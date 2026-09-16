Após largar em último, Max Verstappen vence corrida contra 100 rivais
Tetracampeão da F1 superou os competidores em apenas 35 minutos no kart
Max Verstappen experimentou um desafio inusitado nesta quarta-feira (16). Em Silverstone, na Inglaterra, ela largou em último em uma corrida de kart contra 100 competidores. O objetivo era ultrapassar todos e terminar a prova na primeira posição, e o tetracampeão da Fórmula 1 não decepcionou. Verstappen cruzou a linha de chegada na ponta após 35 minutos.
O piloto tinha 30 voltas, ou 75 minutos, para deixar para trás todos os outros 100 rivais. Mas ele fez isso em apenas 14 voltas e 35 minutos. O evento, apelidado de "Max vs 100" pela Red Bull, havia sido anunciado em agosto deste ano.
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A dinâmica da competição era simples: cada vez que Verstappen ultrapassava um kart, o adversário era eliminado. Para dificultar a tarefa, os rivais podiam usar, durante a primeira metade da prova, um atalho chamado "volta rápida", que aumentava a distância para o piloto da F1. Nas 15 voltas finais, porém, apenas Max tinha acesso ao recurso. Ainda assim, ele nem precisou utilizá-lo: o holandês ultrapassou todos os adversários antes mesmo da metade da corrida.
Além de pilotos de diferentes partes do mundo, o grid contou com atletas, criadores de conteúdo, personalidades e fãs convidados. O Brasil foi representado por Leticia Bufoni, skatista que também atua no automobilismo, e pelo influenciador Matheus Machado, o Tettrem.
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Como foi a atuação de Max Verstappen?
Em apenas uma volta, Max Verstappen protagonizou uma arrancada impressionante: saiu da 101ª para a 37ª posição. Na quarta volta, já ocupava o 18º lugar. Quatro voltas depois, Max alcançou a quinta colocação, apenas 12 segundos atrás do líder. Três voltas mais tarde, já era o quarto colocado. Na 15ª volta, Verstappen assumiu a liderança e, ao longo de apenas 35 minutos, eliminou os 100 adversários. Com isso, encerrou a disputa muito antes das 50 voltas previstas e se consagrou campeão do "Max vs 100".
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