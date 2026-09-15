Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Rafael Câmara faz teste com a Ferrari visando à F1 2027

Em Ímola, brasileiro pilotou o carro de 2025 da escuderia italiana

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 22:54
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
O piloto brasileiro Rafael Câmara segura o troféu da vitória no GP da Bélgica de Fórmula 2
O piloto brasileiro Rafael Câmara segura o troféu da vitória no GP da Bélgica de Fórmula 2 (Foto: Fórmula 2)

Em meio à expectativa de disputar a elite do automobilismo mundial em 2027, Rafael Câmara participou, nesta terça-feira (15), de mais um teste com a Ferrari. No Circuito de Ímola, na Itália, o brasileiro integrou uma atividade de TPC - Teste de Carros Anteriores -, com o SF-25, carro utilizado pela escuderia italiana na última temporada.

Um dos principais nomes cotados para assumir a vaga de Esteban Ocon na Haas, Câmara, da Academia da Ferrari, busca acumular experiências com monopostos da Fórmula 1. Além dele, seus companheiros Dino Beganovic e Arthur Leclerc também fizeram parte do teste com o SF-25.

continua após a publicidade

Esta não é a primeira vez que Câmara testa um carro de F1 em 2026. Durante as férias da categoria, o brasileiro já havia participado de outra sessão com a Ferrari e também guiado um monoposto da Haas. Na ocasião, o jovem piloto chegou a superar o tempo de referência estabelecido pelo inglês Oliver Bearman, titular da equipe americana.

A sessão em Ímola ocorre simultaneamente aos trabalhos de Charles Leclerc e Lewis Hamilton com o SF-26, atual carro da Ferrari. Os pilotos da F1 fazem testes destinados à coleta de dados para os pneus Pirelli da próxima temporada.

continua após a publicidade
Carro de Rafael Câmara, piloto da Invicta Racing, durante a etapa da Feature Race da Fórmula 2
Rafael Câmara é piloto da Invicta Racing na Fórmula 2 (Foto: Reprodução/Instagram@rafaccamara88)

➡️ Sem F1, Max Verstappen volta à ação contra 100 pilotos no kart

Equipe de Rafael Câmara anuncia piloto para F2 2027

Um novo nome foi confirmado na temporada de 2027 da Fórmula 2. Nesta terça-feira (15), a Invicta Racing anunciou a chegada do britânico Freddie Slater como piloto titular para o próximo ano. A nova contratação aumenta as dúvidas sobre o futuro de Rafa Câmara, que disputa uma vaga na Haas para a próxima temporada.

Aos 18 anos, Slater chega à Invicta como atual vice-campeão da Fórmula 3 e integrante do programa de desenvolvimento da Audi, equipe de Gabriel Bortoleto na F1. A equipe também tem uma relação especial com o Brasil, já que foi pela Invicta que Bortoleto conquistou o título da F2. Slater, portanto, chega à categoria em uma equipe que já conhece o caminho para levar um jovem piloto ao topo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2

Fórmula 1

Equipe de Rafa Câmara anuncia piloto para 2027 e agita futuro do brasileiro

Há 9 horas
Max Verstappen em preparação para o Treino Livre 1, no GP do Japão 2026 (Foto: Philip Fong/AFP)

Fórmula 1

Sem F1, Max Verstappen volta à ação contra 100 pilotos no kart; saiba horário e onde assistir

Há 12 horas
George Russell após o segundo treino livre para o GP da Itália (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Fórmula 1

George Russell 'se retira' da briga pelo título da F1 2026

Há 1 dia
Franco Colapinto, da Alpine, no GP da Hungria pela F1 2026

Fórmula 1

Torcedor do Boca Juniors, Colapinto critica nome de curva da F1: "Monumental não"

Há 1 dia
Lando Norris em último treino livre do GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Alexander Nemenov / AFP)

Fórmula 1

Azerbaijão recebe próximo GP da Fórmula 1; veja datas e horários

Há 1 dia
Virginia e Vini Jr com Lewis Hamilton na etapa da F1 em Madrid (Foto: Reprodução)

Fórmula 1

Look polêmico de Virginia na F1 divide opiniões; entenda

Há 1 dia
Mais LANCE!
Gabriel Bortoleto e Carlos Sainz em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026

Bortoleto critica novo GP da Espanha na F1: 'Uma corrida chata'

Kimi Antonelli e George Russell em GP da Austrália na F1 2026 (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Aos 20 anos, Kimi Antonelli supera Russell em número de vitórias na F1

Kimi Antonelli no GP da Itália pela F1 2026

Antonelli faz história e vira primeiro vencedor de Madring na F1

De boné da Ferrari e óculos escuros, Lewis Hamilton leva a mão esquerda ao ouvido

No GP da Espanha, Lewis Hamilton abandona pela primeira vez na F1 2026

Vini Jr e Gabriel Bortoleto conversam no paddock da F1 durante GP da Espanha

Vini Jr e Virgínia marcam presença no GP da Espanha de F1

Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026

Volta a volta da vitória de Antonelli no GP da Espanha pela F1 2026

Oscar Piastri em ação no GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Espanha neste domingo (13)

Lando Norris segura um guarda-chuva enquanto anda pela garagem no GP da Espanha na F1

GP da Espanha: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Inglaterra pela F1 2026

Bortoleto admite frustração no GP da Espanha na F1: 'Faltou carro'

Lando Norris comemora pole position no GP da Holanda pela F1 2026

Norris conquista primeira pole da história em Madring pela F1

Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026

Fala de Mariana Becker sobre Hamilton e Bortoleto gera críticas: 'Que mico'

Oliver Bearman no GP do Japão pela F1 2026 (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)

Após acidente no treino, piloto da F1 fica fora da classificação do GP da Espanha

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026

Volta a volta da pole de Norris no GP da Espanha pela F1 2026

Pierre Gasly em ação no GP da Itália pela F1 2026

Com batida de Hamilton, Antonelli lidera treino livre 3 do GP da Espanha pela F1