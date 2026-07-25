Paulo Autuori é anunciado como novo técnico do Fortaleza Treinador assume o cargo após demissão de Carpini

O Fortaleza anunciou, na noite desta sexta-feira (24), a chegada do técnico Paulo Autuori para comandar a equipe profissional no restante da temporada de 2026. O experiente treinador, de 69 anos, foi o escolhido pela diretoria da SAF para substituir Thiago Carpini, demitido após a derrota contra o Vila Nova no encerramento do primeiro turno da Série B. O novo vínculo entre o treinador e o clube cearense tem validade até o fim de 2026, com o principal objetivo de levar o Leão de volta à primeira divisão nacional.

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Autuori leva comissão técnica para o Fortaleza

Paulo Autuori, novo técnico do Fortaleza (Foto: Divulgação)<br>

Acompanham Autuori em sua nova jornada no Pici o auxiliar técnico Bernardo Franco e o preparador físico Fábio Eiras. A nova comissão técnica é aguardada na próxima terça-feira (28) no Centro de Excelência Alcides Santos para o início formal das atividades com o elenco e o staff. Na mesma data, o treinador deverá acompanhar das tribunas da Arena Castelão o confronto contra o Botafogo-SP, válido pela 20ª rodada da Série B.

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Antes de Autuori assumir, o time será dirigido interinamente por Reinan Santos, que atua como auxiliar fixo da instituição. A mudança no comando ocorre em um momento em que o Fortaleza ocupa a quinta posição na tabela, com 31 pontos conquistados. O desligamento de Thiago Carpini aconteceu após uma a conquista do título invicto do Campeonato Cearense, mas que sofria com a queda de rendimento em jogos fora de casa e um crescente distanciamento da torcida.

Treinador vem de boa passagem pelo Sporting Cristal

O novo técnico do Fortaleza conta com um currículo extenso, marcado por conquistas de relevância. Entre seus principais feitos, estão os títulos da Copa Libertadores pelo Cruzeiro (1997) e pelo São Paulo (2005), clube pelo qual também foi campeão do Mundial de Clubes da Fifa. No cenário nacional, o técnico conduziu o Botafogo ao título do Campeonato Brasileiro em 1995. Sua experiência internacional inclui passagens pelas seleções do Peru e do Catar, além de também treinar clubes da Colômbia, Japão e Bulgária.

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Recentemente, o profissional comandou o Sporting Cristal, do Peru, onde ficou por um ano e três meses. No comando da equipe peruana, teve um aproveitamento de 54,3% em 46 partidas, garantindo a classificação do time para a fase de grupos da Libertadores. No Fortaleza, o treinador voltará a trabalhar com o CEO Pedro Martins, repetindo a parceria estabelecida no Cruzeiro entre 2023 e 2024.

Autuori assume o Fortaleza em momento de dificuldades financeiras

Além das obrigações esportivas imediatas, Autuori assume o cargo em um período de dificuldades financeiras para o Tricolor. O clube enfrenta atualmente um transfer ban por conta de dívidas na contratação de jogadores, o que impede o registro de novos reforços na janela de transferências. A crise econômica também motivou a venda de mandos de campo, como o duelo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, que foi transferido para a Arena Pantanal.

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Além de treinador, Autuori já exerceu cargos de coordenação e diretoria técnica em clubes como Athletico-PR, Santos, Fluminense e Internacional.

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