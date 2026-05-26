Torcida do Fortaleza reage a duelo com Palmeiras na Copa do Brasil: 'Nunca vi'

Palmeiras e Fortaleza vão se enfrentar nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. O confronto foi definido no fim da manhã desta terça-feira (26), em sorteio realizado na sede da CBF. Nas redes sociais, torcedores do Leão reagiram ao duelo.

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O Palmeiras vai jogar a primeira partida em casa, e o Fortaleza defenderá a vaga para as quartas de final no Castelão, na capital cearense. As datas base dos jogos são 1º e 5 de agosto, após a disputa da Copa do Mundo.

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Nas redes sociais, torcedores do Fortaleza reagiram ao duelo com o Palmeiras na Copa do Brasil. A reação foi bem dividida entre otimistas e pessimistas. Muitos assumiram que o Alviverde é favorito, mas teve quem demonstrasse confiança no "Laion". Veja os comentários abaixo:

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Palmeiras e Fortaleza vão se enfrentar na Copa do Brasil (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Veja comentários sobre o confronto

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O Palmeiras terá o Fortaleza como adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil 2026. Em sorteio realizado na manhã desta terça-feira (26) na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, foi definido que o Verdão fará a primeira partida em casa e decidirá uma vaga nas quartas no Castelão, na capital cearense. As datas base dos jogos são 1º e 5 de agosto, após a disputa da Copa.

O duelo entre as equipes não é inédito na Copa do Brasil. Em 2023, o Palmeiras enfrentou o Fortaleza também pelas oitavas de final da competição e se classificou para as quartas. No jogo de ida, o alviverde aplicou 3 a 0 em casa com gols de Raphael Veiga, Richard Rios e Bruno Tabata. A larga vantagem deu tranquilidade ao time de Abel Ferreira, que perdeu no Castelão por 1 a 0, gol de Martín Lucero, mas garantiu vaga na fase seguinte do mata-mata.

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Esse é o único confronto entre Palmeiras e Fortaleza na Copa do Brasil. No total, as equipes já se enfrentaram 27 partidas na história, sendo 25 delas por Campeonatos Brasileiros. No recorte geral, o alviverde tem 12 vitórias, sete empates, além de oito vitórias para o lado do Leão do Pici.

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