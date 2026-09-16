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Após largar em último, Max Verstappen vence corrida contra 100 rivais

Tetracampeão da F1 superou os competidores em apenas 35 minutos no kart

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 18:33
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Max Verstappen vence corrida de kart contra 100 rivais
Max Verstappen vence corrida de kart contra 100 rivais (Foto: Reprodução/Red Bull Racing)

Max Verstappen experimentou um desafio inusitado nesta quarta-feira (16). Em Silverstone, na Inglaterra, ela largou em último em uma corrida de kart contra 100 competidores. O objetivo era ultrapassar todos e terminar a prova na primeira posição, e o tetracampeão da Fórmula 1 não decepcionou. Verstappen cruzou a linha de chegada na ponta após 35 minutos.

O piloto tinha 30 voltas, ou 75 minutos, para deixar para trás todos os outros 100 rivais. Mas ele fez isso em apenas 14 voltas e 35 minutos. O evento, apelidado de "Max vs 100" pela Red Bull, havia sido anunciado em agosto deste ano.

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A dinâmica da competição era simples: cada vez que Verstappen ultrapassava um kart, o adversário era eliminado. Para dificultar a tarefa, os rivais podiam usar, durante a primeira metade da prova, um atalho chamado "volta rápida", que aumentava a distância para o piloto da F1. Nas 15 voltas finais, porém, apenas Max tinha acesso ao recurso. Ainda assim, ele nem precisou utilizá-lo: o holandês ultrapassou todos os adversários antes mesmo da metade da corrida.

Além de pilotos de diferentes partes do mundo, o grid contou com atletas, criadores de conteúdo, personalidades e fãs convidados. O Brasil foi representado por Leticia Bufoni, skatista que também atua no automobilismo, e pelo influenciador Matheus Machado, o Tettrem.

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Max Verstappen volta às origens no kart para encarar 100 pilotos em Silverstone (Crédito: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool)
Max Verstappen volta às origens no kart ao encarar 100 pilotos em Silverstone (Crédito: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool)

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Como foi a atuação de Max Verstappen?

Em apenas uma volta, Max Verstappen protagonizou uma arrancada impressionante: saiu da 101ª para a 37ª posição. Na quarta volta, já ocupava o 18º lugar. Quatro voltas depois, Max alcançou a quinta colocação, apenas 12 segundos atrás do líder. Três voltas mais tarde, já era o quarto colocado. Na 15ª volta, Verstappen assumiu a liderança e, ao longo de apenas 35 minutos, eliminou os 100 adversários. Com isso, encerrou a disputa muito antes das 50 voltas previstas e se consagrou campeão do "Max vs 100".

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