Sem F1, Max Verstappen volta à ação contra 100 pilotos no kart; saiba horário e onde assistir
Disputa, criada pela Red Bull, acontece nesta quarta-feira (16), a partir das 13h
Max Verstappen terá um desafio diferente fora da Fórmula 1. Nesta quarta-feira (16), o tetracampeão mundial vai voltar às pistas de kart para enfrentar 100 adversários simultaneamente no circuito de Silverstone, na Inglaterra. A atividade acontece a partir das 13h (de Brasília) e terá transmissão no streaming da Disney+.
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A iniciativa, batizada de "Max vs 100", foi anunciada pela Red Bull no fim de agosto. A prova terá 101 karts no traçado e será transmitida ao vivo. O formato promete uma disputa incomum: Verstappen largará na última posição e terá de avançar pelo pelotão. Conforme o holandês ultrapassar os rivais, eles serão eliminados da corrida, deixando o piloto da Fórmula 1 diante de um desafio de sobrevivência até o fim.
Além de pilotos de diferentes partes do mundo, o grid contará com atletas, criadores de conteúdo, personalidades e fãs convidados. O Brasil será representado por Leticia Bufoni, skatista que também é apaixonada por automobilismo, e pelo influenciador Matheus Machado, o Tettrem.
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Todos os competidores confirmados
Aidan Heslop – saltador de penhascos
Amar (Amar Al-Naimi) – streamer e entertainer
Amber Gill – personalidade da televisão
Arda Saatçi – atleta de ultrarresistência
AustrianKiwi (Jonathan Balchin) – comediante
Austin Sprinz – criador de conteúdo
Bash The Entertainer (Bachala Mbunzama) – criador de conteúdo e comediante
Bea Eguiraun – apresentadora de automobilismo e piloto de testes
Bella James – criadora de conteúdo
Billy Bolt – piloto de motociclismo
Caedrel (Marc Lamont) – streamer
Charles Poujade – atleta de parkour e criador de conteúdo
Dantic (Daniel Moss) – criador de conteúdo e YouTuber
Daniel Ahola – criador de conteúdo
Developer Adam (Adam Powell) – criador de conteúdo
Diogo 'MoveMind' da Silva – streamer e criador de conteúdo
Drift Games (David Egan) – criador de conteúdo e piloto de drift
Dyler – artista e criador de conteúdo
Enis Kirazoğlu – criador de conteúdo
ExtraEmily (Emily Xuechun Zhang) – streamer
Fresia Aria – repórter de futebol
Gabs Djay – criadora de conteúdo sobre automobilismo
German Rodezel – criador de conteúdo
GoKartGod – fabricante de karts elétricos
Henry Robert Williams – jornalista esportivo
Helydia (Celia Tansel) – streamer e criadora de conteúdo
iiTzTimmy (Timothy An) – streamer e gamer profissional
Jakidale (Jacopo D'Alesio) – YouTuber e criador de conteúdo
James Doyle – criador de conteúdo
Janja Garnbret – escaladora profissional
Joe Tasker – criador de conteúdo e apresentador de televisão
John-Marc van Wyk – criador de conteúdo
Jonathan Amaral – jogador profissional de esports
Jojo Sim – criador de conteúdo
Josh Richards – criador de conteúdo e empreendedor
Joseph Brophy – jornalista esportivo
Julia Haller – criadora de conteúdo
Juank Perez – criador de conteúdo
Kalia Lai – criadora de conteúdo e atleta
Karol Zdęba – YouTuber
Larry Chen – fotógrafo automotivo
Leo Neugebauer – campeão mundial de decatlo
Leticia Bufoni – skatista profissional
Lethal Shooter (Chris Matthews) – treinador de arremessos da NBA
Manny (Emmanuel David Brown) – YouTuber
Mars (Zhang Jing) – criadora de conteúdo sobre esportes radicais
Matt Jones – atleta de mountain bike
Mélanie Buffetaud – criadora de conteúdo e atleta de parkour
Mike Dokas – criador de conteúdo no TikTok
Molly Carlson – saltadora profissional de penhascos
Molly Marsh – influenciadora e personalidade da televisão
MrCarSounds (Greg Gevojanyan) – criador de conteúdo
Nate Saunders – repórter de F1
Nathan Lust – criador de conteúdo
Neo Yau (Yau Hawk Sau) – ator e criador de conteúdo
Nnnurdaylet – criador de conteúdo
Nugato (Ilija Ravlić) – streamer
Pableke (Pablo Jimenez) – criador de conteúdo
Paky TWC (Patrick Tremolada) – YouTuber
Pamkutya (Norbert Osbáth) – criador de conteúdo
Pieface23 (Jack McDermott) – criador de conteúdo
Pol Tarrés – piloto de enduro
Qucee (Quentin Correia) – streamer e YouTuber
Queen B (Rebecca Evans) – criadora de conteúdo e apresentadora de automobilismo
RDJavi (Steven Javier Santos del Rosario) – streamer
Roberts Vītols – criador de conteúdo
Sarah Lezito (Sarah Vignot) – pilota de dublês
Shredded Fox (Jan Liška) – YouTuber e influenciador fitness
Shreeman Legend (Siddhant Praveen Joshi) – streamer e YouTuber
Si Hyun Park – piloto profissional de drift
Sporttouchen (Timothé Rangström) – criador de conteúdo
Stungpegg (Nieve Petruzziello) – apresentadora esportiva e criadora de conteúdo
Supercar Blondie (Niklaus Manuel Hirschi) – CEO de mídia automotiva
Taylor Serage – criadora de conteúdo
TechnoGamerz (Ujjwal Chaurasia) – criador de conteúdo sobre games
Tettrem (Mateus dos Santos Machado Almeida) – criador de conteúdo e streamer
TGFBro (Romell Henry) – criador de conteúdo para YouTube
TheDonato (Donato José Muñoz Calabres) – streamer e criador de conteúdo
TheGrefg – streamer e criador de conteúdo
Tommo McCluskey – criador de conteúdo e apresentador de automobilismo
Tyrique Hyde – streamer
Vale Sulca – criadora de conteúdo
Wirtual (Øyvind Ludwig Iversen) – criador de conteúdo
Zac Alsop – YouTuber
🏎️ Max Verstappen na F1 2026
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
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