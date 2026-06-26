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AO VIVO: Siga o treino livre 1 no GP da Áustria, etapa da F1

Acompanhe volta a volta da primeira atividade em Spielberg

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 08:15
Atualizado há 1 minutos
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Max Verstappen e Kimi Antonelli após a batida no GP da Áustria (foto: Jure Makovec / AFP)
Max Verstappen e Kimi Antonelli após a batida no GP da Áustria (foto: Jure Makovec / AFP)

A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (26) às atividades do GP da Áustria 2026. A etapa é disputada no Red Bull Ring, em Spielberg, e começou com o primeiro treino livre desta manhã. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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    Acompanhe o TL1

    *EM ATUALIZAÇÃO

    • No início da segunda metade do TL1, mais uma surpresa: Nico Hulkenberg registra quinto melhor tempo da sessão
    • Dino Beganovic, que substitui Charles Leclerc, é a surpresa na 5ª posição
    • Oscar Piastri e Lewis Hamilton também aparecem no Top 6
    • Mal Verstappen foi à pista e já pula para o terceiro lugar
    1. Substituto de Bortoleto, Aron sobe para a 12ª colocação
    • Max Verstappen até tentou, mas novos problemas o impediram de sair da pit lane
    • O carro de Lando Norris, atual campeão mundial, segue nos boxes, sob cuidados dos mecânicos
    • Entre os líderes, apenas a Mercedes figura na parte de cima do grid
    • Ao fim dos cinco minutos iniciais, era George Russell quem liderava a tabela com 1m10s407
    1. Vale lembrar que quem assume o carro de Gabriel Bortoleto no TL 1 é Paul Aron
    • Sergio Perez lidera pelotão na primeira atividade desta sexta

    COMEÇOU!

    • Primeiro treino livre do GP da Áustria começa em 15 minutos

    ➡️ GP da Áustria marcou conquista inédita de Gabriel Bortoleto na F1

    E os horários dos treinos no GP da Áustria?

    SEXTA-FEIRA, 26 DE JUNHO
    🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)
    🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

    Qual a previsão do tempo oficial da F1?

    Para o primeiro dia de ação na pista do GP da Áustria, na sexta-feira (26), quando acontecem os dois primeiros treinos livres, o céu deve permanecer limpo, com temperaturas variando entre 14,5°C e 31°C. Os ventos serão fracos, com rajadas de até 22 km/h, enquanto a temperatura da pista poderá alcançar 51°C.

    Lando Norris e Oscar Piastri lidera pelotão no GP da Áustria pela F1 2025 (Foto: Joe Klamar / AFP)
    Lando Norris e Oscar Piastri lidera pelotão no GP da Áustria pela F1 2025 (Foto: Joe Klamar / AFP)

    🏎️ Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto na F1
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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