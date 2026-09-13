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Bortoleto critica novo GP da Espanha na F1: 'Uma corrida chata'

Piloto brasileiro terminou a corrida em 13º, fora da zona de pontuação

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 16:39
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Gabriel Bortoleto e Carlos Sainz em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Gabriel Bortoleto não escondeu a frustração com o que encontrou durante o primeiro GP da Espanha no Madring. Após largar na 12ª colocação, o brasileiro até tentou ganhar posições ao longo da prova, mas terminou em 13º após uma estratégia ousada. Para o piloto da Audi, porém, o principal problema esteve nas características do novo circuito, que dificultaram qualquer tentativa de ultrapassagem.

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— Foi uma corrida chata. Foi chato para vocês também vendo a corrida? Para a gente foi a mesma coisa lá dentro, não teve muita movimentação, nem ultrapassagem — avaliou Bortoleto, em entrevista ao "ge".

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A dificuldade para avançar ficou ainda mais evidente na disputa com Franco Colapinto. Mesmo com pneus em condições piores, Bortoleto conseguiu manter o argentino atrás durante boa parte da prova. Para o brasileiro, a situação mostrou como o traçado oferece poucas oportunidades reais para ganhar posições.

— Eu, com um pneu muito pior que o do Franco, consegui segurar ele lá atrás, e isso mostra que é uma pista extremamente sem lugar de ultrapassagem. Talvez seja divertido para uma volta de classificação, mas, de resto, é meio chato.

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Bortoleto sugere mudanças no circuito da F1

Apesar das críticas à corrida, Bortoleto fez questão de separar o traçado da experiência de disputar uma prova nele. O brasileiro considerou o Madring um circuito interessante e desafiador para os pilotos, principalmente pela proximidade dos muros e pela dificuldade de completar uma volta sem cometer erros. O problema, na visão dele, está em transformar esse desafio em uma corrida com mais disputas por posição.

Uma das soluções apontadas pelo piloto seria aproximar os competidores do processo de criação dos circuitos. Bortoleto acredita que a experiência dos pilotos poderia ajudar a identificar pontos em que seria possível favorecer as disputas durante a corrida. A ideia seria encontrar um equilíbrio entre um traçado desafiador e setores que ofereçam oportunidades de ataque.

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Estratégia também atrapalhou brasileiro

Além da dificuldade para ultrapassar, a estratégia da Audi também não saiu como o esperado. Bortoleto largou com pneus duros e conseguiu ganhar posições enquanto parte do pelotão fazia as primeiras paradas. O Safety Car Virtual, porém, apareceu cedo demais para ajudar o brasileiro. Sem bandeira vermelha ou outro Safety Car até o fim, restou ao piloto da Audi administrar a situação.

— A opção de escolher os pneus duros para largar não foi ruim, mas deu o Safety Car ali no começo e a gente não teve o que fazer. Não teve nada depois disso, nem bandeira vermelha, nem um Safety Car. A gente só teve que aceitar o destino de acabar naquela posição.

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A próxima etapa da temporada será o Grande Prêmio do Azerbaijão, em Baku, e Bortoleto espera encontrar um cenário mais favorável. O circuito de rua tem longas retas e oferece oportunidades de ultrapassagem bem diferentes das encontradas em Madri. A Audi também prepara novidades para o carro, aumentando a expectativa do brasileiro para a próxima corrida.

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026
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