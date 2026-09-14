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Tainá Santos mira avanço do Brasil após campanha perfeita na Copa do Mundo Sub-20

Atacante destaca evolução da Seleção e pede concentração máxima para duelo com os Estados Unidos nas oitavas de final

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 12:20
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Tainá Santos com a camisa da Seleção em ação na Copa do Mundo Sub-20
Tainá Santos em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Fifa)

A Seleção Feminina chega às oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20 com 100% de aproveitamento e a confiança em alta. Líder do Grupo B, o Brasil venceu Tanzânia, Canadá e Inglaterra na primeira fase e agora inicia o mata-mata com a atacante Tainá Santos entre as jogadoras que vêm ganhando espaço na equipe.

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O Brasil estreou com vitória por 4 a 1 sobre a Tanzânia. Na segunda rodada, a equipe superou o Canadá por 3 a 0 e encerrou a fase de grupos com um triunfo por 2 a 1 diante da Inglaterra. Os resultados garantiram a liderança da chave e uma vaga nas oitavas de final.

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Para Tainá, o desempenho é reflexo do trabalho desenvolvido pela equipe desde o início da preparação para o Mundial. Titular nas duas primeiras partidas, a atacante destacou a força do grupo e a evolução apresentada ao longo da primeira fase.

— A gente fica muito feliz com essa primeira fase. Foram três jogos muito importantes, contra adversários fortes, e conseguimos sair com três vitórias. Acho que isso mostra a força do nosso grupo e todo o trabalho que estamos fazendo. Agora sabemos que começa uma fase diferente e precisamos levar essa confiança para os próximos jogos.

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Tainá Santos vive nova experiência com a Seleção

O Mundial também representa mais um passo na trajetória de Tainá Santos com a camisa da Seleção Brasileira. A atacante fez parte do grupo que conquistou o Sul-Americano Sub-20 em 2026 e agora disputa outra competição importante pela categoria.

Com espaço entre as titulares nas primeiras partidas, Tainá vê a experiência internacional como uma oportunidade de evolução dentro e fora de campo.

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— Estar aqui é uma experiência que acrescenta muito para a minha carreira. Cada jogo, cada treino e cada momento com a Seleção traz um aprendizado diferente. Estou procurando aproveitar tudo, continuar trabalhando e evoluir a cada oportunidade que tiver.

Brasil inicia mata-mata contra os Estados Unidos

Com a primeira fase concluída, o Brasil agora precisa mudar a chave para a etapa eliminatória. Diferentemente dos três primeiros jogos, um tropeço significa o fim da caminhada no Mundial.

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Tainá reconhece a dificuldade da nova fase e reforça a importância de manter a concentração para aproveitar o trabalho construído até aqui.

— Agora é virar a chave. A fase de grupos foi muito importante para ganharmos confiança, mas sabemos que no mata-mata cada detalhe pode fazer a diferença. Vamos precisar estar ainda mais concentradas, porque é uma fase em que não existe espaço para erro. Queremos aproveitar tudo o que construímos até aqui e continuar avançando.

O próximo desafio da Seleção Brasileira será contra os Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20. A partida acontece na quarta-feira (16), às 10h (de Brasília).

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Onde assistir Brasil x Estados Unidos

Brasil e Estados Unidos se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 10h (horário de Brasília), na Arena Katowice, na Polônia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV e CBF TV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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