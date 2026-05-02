Volta a volta da vitória de Norris na sprint do GP de Miami pela F1 2026
Atividade está prevista para começar às 13h (de Brasília)
A Fórmula 1 voltou com a conquista de Lando Norris na corrida sprint do GP de Miami. Neste sábado (2), o britânico superou sua dupla na McLaren, Oscar Piastri, e Charles Leclerc, e garantiu a primeira vitória do ano. Sem muita ação na pista, Gabriel Bortoleto se manteve na 11ª posição e ficou fora da zona de pontuação.
Relacionadas
Acompanhe como foi a corrida sprint
19/19 - Sem sustos, Norris vence a corrida sprint do GP de Miami
19/19 - Norris abre a última volta
18/19 - Mercedes se destaca negativamente no GP de Miami após forte domínio nas três etapas iniciais
18/19 - Leclerc foi para fora da pista, em novo erro, o que favorece Piastri
17/19 - Hadjar "passa de passagem" Colapinto pelo 9 º lugar
16/19 - Leclerc erra, e australiano da McLaren volta a abrir vantagem
15/19 - A disputa entre Piastri e Leclerc se intensifica pela segunda posição
14/19 - Alex Albon vai aos boxes, para trocar a asa dianteira, e cai para a última colocação
12/19 - Bortoleto não perdeu posições e segue na 11ª colocação, mas está a 9 segundos de Hadjar
10/19 - Enquanto isso, Verstappen enfim consegue ultrapassagem limpa contra Hamilton
10/19 - Norris conseguiu confirmar a vantagem da pole position e se mantém firme na liderança – 2s5 separam o britânico de Piastri, em segundo
9/19 - Até o momento, Bortoleto tem o tempo mais lento da corrida
9/19 - Red Bull pede que holandês devolva a posição
8/19 - Verstappen empurra Hamilton para fora e consegue a ultrapassagem
6/19 - Disputa forte entre Hamilton e Verstappen
3/19 - Antonelli parece ter se recuperado e disputa a terceira posição contra Leclerc
1/19 - Arvid Lindblad não consegue largar e está fora da prova
1/19 - Mercedes sofre com largada; Antonelli perde posições
1/19 - Lando Norris larga muito bem, assim como Oscar Piastri que se defende de Charles Leclerc
COMEÇA A CORRIDA SPRINT!
- Pilotos saem para a volta de aquecimento
- Nico Hulkenberg tem problema com carro na curva 17 a caminho do grid de largada e está fora da corrida sprint
- Faltam apenas 30 minutos para o início da segunda corrida sprint da F1 2026
Pré-corrida: Em uma classificação marcada por reviravoltas, a McLaren voltou a assumir controle com a vitória de Lando Norris, atual campeão mundial. Para fechar o pódio no GP de Miami, o destaque fica com Kimi Antonelli e Oscar Piastri. O brasileiro Gabriel Bortoleto chegou apenas ao Q2, mas, sem muito sucesso, ficou com a 11ª posição.
GP de Miami: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 01 DE MAIO
🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 18h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
SÁBADO, 02 DE MAIO
🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
DOMINGO, 03 DE MAIO
🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
