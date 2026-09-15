Rafael Câmara faz teste com a Ferrari visando à F1 2027
Em Ímola, brasileiro pilotou o carro de 2025 da escuderia italiana
Em meio à expectativa de disputar a elite do automobilismo mundial em 2027, Rafael Câmara participou, nesta terça-feira (15), de mais um teste com a Ferrari. No Circuito de Ímola, na Itália, o brasileiro integrou uma atividade de TPC - Teste de Carros Anteriores -, com o SF-25, carro utilizado pela escuderia italiana na última temporada.
Um dos principais nomes cotados para assumir a vaga de Esteban Ocon na Haas, Câmara, da Academia da Ferrari, busca acumular experiências com monopostos da Fórmula 1. Além dele, seus companheiros Dino Beganovic e Arthur Leclerc também fizeram parte do teste com o SF-25.
Esta não é a primeira vez que Câmara testa um carro de F1 em 2026. Durante as férias da categoria, o brasileiro já havia participado de outra sessão com a Ferrari e também guiado um monoposto da Haas. Na ocasião, o jovem piloto chegou a superar o tempo de referência estabelecido pelo inglês Oliver Bearman, titular da equipe americana.
A sessão em Ímola ocorre simultaneamente aos trabalhos de Charles Leclerc e Lewis Hamilton com o SF-26, atual carro da Ferrari. Os pilotos da F1 fazem testes destinados à coleta de dados para os pneus Pirelli da próxima temporada.
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Equipe de Rafael Câmara anuncia piloto para F2 2027
Um novo nome foi confirmado na temporada de 2027 da Fórmula 2. Nesta terça-feira (15), a Invicta Racing anunciou a chegada do britânico Freddie Slater como piloto titular para o próximo ano. A nova contratação aumenta as dúvidas sobre o futuro de Rafa Câmara, que disputa uma vaga na Haas para a próxima temporada.
Aos 18 anos, Slater chega à Invicta como atual vice-campeão da Fórmula 3 e integrante do programa de desenvolvimento da Audi, equipe de Gabriel Bortoleto na F1. A equipe também tem uma relação especial com o Brasil, já que foi pela Invicta que Bortoleto conquistou o título da F2. Slater, portanto, chega à categoria em uma equipe que já conhece o caminho para levar um jovem piloto ao topo.
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🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026
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