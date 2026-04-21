Fortaleza x CRB: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil
Equipes se enfrentam pela quinta fase da competição
Fortaleza e CRB se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo streaming Prime Video.
Ficha do jogo
O Fortaleza chega embalado por uma campanha consistente na Série B, onde ocupa a vice-liderança e vem de vitória por 3 a 2 sobre o Criciúma. O Leão do Pici aposta na força de sua torcida no Castelão — onde conquistou sete vitórias nos últimos dez jogos) e no estilo eficiente que vem mostrando no mata-mata, tendo eliminado Maguary, Manauara e Nova Iguaçu.
O CRB, por outro lado, vive um momento de contrastes. Se na Série B a situação é muito delicada — o time amarga a 19ª posição e vem de derrota em casa para o Juventude, na Copa do Brasil o Galo ostenta números de respeito: três jogos, três vitórias e nenhum gol sofrido após despachar Porto-BA, Sousa e Figueirense.
Tudo sobre o jogo entre Fortaleza x CRB (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Fortaleza 🆚 CRB
5ª fase (Ida) – Copa do Brasil
📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília).
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE).
👁️ Onde assistir: Prime Video (streaming exclusivo da partida).
🕴️ Arbitragem: Edina Alves Batista (SP).
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG).
📺 VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴🔵⚪ Fortaleza (Técnico: Thiago Carpini)
Brenno; Maílton, Emanuel Brítez, Lucas Gazal e Gabriel Fuentes; Lucas Sasha, Pierre (Rodrigo) e Tomás Pochettino; Paulo Baya (Miritello), Vitinho e Luiz Fernando.
🔴⚪ CRB (Técnico: Eduardo Barroca)
Matheus Albino; Hereda, Bressan, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Crystopher Ribeiro, Daniel e Pedro Castro; Dadá Belmonte, Douglas Baggio e Mikael (Anselmo Ramon).
