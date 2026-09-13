AO VIVO: siga a corrida do GP da Espanha, etapa da F1 2026

A décima quarta etapa da Fórmula 1 de 2026 está perto do fim. Os pilotos estarão de volta ao Circuito de Madring neste domingo (13) para a corrida principal, após pole position de Lando Norris. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.



ATUALIZAÇÃO: Bortoleto ocupa a 8ª posição. Pódio: Leclerc (1º), Antonelli (2º) e Verstappen (3º).

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Acompanhe a corrida do GP da Espanha de F1

*EM ATUALIZAÇÃO

47/57 - Brasileiro segue sem parar... Parece que a estratégia da Audi é aguardar um novo safety car

46/57 - A disputa entre Bortoleto e Colapinto quase gera acidente, mas briga continua intensa

45/57 - Lawson e Bearman vao aos boxes

43/57 - Australiano faz primeira parada e volta em 11º

41/57 - Quem está a menos de 1 segundo do piloto a frente também é Piastro, que se aproxima de Lawson

41/57 - Colapinto cola em Bortoleto na briga pela 9ª colocação

40/57 - Apenas Leclerc, Lawson, Piastri, Gasly e Bortoleto seguem com o mesmo pneus desde a largada

35/57 - Russell aproveita erro de Lawson e vai para a 5ª posição

35/57 - Norris faz melhor volta da corrida na luta para voltar ao topo do grid

34/57 - Bortoleto acaba de fazer sua melhor volta da prova

30/57 - Russell vai novamente aos boxes

25/57 - Mercedes relata que Antonelli já recebeu 2 avisos... Caso receba mais um, italiano pode sofrer com punições de tempo

20/57 - Ainda sem parar, Leclerc segura a pressão de Antonelli

16/57 - Bortoleto não parou e ganha posição na tabela, entrando na zona de pontuação

16/57 - McLaren demora para chamar Norris aos boxes e, somado a um erro durante a parada, o britânico perde importantes posições

15/57 - Com a interferência, pilotos aproveitam para fazer a primeira parada

15/57 - O motivo foi um erro de Lance Stroll, que saiu da pista e não conseguiu fazer o cavalo de pau para retornar a disputa

15/57 - Safety car virtual

10/57 - Lawson supera Colapinto e vai para 6º

7/57 - Hamilton leva o carro aos boxes e abandona a corrida

6/57 - Hamilton relata que está sem freios e continua a cair na tabela, chegando a 14º, atrás de Bortoleto

5/57 - Não demora, porém, para o holandês ultrapassar o heptacampeão mundial

4/57 - Após pedido da Red Bull, Verstappen devolve posição para Antonelli e acaba perdendo espaço na pista para Hamilton

2/57 - Destaque curioso deste início de prova: Verstappen, Hamilton e Hulkenberg largaram de pneus macios

1/57 - Gabriel Bortoleto também tem início ruim: foi de 12º para 14º

1/57 - Oscar Piastri larga mal, perde 3 posições e vai para a 10ª colocação

1/57 - Max Verstappen aproveita os vacilos de Antonelli e vai para segundo

1/57 - Lando Norris não larga muito bem, mas erros de Kimi Antonelli em duas chicanes seguidos ajuda o britânico a manter a liderança

COMEÇA A CORRIDA!

Pilotos saem para a volta de aquecimento

Relembre como foi o GP da Itália:

Faltam apenas 30 minutos para o início da corrida da F1

➡️ Norris conquista primeira pole da história em Madring pela F1

Desempenho do brasileiro na classificação

Gabriel Bortoleto começou a classificação mostrando bom ritmo no Circuito de Madring. No Q1, o brasileiro chegou a ocupar a terceira colocação com pneus macios e terminou a sessão em décimo, garantindo a passagem para a segunda parte da classificação. O resultado também confirmou o bom desempenho da Audi no início da tomada de tempos.

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No Q2, porém, a situação mudou. Bortoleto não conseguiu encontrar o mesmo ritmo apresentado nos primeiros minutos e passou boa parte da sessão dentro da zona de eliminação. Na tentativa final, o brasileiro ainda melhorou sua marca, mas não conseguiu avançar para o Q3.

Com o cronômetro zerado, Bortoleto terminou o Q2 na 12ª colocação e ficou fora da fase decisiva. A eliminação aconteceu em uma sessão na qual Verstappen terminou na liderança, enquanto Nico Hulkenberg também não conseguiu avançar. O alemão, porém, levou a melhor sobre Gabriel.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026

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