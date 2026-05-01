Fórmula 1

Campeão voltou? Lando Norris conquista pole position da sprint no GP de Miami pela F1 2026

Kimi Antonelli e Oscar Piastri fecham Top 3 na largada da sprint

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/05/2026
18:24
Atualizado há 1 minutos
Oscar Piastri no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
imagem cameraOscar Piastri no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Lando Norris conquistou a pole position da corrida sprint do GP de Miami, quarta etapa da Fórmula 1 em 2026. Na tarde desta sexta-feira (1º), o britânico da McLaren superou Kimi Antonelli, que ficou em segundo, e Oscar Piastri, terceiro colocado. O brasileiro Gabriel Bortoleto chegou apenas ao Q2, mas, sem muito sucesso, ficou com a 11ª posição – a frente do companheiro de Audi.

Como foi a classificação?

Q1

A classificação para a sprint do Grande Prêmio de Miami começou sob calor intenso e com ventos mais fortes no Circuito Internacional de Miami. Os pilotos foram rapidamente à pista, liderados por Valtteri Bottas, que marcou a primeira volta rápida. Com o passar dos minutos, os tempos começaram a cair, e Charles Leclerc assumiu a liderança com 1m29s290, seguido por Kimi Antonelli e Lewis Hamilton.

Nos minutos finais, Lando Norris e Oscar Piastri mostraram força e saltaram para as duas primeiras posições, com Norris fechando o Q1 na ponta com 1m28s723. Gabriel Bortoleto chegou a aparecer bem colocado durante a sessão, mas melhorou apenas uma posição em sua última tentativa e terminou em 12º, garantindo vaga no Q2.

ELIMINADOS: Liam Lawson, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll.

Q2

Com tempo reduzido para apenas 10 minutos, as equipes foram rapidamente à pista. Gabriel Bortoleto chegou a surpreender ao marcar 1m29s994 e subir para a terceira posição em um primeiro momento. No entanto, com a evolução da pista e voltas fortes dos pilotos mais experientes, o brasileiro acabou sendo empurrado para a zona de eliminação.

A disputa pela liderança ficou entre Ferrari, Mercedes e McLaren. Charles Leclerc reassumiu a ponta com 1m28s333, enquanto Lando Norris e Oscar Piastri também apareceram entre os primeiros. Na reta final, Bortoleto, com pneus usados, não conseguiu melhorar seu tempo e terminou em 11º, ficando fora do Q3.

ELIMINADOS: Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Alex Albon, Carlos Sainz e Arvid Lindblad.

Q3

A fase final começou com todos os pilotos obrigados a usar pneus macios, mas com uma abordagem mais cautelosa: mais de dois minutos se passaram até que os primeiros carros deixassem os boxes. George Russell foi o primeiro a registrar volta rápida e assumiu a liderança provisória.

Na sequência, Oscar Piastri chegou a assumir a vice-liderança, mas logo foi superado por Kimi Antonelli. Nos instantes finais, Lando Norris apareceu com uma volta decisiva de 1m27s869 para garantir a pole position da sprint. Antonelli ficou com o segundo lugar, enquanto o australiano completou o Top 3, confirmando o bom momento da McLaren no fim de semana.

GP de Miami: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 01 DE MAIO
🏎️ Treino Livre 1  - 13h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 18h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 02 DE MAIO
🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 03 DE MAIO
🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) |  Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Charles Leclerc no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Charles Leclerc no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

