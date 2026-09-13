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Antonelli faz história e vira primeiro vencedor de Madring na F1

Max Verstappen e Lando Norris fecharam o pódio, enquanto Gabriel Bortoleto ficou em 13º

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 12:08
Atualizado há 2 minutos
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Kimi Antonelli no GP da Itália pela F1 2026
Kimi Antonelli no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Kimi Antonelli venceu o primeiro GP da Espanha da história da Fórmula 1, neste domingo (13), no novo circuito de Madring. O italiano largou em segundo, mas assumiu a liderança durante a corrida e resistiu à pressão dos rivais nas 57 voltas. Lando Norris e Max Verstappen fecharam o pódio, enquanto Gabriel Bortoleto terminou a disputa em 13º.

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Norris mantém a liderança na largada, e Hamilton abandona pela primeira vez

Norris não teve uma saída perfeita, mas conseguiu permanecer na ponta após a primeira curva. Antonelli cometeu erros nas chicanes e perdeu terreno, permitindo que Verstappen assumisse a segunda colocação. O italiano ainda precisou lidar com a pressão do rival e acabou deixando espaço para novas disputas nas primeiras voltas.

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Na quarta volta, Verstappen foi obrigado a devolver uma posição a Antonelli depois de sair da pista. O holandês, porém, não demorou para diminuir a distância e voltou a atacar na sequência. Na quinta volta, Max conseguiu superar Lewis Hamilton e retomou a segunda colocação, enquanto a disputa pela liderança continuava aberta.

Hamilton teve uma passagem curta entre os primeiros colocados. O piloto da Ferrari começou a enfrentar problemas nos freios na sexta volta e perdeu posições rapidamente. Pouco depois, na sétima passagem, a equipe decidiu retirar o carro da prova, encerrando a participação do heptacampeão. Foi a primeira vez que o britânico abandonou uma corrida na temporada.

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Safety Car virtual muda a estratégia

A corrida ganhou uma nova dinâmica na 15ª volta, quando Lance Stroll deixou a pista e não conseguiu retornar ao traçado. O incidente provocou um Safety Car Virtual e levou parte do pelotão aos boxes para realizar a primeira parada. E assim começou o fim da corrida de Norris. Além da demora da McLaren para chamar o piloto, a equipe perdeu tempo durante o pit stop e o britânico caiu na classificação.

Bortoleto aproveitou o cenário para permanecer na pista e avançar na classificação. Sem trocar os pneus, o brasileiro chegou a entrar na zona de pontuação. A estratégia da Audi, no entanto, deixava o piloto dependente da duração dos pneus e de uma eventual nova neutralização.

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Antonelli recebe avisos e mantém a ponta

Antonelli passou a receber advertências por seus limites de pista, acumulando dois avisos durante a prova. Mesmo sob pressão, o italiano conseguiu manter o ritmo e continuou entre os principais nomes da corrida. Charles Leclerc chegou a assumir a liderança durante o ciclo de paradas, mas também seguia sem realizar sua própria troca de pneus.

Enquanto a disputa na frente seguia apertada, Norris registrou a volta mais rápida da corrida na 35ª passagem. Russell também ganhou posições após novas paradas dos adversários e chegou ao quinto lugar. Bortoleto, por sua vez, continuava estendendo o primeiro stint e tentava extrair o máximo dos pneus usados desde a largada.

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Verstappen e Norris entram na disputa pelo segundo lugar

A briga pelas primeiras posições voltou a esquentar nas voltas finais. Norris conseguiu se aproximar de Verstappen e passou a pressionar o holandês pela segunda colocação. Com os retardatários interferindo no ritmo de Max, o britânico ganhou uma oportunidade ainda maior na reta final.

Mesmo com a aproximação, Verstappen conseguiu sustentar a pressão até as últimas voltas. A disputa ficou aberta até o fim, com os dois separados por uma diferença pequena. Na frente deles, Antonelli seguia controlando a corrida em busca de uma vitória histórica no primeiro GP da Espanha realizado no Madring.

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Desempenho de Bortoleto

Gabriel Bortoleto começou a corrida na 12ª colocação e perdeu posições logo no início. A estratégia da Audi, porém, colocou o brasileiro em uma situação diferente do restante do pelotão, já que ele permaneceu na pista enquanto os adversários realizavam suas paradas. Com isso, chegou a ocupar a oitava colocação durante a prova.

A partir da 41ª volta, Colapinto passou a pressionar Bortoleto pela posição. O argentino chegou a se aproximar bastante e, na 46ª passagem, os dois quase se envolveram em um incidente durante a disputa. O brasileiro conseguiu seguir na prova, mas a estratégia de permanecer na pista começou a perder força conforme os pneus se desgastavam.

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A primeira parada de Gabriel finalmente aconteceu na 48ª volta, quando ele entrou nos boxes ao mesmo tempo que Charles Leclerc. A troca fez Bortoleto perder a vantagem construída durante o primeiro stint e complicou sua situação nas voltas finais. Com pneus novos, o brasileiro ainda tentou recuperar terreno, mas não conseguiu voltar à disputa pelas primeiras posições.

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Resultado final do GP da Espanha

posiçãopilotoequipeintervalo

1

Kimi Antonelli

Mercedes

2

Max Verstappen

Red Bull Racing

+4.3 s

3

Lando Norris

McLaren

+0.7 s

4

Charles Leclerc

Ferrari

+24.0 s

5

George Russell

Mercedes

+0.7 s

6

Liam Lawson

Red Bull Racing

+56.7 s

7

Franco Colapinto

Alpine

+6.9 s

8

Oscar Piastri

McLaren

+1.7 m

9

Arvid Lindblad

Racing Bulls

+13.4 s

10

Nico Hülkenberg

Audi

+0.8 s

11

Esteban Ocon

Haas

+3.8 s

12

Pierre Gasly

Alpine

+6.0 s

13

Gabriel Bortoleto

Audi

+7.2 s

14

Yuki Tsunoda

Racing Bulls

+32.2 s

15

Alexander Albon

Williams

+24.5 s

16

Oliver Bearman

Haas

+6.5 s

17

Fernando Alonso

Aston Martin

+41.1 s

18

Valtteri Bottas

Cadillac

+1 volta

19

Carlos Sainz

Williams

Abandonou

20

Sergio Perez

Cadillac

Abandonou

21

Lance Stroll

Aston Martin

Abandonou

22

Lewis Hamilton

Ferrari

Abandonou

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026
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