Outros três jogos movimentaram a quinta fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira (14). O destaque do dia foi a vitória do Grêmio, fora de casa, sobre o Confiança-SE. Também como visitante, o Athletico-PR superou o Atlético-GO, nos pênaltis, após empate sem gols. O 0 a 0 persistiu em CRB e Fortaleza, com o Leão do Pici com a vaga às oitavas de final.

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Atlético-GO x Athletico-PR

O Athletico-PR garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil após vencer o Atlético-GO na disputa de pênaltis por 4 a 1, no estádio Antônio Accioly. O tempo normal terminou empatado sem gols, repetindo o placar do confronto de ida.

Durante os 90 minutos, o time goiano criou as melhores oportunidades e dominou a segunda etapa, mas esbarrou em uma grande atuação do goleiro Santos, que fez defesas decisivas. Nas penalidades, o Furacão teve 100% de aproveitamento, convertendo com Viveros, Mendoza, Esquivel e Jadson. Pelo lado do Dragão, apenas Barreto marcou, enquanto Cristiano e Guilherme Lopes desperdiçaram suas cobranças.

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O Athletico-PR eliminou o Atlético-GO da Copa do Brasil (Foto: Heber Gomes/AGIF/Folhapress)

Confiança x Grêmio

O Grêmio confirmou o favoritismo e derrotou o Confiança-SE por 3 a 0 na Arena Batistão, em Aracaju, avançando para a próxima fase com um placar agregado de 5 a 0. O grande destaque da partida foi o atacante dinamarquês Martin Braithwaite, autor dos dois primeiros gols — o primeiro em cobrança de pênalti e o segundo em cabeceio após cruzamento de Willian.

No segundo tempo, o próprio Willian fechou o placar, convertendo mais uma penalidade máxima. A equipe gaúcha controlou as ações do jogo com tranquilidade e conseguiu administrar o resultado mesmo após perder o zagueiro Kannemann, expulso aos 29 minutos da etapa final após receber o segundo cartão amarelo.

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O Grêmio venceu o Confiança-SE pela Copa do Brasil (Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

CRB x Fortaleza

O Fortaleza administrou a vantagem conquistada na partida de ida (2 a 1) e se classificou para as oitavas de final ao empatar por 0 a 0 com o CRB, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O confronto foi equilibrado, com o Leão do Pici se defendendo bem e levando perigo em transições rápidas, exigindo boas defesas do goleiro adversário, Vitor Caetano.

Aos 33 minutos do segundo tempo, o time cearense teve a chance de liquidar a partida quando Rodriguinho sofreu pênalti, mas o atacante Miritello cobrou por cima do travessão. Apesar do erro, a defesa tricolor suportou as investidas finais da equipe alagoana e assegurou a vaga entre os 16 melhores do torneio.

O Fortaleza eliminou o CRB da Copa do Brasil (Foto: Flickr/CRB)

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