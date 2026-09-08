Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

CBF vê Copa do Mundo Feminina como teste para Mundial de Clubes de 2029 no Brasil

Dirigente da entidade participou de um dos painéis da Confut Sudamericana no Rio

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 19:16
Favorite o Lance! no Google
Dirigente da CBF na Confut
Dirigente da CBF na Confut Sudamericana (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A CBF trabalha para levar o Mundial de Clubes de 2029 para o Brasil e vê a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no país, como um importante teste para demonstrar a capacidade brasileira de receber grandes eventos esportivos, após o país já ter sediado uma Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. A estratégia foi revelada por Bruno Costa, diretor de relações internacionais da entidade, durante a Confut Sudamericana, evento que reúne nesta semana centenas de nomes ligados ao futebol sul-americano.

— Estamos trabalhando para trazer o Mundial de Clubes de 2029 para o Brasil. A Copa do Mundo feminina será um grande teste para o Mundial de Clubes de 2029 — afirmou o dirigente.

continua após a publicidade

Segundo Bruno, a Copa do Mundo Feminina será uma oportunidade para o país mostrar que está preparado para sediar competições de grande porte. O torneio será disputado no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho de 2027 e terá, pela primeira vez, o país como sede do principal evento do futebol feminino mundial.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Copa do Mundo Feminina é prioridade para a CBF

A preparação para o Mundial de 2027 está no centro do planejamento da CBF para o próximo ciclo. A entidade trabalha em ações para ampliar a estrutura e o desenvolvimento do futebol feminino no país.

continua após a publicidade

A realização do torneio também é vista como uma oportunidade para aproximar o futebol brasileiro de mercados internacionais. Nesse cenário, os Estados Unidos ganharam importância estratégica dentro do planejamento da confederação.

É dentro dessa estratégia que entra o escritório da CBF em Miami, criado para aproximar a entidade dos mercados globais e ampliar a interlocução com parceiros internacionais. O espaço é comandado por Bruno Costa e funciona como o primeiro escritório internacional da confederação.

continua após a publicidade

— Estamos trabalhando muito no futebol feminino, usando também nosso scout nos Estados Unidos. Tudo isso faz parte da estratégia de expansão — explicou.

A entidade também trabalha para ampliar sua presença no mercado americano por meio de projetos envolvendo escolas e camps. De acordo com Bruno, há ainda iniciativas relacionadas ao projeto de Legends, com participação do ex-jogador Edmilson.

continua após a publicidade

Miami como ponto estratégico

A escolha de Miami também está relacionada ao posicionamento estratégico da CBF nos Estados Unidos. O escritório fica próximo ao da FIFA, o que facilita a interlocução da entidade com representantes do futebol internacional.

— A CBF vê isso como uma embaixada do futebol brasileiro — afirmou Bruno.

Para o diretor, a presença física em Miami permite ampliar a atuação da entidade em mercados considerados estratégicos e buscar novas oportunidades comerciais para o futebol brasileiro.

continua após a publicidade

O dirigente também citou o tamanho da economia da Flórida como um dos fatores que justificam a escolha da cidade.

— Com um ponto físico, trouxemos vários negócios — disse.

CBF quer aproximar futebol brasileiro de novos mercados

A internacionalização, porém, não se limita à busca por negócios. A entidade também pretende utilizar sua presença internacional para aproximar o futebol brasileiro de novos públicos e oportunidades de formação.

— Precisamos democratizar o futebol brasileiro. Não sabemos onde nascerá o novo Ronaldinho, a nova Marta. A CBF busca encurtar as distâncias — afirmou.

continua após a publicidade

Dentro dessa proposta, estão projetos relacionados à formação de jovens jogadores e à expansão da CBF School. A ideia é utilizar ex-jogadores do futebol brasileiro em iniciativas de desenvolvimento.

Segundo Bruno, dois projetos já estão em discussão e uma reunião está prevista para esta semana. A intenção é dar início a um projeto-piloto em 2026 e, posteriormente, transformar a iniciativa em um trabalho contínuo.

continua após a publicidade

A estratégia também está relacionada à responsabilidade social da entidade. Para o dirigente, CBF e clubes têm papel importante na ampliação do acesso ao futebol e na transmissão dessas oportunidades para diferentes regiões.

— A CBF tem uma responsabilidade social, assim como os clubes. Precisamos passar a mensagem da melhor forma possível.

No cenário internacional, a aposta é de que o trabalho iniciado agora produza resultados ao longo dos próximos anos. Para Bruno, a presença da CBF em diferentes mercados faz parte de uma construção de longo prazo.

continua após a publicidade

— A semente que plantamos agora será colhida a longo prazo — concluiu.

Copa do Mundo Feminina de 2027 terá ações de meio ambiente, economia e direitos humanos. (Fifa/Divulgação)
Copa do Mundo Feminina de 2027 terá ações de meio ambiente, economia e direitos humanos (Foto: Fifa/Divulgação)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Feminino. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

Tudo sobre
Sugerida para você!
Thaís Ferreira, jogadora do Corinthians, comemorando seu gol durante a vitória contra o Cruzeiro, por 3 a 1

Corinthians

Corinthians alcança semi do Brasileirão Feminino em meio a atrasos salariais

Há 4 horas
Lorena, goleira do Brasil destaque na Seleção. Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Futebol Feminino

Bola de Ouro 2026: Lorena concorre a melhor jogadora

Há 8 horas
Jogadoras da Seleção Brasileira comemoram vitória sobre a Tanzânia na estreia da Copa do Mundo Feminina Sub-20

Futebol Feminino

Brasil x Canadá: o que está em jogo na Copa Feminina Sub-20

Há 1 dia
Ajoelhada na areia, Thâmela ergue o punho direito e vibra ao marcar ponto no Sul-Americano de vôlei de praia

Mais Esportes

Esporte feminino lidera o Brasil rumo às Olimpíadas de Los Angeles 2028

Há 1 dia
Núbia, à esquerda, e Fabi Simões, à direita, comemoram gol

Futebol Feminino

Flamengo e São Paulo se juntam ao Bahia nas semifinais do Brasileirão Feminino

Há 2 dias
A zagueira Thay é celebrada pelas companheiras após marcar o primeiro gol do Brasil na estreia da Copa do Mundo Feminina Sub-20

Futebol Feminino

Brasil x Tanzânia: os gols históricos na Copa Feminina Sub-20

Há 3 dias
Mais LANCE!
A atacante Evelin anotou dois gols na vitória do Brasil sobre a Tanzânia, na estreia da Copa do Mundo Feminina Sub-20

Brasil goleia Tanzânia na estreia da Copa do Mundo Feminina Sub-20

Bolas do sorteio da Libertadores

Libertadores Feminina 2026: sorteio da fase de grupos tem data definida

Anne Gomes Fernanda e Cherly posam para Copa do Mundo Sub-20

Copa do Mundo Feminina Sub-20 terá arbitragem brasileira

Seleção feminina de futebol sub-20 posa para a foto

A taça que falta: Brasil começa busca pelo título na Copa do Mundo Feminina Sub-20

Palmeiras e Bahia se enfrentaram pelo jogo de volta das quartas do Campeonato Brasileiro Feminino

Bahia vence o Palmeiras nos pênaltis e avança às semifinais do Brasileirão Feminino

Ferroviária e Flamengo se enfrentam pelo jogo de volta das quartas do Brasileirão Feminino

Ferroviária x Flamengo: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

São Paulo e Grêmio se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino 2026

São Paulo x Grêmio: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Brasil e Tanzânia se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026.

Brasil x Tanzânia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Sub-20 Feminina

Bahia e Palmeiras enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino

Palmeiras x Bahia: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Jogadoras de RB Bragantino e Palmeiras no Paulistão Feminino

Paulistão Feminino cresce na CazéTV e bate recorde da final de 2025

Camilla Orlando orienta jogadoras da Seleção em campo com prancheta na mão

Camilla Orlando projeta estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina Sub-20: 'Melhores expectativas'

Thais Lima, com a camisa verde da Seleção, em ação

Thaís Lima, goleira da Seleção, fala sobre expectativa na Copa do Mundo Sub-20

Corinthians e Cruzeiro para jogo de ida da decisão. (Foto: Cris Mattos / Staff Images Woman / CBF)

Cruzeiro anuncia novo patrocinador para equipe feminina

Bahia e Palmeiras empataram em 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino

Brasileirão Feminino começa decisão das quartas de final nesta sexta-feira; veja o que está em jogo