeiras retorna ao torneio.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Ao todo, 16 clubes de dez Associações Membro da Conmebol participarão da competição, que será disputada no Equador entre os dias 15 e 31 de outubro. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Conmebol Libertadores no YouTube.

continua após a publicidade

Como será a Libertadores Feminina 2026?

A competição será dividida em duas fases: fase preliminar, com a disputa da fase de grupos, e fase final, que contará com quartas de final, semifinais e final.

Na primeira etapa, os 16 clubes serão distribuídos em quatro grupos com quatro equipes cada. Os times se enfrentarão em turno único, e os dois primeiros colocados de cada chave avançarão às quartas de final. A partir das quartas, todas as fases também serão disputadas em partida única.

continua após a publicidade

Clubes classificados

O Brasil terá três representantes na edição de 2026: Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras. O Timão garantiu a vaga como campeão da Libertadores Feminina de 2025.

Confira os 16 clubes classificados:

PaísClube

Brasil

Corinthians — campeão de 2025

Argentina

Belgrano

Bolívia

Representante da Bolívia

Brasil

Cruzeiro

Brasil

Palmeiras

Chile

Colo-Colo

Chile

Universidad de Chile

Colômbia

Representante da Colômbia 1

Colômbia

Representante da Colômbia 2

Equador

Independiente del Valle

Equador

LDU Quito

Paraguai

Olimpia

Paraguai

Libertad

Peru

Universitario

Uruguai

Nacional

Venezuela

Caracas

Comemoração do Corinthians com taça da Libertadores
Partida entre Corinthians x Deportivo Cali, realizado esta tarde no Estadio Florencio Sola, jogo válido pela Conmebol Libertadores Feminina 2025. Buenos Aires / Argentina - 18/10/2025 (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

Como será o sorteio da Libertadores?

O Corinthians, atual campeão, será automaticamente o cabeça de chave do Grupo A. Já o Grupo B terá o Independiente del Valle, campeão nacional do país-sede, como primeiro colocado.

continua após a publicidade

As posições de cabeça de chave dos Grupos C e D serão definidas por sorteio entre o representante da Colômbia 1 e o Cruzeiro. Os demais clubes serão distribuídos em quatro potes, de acordo com a classificação das Associações Membro na edição anterior da competição e com os critérios do ranking histórico da Libertadores Feminina.

Pote 1

Representante da Colômbia 1
Cruzeiro

Pote 2

Colo-Colo
Olimpia
LDU Quito
Belgrano

Pote 3

Universitario
Nacional
Caracas
Representante da Bolívia

Pote 4

Palmeiras
Representante da Colômbia 2
Universidad de Chile
Libertad

Há uma restrição importante no sorteio: não poderá haver dois clubes do mesmo país no mesmo grupo. Caso uma equipe seja sorteada para uma chave que já tenha um representante de sua nação, ela será direcionada ao grupo seguinte, respeitando a ordem estabelecida pela Conmebol.

continua após a publicidade

Datas da Libertadores Feminina

O torneio será realizado no Equador entre 15 e 31 de outubro. Antes disso, os clubes conhecerão seus adversários na fase de grupos no sorteio marcado para 14 de setembro, na sede da Conmebol, no Paraguai.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasil e do mundo- confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Anne Gomes Fernanda e Cherly posam para Copa do Mundo Sub-20

Futebol Feminino

Copa do Mundo Feminina Sub-20 terá arbitragem brasileira

Há 12 minutos
Seleção feminina de futebol sub-20 posa para a foto

Futebol Feminino

A taça que falta: Brasil começa busca pelo título na Copa do Mundo Feminina Sub-20

Há 5 horas
Palmeiras e Bahia se enfrentaram pelo jogo de volta das quartas do Campeonato Brasileiro Feminino

Futebol Feminino

Bahia vence o Palmeiras nos pênaltis e avança às semifinais do Brasileirão Feminino

Há 11 horas
Ferroviária e Flamengo se enfrentam pelo jogo de volta das quartas do Brasileirão Feminino

Onde Assistir

Ferroviária x Flamengo: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Há 15 horas
São Paulo e Grêmio se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino 2026

Onde Assistir

São Paulo x Grêmio: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Há 16 horas
Brasil e Tanzânia se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026.

Onde Assistir

Brasil x Tanzânia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Sub-20 Feminina

Há 16 horas
Mais LANCE!
Bahia e Palmeiras enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino

Palmeiras x Bahia: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Jogadoras de RB Bragantino e Palmeiras no Paulistão Feminino

Paulistão Feminino cresce na CazéTV e bate recorde da final de 2025

Camilla Orlando orienta jogadoras da Seleção em campo com prancheta na mão

Camilla Orlando projeta estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina Sub-20: 'Melhores expectativas'

Thais Lima, com a camisa verde da Seleção, em ação

Thaís Lima, goleira da Seleção, fala sobre expectativa na Copa do Mundo Sub-20

Corinthians e Cruzeiro para jogo de ida da decisão. (Foto: Cris Mattos / Staff Images Woman / CBF)

Cruzeiro anuncia novo patrocinador para equipe feminina

Bahia e Palmeiras empataram em 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino

Brasileirão Feminino começa decisão das quartas de final nesta sexta-feira; veja o que está em jogo

Kerolin no Barcelona. (Barcelona/Divulgação)

Futebol feminino bate recorde histórico em transferências

Camisa com o escudo do Corinthians

Corinthians confirma venda de Leticia Teles ao Al Qadsiah, da Arábia Saudita

Vic Albuquerque olha para cima sorrindo

Como foram os jogos de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Real Madrid x Ajax

Real Madrid x Ajax: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Real Sociedad x Chelsea

Real Sociedad x Chelsea: onde assistir ao jogo da Champions League Feminina

Bahia e Palmeiras empataram em 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino

Bahia e Palmeiras empatam na ida das quartas do Brasileirão Feminino

Vic Albuquerque comemorando gol marcado nos acréscimos de Cruzeiro e Corinthians, pelo Brasileirão Feminino

Com golaço, Corinthians vence o Cruzeiro na ida das quartas do Brasileirão Feminino

Renata Mendonça durante o 'Aquecimento delas', programa de pré-jogo da Globo

Renata Mendonça critica decisão do Corinthians: 'Não consigo acreditar'