Antonelli faz história e vira primeiro vencedor de Madring na F1
Max Verstappen e Lando Norris fecharam o pódio, enquanto Gabriel Bortoleto ficou em 13º
Kimi Antonelli venceu o primeiro GP da Espanha da história da Fórmula 1, neste domingo (13), no novo circuito de Madring. O italiano largou em segundo, mas assumiu a liderança durante a corrida e resistiu à pressão dos rivais nas 57 voltas. Lando Norris e Max Verstappen fecharam o pódio, enquanto Gabriel Bortoleto terminou a disputa em 13º.
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Norris mantém a liderança na largada, e Hamilton abandona pela primeira vez
Norris não teve uma saída perfeita, mas conseguiu permanecer na ponta após a primeira curva. Antonelli cometeu erros nas chicanes e perdeu terreno, permitindo que Verstappen assumisse a segunda colocação. O italiano ainda precisou lidar com a pressão do rival e acabou deixando espaço para novas disputas nas primeiras voltas.
Na quarta volta, Verstappen foi obrigado a devolver uma posição a Antonelli depois de sair da pista. O holandês, porém, não demorou para diminuir a distância e voltou a atacar na sequência. Na quinta volta, Max conseguiu superar Lewis Hamilton e retomou a segunda colocação, enquanto a disputa pela liderança continuava aberta.
Hamilton teve uma passagem curta entre os primeiros colocados. O piloto da Ferrari começou a enfrentar problemas nos freios na sexta volta e perdeu posições rapidamente. Pouco depois, na sétima passagem, a equipe decidiu retirar o carro da prova, encerrando a participação do heptacampeão. Foi a primeira vez que o britânico abandonou uma corrida na temporada.
Safety Car virtual muda a estratégia
A corrida ganhou uma nova dinâmica na 15ª volta, quando Lance Stroll deixou a pista e não conseguiu retornar ao traçado. O incidente provocou um Safety Car Virtual e levou parte do pelotão aos boxes para realizar a primeira parada. E assim começou o fim da corrida de Norris. Além da demora da McLaren para chamar o piloto, a equipe perdeu tempo durante o pit stop e o britânico caiu na classificação.
Bortoleto aproveitou o cenário para permanecer na pista e avançar na classificação. Sem trocar os pneus, o brasileiro chegou a entrar na zona de pontuação. A estratégia da Audi, no entanto, deixava o piloto dependente da duração dos pneus e de uma eventual nova neutralização.
Antonelli recebe avisos e mantém a ponta
Antonelli passou a receber advertências por seus limites de pista, acumulando dois avisos durante a prova. Mesmo sob pressão, o italiano conseguiu manter o ritmo e continuou entre os principais nomes da corrida. Charles Leclerc chegou a assumir a liderança durante o ciclo de paradas, mas também seguia sem realizar sua própria troca de pneus.
Enquanto a disputa na frente seguia apertada, Norris registrou a volta mais rápida da corrida na 35ª passagem. Russell também ganhou posições após novas paradas dos adversários e chegou ao quinto lugar. Bortoleto, por sua vez, continuava estendendo o primeiro stint e tentava extrair o máximo dos pneus usados desde a largada.
Verstappen e Norris entram na disputa pelo segundo lugar
A briga pelas primeiras posições voltou a esquentar nas voltas finais. Norris conseguiu se aproximar de Verstappen e passou a pressionar o holandês pela segunda colocação. Com os retardatários interferindo no ritmo de Max, o britânico ganhou uma oportunidade ainda maior na reta final.
Mesmo com a aproximação, Verstappen conseguiu sustentar a pressão até as últimas voltas. A disputa ficou aberta até o fim, com os dois separados por uma diferença pequena. Na frente deles, Antonelli seguia controlando a corrida em busca de uma vitória histórica no primeiro GP da Espanha realizado no Madring.
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Desempenho de Bortoleto
Gabriel Bortoleto começou a corrida na 12ª colocação e perdeu posições logo no início. A estratégia da Audi, porém, colocou o brasileiro em uma situação diferente do restante do pelotão, já que ele permaneceu na pista enquanto os adversários realizavam suas paradas. Com isso, chegou a ocupar a oitava colocação durante a prova.
A partir da 41ª volta, Colapinto passou a pressionar Bortoleto pela posição. O argentino chegou a se aproximar bastante e, na 46ª passagem, os dois quase se envolveram em um incidente durante a disputa. O brasileiro conseguiu seguir na prova, mas a estratégia de permanecer na pista começou a perder força conforme os pneus se desgastavam.
A primeira parada de Gabriel finalmente aconteceu na 48ª volta, quando ele entrou nos boxes ao mesmo tempo que Charles Leclerc. A troca fez Bortoleto perder a vantagem construída durante o primeiro stint e complicou sua situação nas voltas finais. Com pneus novos, o brasileiro ainda tentou recuperar terreno, mas não conseguiu voltar à disputa pelas primeiras posições.
Resultado final do GP da Espanha
|posição
|piloto
|equipe
|intervalo
1
Kimi Antonelli
Mercedes
—
2
Max Verstappen
Red Bull Racing
+4.3 s
3
Lando Norris
McLaren
+0.7 s
4
Charles Leclerc
Ferrari
+24.0 s
5
George Russell
Mercedes
+0.7 s
6
Liam Lawson
Red Bull Racing
+56.7 s
7
Franco Colapinto
Alpine
+6.9 s
8
Oscar Piastri
McLaren
+1.7 m
9
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+13.4 s
10
Nico Hülkenberg
Audi
+0.8 s
11
Esteban Ocon
Haas
+3.8 s
12
Pierre Gasly
Alpine
+6.0 s
13
Gabriel Bortoleto
Audi
+7.2 s
14
Yuki Tsunoda
Racing Bulls
+32.2 s
15
Alexander Albon
Williams
+24.5 s
16
Oliver Bearman
Haas
+6.5 s
17
Fernando Alonso
Aston Martin
+41.1 s
18
Valtteri Bottas
Cadillac
+1 volta
19
Carlos Sainz
Williams
Abandonou
20
Sergio Perez
Cadillac
Abandonou
21
Lance Stroll
Aston Martin
Abandonou
22
Lewis Hamilton
Ferrari
Abandonou
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