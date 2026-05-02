Fórmula 1

Volta a volta da vitória de Norris na sprint do GP de Miami pela F1 2026

Atividade está prevista para começar às 13h (de Brasília)

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/05/2026
12:30
Atualizado há 2 minutos
Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
A Fórmula 1 voltou com a conquista de Lando Norris na corrida sprint do GP de Miami. Neste sábado (2), o britânico superou sua dupla na McLaren, Oscar Piastri, e Charles Leclerc, e garantiu a primeira vitória do ano. Sem muita ação na pista, Gabriel Bortoleto se manteve na 11ª posição e ficou fora da zona de pontuação.

Acompanhe como foi a corrida sprint

19/19 - Sem sustos, Norris vence a corrida sprint do GP de Miami

19/19 - Norris abre a última volta

18/19 - Mercedes se destaca negativamente no GP de Miami após forte domínio nas três etapas iniciais

18/19 - Leclerc foi para fora da pista, em novo erro, o que favorece Piastri

17/19 - Hadjar "passa de passagem" Colapinto pelo 9 º lugar

16/19 - Leclerc erra, e australiano da McLaren volta a abrir vantagem

15/19 - A disputa entre Piastri e Leclerc se intensifica pela segunda posição

14/19 - Alex Albon vai aos boxes, para trocar a asa dianteira, e cai para a última colocação

12/19 - Bortoleto não perdeu posições e segue na 11ª colocação, mas está a 9 segundos de Hadjar

10/19 - Enquanto isso, Verstappen enfim consegue ultrapassagem limpa contra Hamilton

10/19 - Norris conseguiu confirmar a vantagem da pole position e se mantém firme na liderança – 2s5 separam o britânico de Piastri, em segundo

9/19 - Até o momento, Bortoleto tem o tempo mais lento da corrida

9/19 - Red Bull pede que holandês devolva a posição

8/19 - Verstappen empurra Hamilton para fora e consegue a ultrapassagem

6/19 - Disputa forte entre Hamilton e Verstappen

3/19 - Antonelli parece ter se recuperado e disputa a terceira posição contra Leclerc

1/19 - Arvid Lindblad não consegue largar e está fora da prova

1/19 - Mercedes sofre com largada; Antonelli perde posições

1/19 - Lando Norris larga muito bem, assim como Oscar Piastri que se defende de Charles Leclerc

COMEÇA A CORRIDA SPRINT!

  1. Pilotos saem para a volta de aquecimento
  • Nico Hulkenberg tem problema com carro na curva 17 a caminho do grid de largada e está fora da corrida sprint
  • Faltam apenas 30 minutos para o início da segunda corrida sprint da F1 2026

Pré-corrida: Em uma classificação marcada por reviravoltas, a McLaren voltou a assumir controle com a vitória de Lando Norris, atual campeão mundial. Para fechar o pódio no GP de Miami, o destaque fica com Kimi Antonelli e Oscar Piastri. O brasileiro Gabriel Bortoleto chegou apenas ao Q2, mas, sem muito sucesso, ficou com a 11ª posição.

GP de Miami: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 01 DE MAIO
🏎️ Treino Livre 1  - 13h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 18h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 02 DE MAIO
🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 03 DE MAIO
🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) |  Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Largando do quarto lugar da sprint, Charles Leclerc no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

