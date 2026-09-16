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Leclerc terá penalidade no grid após troca de motor no GP do Azerbaijão

Unidade usada no acidente de Monza foi considerada recuperável, mas Ferrari decidiu colocar outro motor no carro do piloto

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 10:02
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Charles Leclerc em pitstop na garagem da Ferrari durante treino no GP da Itália pela F1 2026
Charles Leclerc em pitstop na garagem da Ferrari durante treino no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Charles Leclerc deve começar o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 na parte final do grid. A Ferrari decidiu colocar uma nova unidade de potência no carro do piloto para a etapa de Baku, o que resultará em uma penalidade de posições para o piloto. Seu antigo motor esteve no acidente sofrido pelo piloto durante o GP da Itália, em Monza.

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Apesar do forte impacto, novas análises apontaram que o motor não sofreu danos considerados irreversíveis. Com isso, a unidade identificada como ADUO2 poderá continuar sendo utilizada ao longo da temporada. A expectativa, no entanto, é que ela seja destinada apenas às atividades de pista durante o fim de semana no Azerbaijão, enquanto um motor novo será empregado na corrida. O propulsor havia sido retirado preventivamente após o acidente em Monza. Na ocasião, Leclerc perdeu o controle do carro na segunda volta, na região da Parabólica, e abandonou a prova.

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A decisão também teve reflexos no GP da Espanha. Em Madri, o piloto da Ferrari competiu com uma unidade que entregava menos potência do que a utilizada por Lewis Hamilton. Mesmo assim, Leclerc chegou a liderar boa parte da corrida e terminou a etapa na quarta colocação, atrás do companheiro na classificação. De acordo com informações do Motorsport.com da Itália, a avaliação realizada posteriormente descartou danos terminais no motor utilizado em Monza.

Charles Leclerc em ação no GP da Bélgica de F1 2026
Charles Leclerc no GP da Bélgica de F1 2026 (Foto: John Thys/AFP)

Ferrari escolhe Baku para cumprir punição

A Ferrari considera o circuito de Baku um local adequado para Leclerc cumprir a penalidade. O traçado do GP do Azerbaijão possui uma das maiores retas do calendário da F1, característica que pode favorecer ultrapassagens e ajudar o piloto a recuperar posições durante a corrida. A possibilidade de utilizar Baku para a punição já havia sido mencionada por Fred Vasseur, chefe da Ferrari, durante o fim de semana do GP da Espanha.

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— Vamos ver quando teremos que cumprir uma penalidade de motor com Charles, mas acho que Baku deve funcionar muito bem — afirmou Vasseur.

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