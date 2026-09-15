Max Verstappen terá um desafio diferente fora da Fórmula 1. Nesta quarta-feira (16), o tetracampeão mundial vai voltar às pistas de kart para enfrentar 100 adversários simultaneamente no circuito de Silverstone, na Inglaterra. A atividade acontece a partir das 13h (de Brasília) e terá transmissão no streaming da Disney+.

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A iniciativa, batizada de "Max vs 100", foi anunciada pela Red Bull no fim de agosto. A prova terá 101 karts no traçado e será transmitida ao vivo. O formato promete uma disputa incomum: Verstappen largará na última posição e terá de avançar pelo pelotão. Conforme o holandês ultrapassar os rivais, eles serão eliminados da corrida, deixando o piloto da Fórmula 1 diante de um desafio de sobrevivência até o fim.

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Além de pilotos de diferentes partes do mundo, o grid contará com atletas, criadores de conteúdo, personalidades e fãs convidados. O Brasil será representado por Leticia Bufoni, skatista que também é apaixonada por automobilismo, e pelo influenciador Matheus Machado, o Tettrem.

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Todos os competidores confirmados

Aidan Heslop – saltador de penhascos

Amar (Amar Al-Naimi) – streamer e entertainer

Amber Gill – personalidade da televisão

Arda Saatçi – atleta de ultrarresistência

AustrianKiwi (Jonathan Balchin) – comediante

Austin Sprinz – criador de conteúdo

Bash The Entertainer (Bachala Mbunzama) – criador de conteúdo e comediante

Bea Eguiraun – apresentadora de automobilismo e piloto de testes

Bella James – criadora de conteúdo

Billy Bolt – piloto de motociclismo

Caedrel (Marc Lamont) – streamer

Charles Poujade – atleta de parkour e criador de conteúdo

Dantic (Daniel Moss) – criador de conteúdo e YouTuber

Daniel Ahola – criador de conteúdo

Developer Adam (Adam Powell) – criador de conteúdo

Diogo 'MoveMind' da Silva – streamer e criador de conteúdo

Drift Games (David Egan) – criador de conteúdo e piloto de drift

Dyler – artista e criador de conteúdo

Enis Kirazoğlu – criador de conteúdo

ExtraEmily (Emily Xuechun Zhang) – streamer

Fresia Aria – repórter de futebol

Gabs Djay – criadora de conteúdo sobre automobilismo

German Rodezel – criador de conteúdo

GoKartGod – fabricante de karts elétricos

Henry Robert Williams – jornalista esportivo

Helydia (Celia Tansel) – streamer e criadora de conteúdo

iiTzTimmy (Timothy An) – streamer e gamer profissional

Jakidale (Jacopo D'Alesio) – YouTuber e criador de conteúdo

James Doyle – criador de conteúdo

Janja Garnbret – escaladora profissional

Joe Tasker – criador de conteúdo e apresentador de televisão

John-Marc van Wyk – criador de conteúdo

Jonathan Amaral – jogador profissional de esports

Jojo Sim – criador de conteúdo

Josh Richards – criador de conteúdo e empreendedor

Joseph Brophy – jornalista esportivo

Julia Haller – criadora de conteúdo

Juank Perez – criador de conteúdo

Kalia Lai – criadora de conteúdo e atleta

Karol Zdęba – YouTuber

Larry Chen – fotógrafo automotivo

Leo Neugebauer – campeão mundial de decatlo

Leticia Bufoni – skatista profissional

Lethal Shooter (Chris Matthews) – treinador de arremessos da NBA

Manny (Emmanuel David Brown) – YouTuber

Mars (Zhang Jing) – criadora de conteúdo sobre esportes radicais

Matt Jones – atleta de mountain bike

Mélanie Buffetaud – criadora de conteúdo e atleta de parkour

Mike Dokas – criador de conteúdo no TikTok

Molly Carlson – saltadora profissional de penhascos

Molly Marsh – influenciadora e personalidade da televisão

MrCarSounds (Greg Gevojanyan) – criador de conteúdo

Nate Saunders – repórter de F1

Nathan Lust – criador de conteúdo

Neo Yau (Yau Hawk Sau) – ator e criador de conteúdo

Nnnurdaylet – criador de conteúdo

Nugato (Ilija Ravlić) – streamer

Pableke (Pablo Jimenez) – criador de conteúdo

Paky TWC (Patrick Tremolada) – YouTuber

Pamkutya (Norbert Osbáth) – criador de conteúdo

Pieface23 (Jack McDermott) – criador de conteúdo

Pol Tarrés – piloto de enduro

Qucee (Quentin Correia) – streamer e YouTuber

Queen B (Rebecca Evans) – criadora de conteúdo e apresentadora de automobilismo

RDJavi (Steven Javier Santos del Rosario) – streamer

Roberts Vītols – criador de conteúdo

Sarah Lezito (Sarah Vignot) – pilota de dublês

Shredded Fox (Jan Liška) – YouTuber e influenciador fitness

Shreeman Legend (Siddhant Praveen Joshi) – streamer e YouTuber

Si Hyun Park – piloto profissional de drift

Sporttouchen (Timothé Rangström) – criador de conteúdo

Stungpegg (Nieve Petruzziello) – apresentadora esportiva e criadora de conteúdo

Supercar Blondie (Niklaus Manuel Hirschi) – CEO de mídia automotiva

Taylor Serage – criadora de conteúdo

TechnoGamerz (Ujjwal Chaurasia) – criador de conteúdo sobre games

Tettrem (Mateus dos Santos Machado Almeida) – criador de conteúdo e streamer

TGFBro (Romell Henry) – criador de conteúdo para YouTube

TheDonato (Donato José Muñoz Calabres) – streamer e criador de conteúdo

TheGrefg – streamer e criador de conteúdo

Tommo McCluskey – criador de conteúdo e apresentador de automobilismo

Tyrique Hyde – streamer

Vale Sulca – criadora de conteúdo

Wirtual (Øyvind Ludwig Iversen) – criador de conteúdo

Zac Alsop – YouTuber

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Max Verstappen volta às origens no kart para encarar 100 pilotos em Silverstone (Crédito: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool)

🏎️ Max Verstappen na F1 2026

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