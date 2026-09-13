São Paulo vence o Flamengo de virada e abre vantagem na semifinal do Brasileirão Feminino
Soberanas buscam o resultado no Luso-Brasileiro, vencem por 3 a 1 e entram em vantagem para o jogo de volta em Campinas
O São Paulo venceu o Flamengo por 3 a 1, neste sábado (12), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ), duelo de ida válido pela semifinal do Brasileirão Feminino. Os gols do Tricolor foram marcados por Mylena, Robinha e B. Calderan, e Mariana Fernandes descontou para as Meninas da Gávea.
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A partida de volta será realizada no próximo sábado (19), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Com o resultado construído fora de casa, o São Paulo pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta para garantir a vaga direta na grande decisão nacional.
Como foi o jogo?
O confronto no Rio de Janeiro foi marcado por dois momentos distintos. A primeira etapa teve intensidade e chances criadas por ambos os lados, mas as defesas se sobressaíram e o placar permaneceu zerado até o intervalo.
Na etapa final, o jogo ganhou em movimentação e todos os quatro gols saíram nos 45 minutos complementares. O Flamengo largou na frente logo aos sete minutos, quando Mariana Fernandes aproveitou cobrança de falta na área para estufar as redes.
Porém, o tricolor se lançou ao ataque e buscou a igualdade aos 26 minutos com Mylena Carioca. Quando a partida parecia caminhar para o empate, a pressão são-paulina surtiu efeito na reta final e aos 43 minutos, Robinha virou o marcador. Já nos acréscimos, Bruna Calderan converteu cobrança de pênalti e confirmou o triunfo por 3 a 1.
Quem está na outra semifinal?
A outra chave que define o segundo finalista do Brasileirão Feminino é disputada entre Bahia e Corinthians. O primeiro duelo entre as equipes acontece nesta terça-feira (15), às 21h30 (de Brasília). Já o confronto decisivo de volta está agendado para o dia 21 de setembro, segunda-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.
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