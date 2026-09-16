Leclerc terá penalidade no grid após troca de motor no GP do Azerbaijão
Unidade usada no acidente de Monza foi considerada recuperável, mas Ferrari decidiu colocar outro motor no carro do piloto
Charles Leclerc deve começar o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 na parte final do grid. A Ferrari decidiu colocar uma nova unidade de potência no carro do piloto para a etapa de Baku, o que resultará em uma penalidade de posições para o piloto. Seu antigo motor esteve no acidente sofrido pelo piloto durante o GP da Itália, em Monza.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Apesar do forte impacto, novas análises apontaram que o motor não sofreu danos considerados irreversíveis. Com isso, a unidade identificada como ADUO2 poderá continuar sendo utilizada ao longo da temporada. A expectativa, no entanto, é que ela seja destinada apenas às atividades de pista durante o fim de semana no Azerbaijão, enquanto um motor novo será empregado na corrida. O propulsor havia sido retirado preventivamente após o acidente em Monza. Na ocasião, Leclerc perdeu o controle do carro na segunda volta, na região da Parabólica, e abandonou a prova.
A decisão também teve reflexos no GP da Espanha. Em Madri, o piloto da Ferrari competiu com uma unidade que entregava menos potência do que a utilizada por Lewis Hamilton. Mesmo assim, Leclerc chegou a liderar boa parte da corrida e terminou a etapa na quarta colocação, atrás do companheiro na classificação. De acordo com informações do Motorsport.com da Itália, a avaliação realizada posteriormente descartou danos terminais no motor utilizado em Monza.
Ferrari escolhe Baku para cumprir punição
A Ferrari considera o circuito de Baku um local adequado para Leclerc cumprir a penalidade. O traçado do GP do Azerbaijão possui uma das maiores retas do calendário da F1, característica que pode favorecer ultrapassagens e ajudar o piloto a recuperar posições durante a corrida. A possibilidade de utilizar Baku para a punição já havia sido mencionada por Fred Vasseur, chefe da Ferrari, durante o fim de semana do GP da Espanha.
— Vamos ver quando teremos que cumprir uma penalidade de motor com Charles, mas acho que Baku deve funcionar muito bem — afirmou Vasseur.
➡️ Sem F1, Max Verstappen volta à ação contra 100 pilotos no kart
🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fórmula 1
Rafael Câmara faz teste com a Ferrari visando à F1 2027Há 11 horas
Fórmula 1
Equipe de Rafa Câmara anuncia piloto para 2027 e agita futuro do brasileiroHá 20 horas
Fórmula 1
Sem F1, Max Verstappen volta à ação contra 100 pilotos no kart; saiba horário e onde assistirHá 1 dia
Fórmula 1
George Russell 'se retira' da briga pelo título da F1 2026Há 1 dia
Fórmula 1
Torcedor do Boca Juniors, Colapinto critica nome de curva da F1: "Monumental não"Há 1 dia
Fórmula 1
Azerbaijão recebe próximo GP da Fórmula 1; veja datas e horáriosHá 1 dia
Mais LANCE!