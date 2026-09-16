Charles Leclerc deve começar o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 na parte final do grid. A Ferrari decidiu colocar uma nova unidade de potência no carro do piloto para a etapa de Baku, o que resultará em uma penalidade de posições para o piloto. Seu antigo motor esteve no acidente sofrido pelo piloto durante o GP da Itália, em Monza.

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Apesar do forte impacto, novas análises apontaram que o motor não sofreu danos considerados irreversíveis. Com isso, a unidade identificada como ADUO2 poderá continuar sendo utilizada ao longo da temporada. A expectativa, no entanto, é que ela seja destinada apenas às atividades de pista durante o fim de semana no Azerbaijão, enquanto um motor novo será empregado na corrida. O propulsor havia sido retirado preventivamente após o acidente em Monza. Na ocasião, Leclerc perdeu o controle do carro na segunda volta, na região da Parabólica, e abandonou a prova.

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A decisão também teve reflexos no GP da Espanha. Em Madri, o piloto da Ferrari competiu com uma unidade que entregava menos potência do que a utilizada por Lewis Hamilton. Mesmo assim, Leclerc chegou a liderar boa parte da corrida e terminou a etapa na quarta colocação, atrás do companheiro na classificação. De acordo com informações do Motorsport.com da Itália, a avaliação realizada posteriormente descartou danos terminais no motor utilizado em Monza.

Charles Leclerc no GP da Bélgica de F1 2026 (Foto: John Thys/AFP)

Ferrari escolhe Baku para cumprir punição

A Ferrari considera o circuito de Baku um local adequado para Leclerc cumprir a penalidade. O traçado do GP do Azerbaijão possui uma das maiores retas do calendário da F1, característica que pode favorecer ultrapassagens e ajudar o piloto a recuperar posições durante a corrida. A possibilidade de utilizar Baku para a punição já havia sido mencionada por Fred Vasseur, chefe da Ferrari, durante o fim de semana do GP da Espanha.

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— Vamos ver quando teremos que cumprir uma penalidade de motor com Charles, mas acho que Baku deve funcionar muito bem — afirmou Vasseur.

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