Kimi Antonelli alcançou uma marca importante na carreira neste domingo (13). Aos 20 anos, o italiano venceu o Grande Prêmio da Espanha, chegou ao oitavo triunfo na Fórmula 1 e passou George Russell em número de vitórias na categoria. O detalhe chama ainda mais atenção porque Antonelli está apenas em seu segundo ano no grid, enquanto o britânico disputa sua oitava temporada na elite do automobilismo.

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A vitória no Madring também representou o oitavo triunfo de Antonelli somente em 2026. O piloto da Mercedes largou da segunda posição e aproveitou o momento decisivo da corrida para superar Lando Norris, que havia conquistado a pole position. Com o resultado, ampliou ainda mais a liderança do Mundial e consolidou uma temporada de domínio.

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➡️ Antonelli faz história e vira primeiro vencedor de Madring na F1

Antonelli chega a oito vitórias na carreira

A primeira vitória de Antonelli na Fórmula 1 aconteceu em sua segunda temporada na elite do automobilismo e a segunda etapa de 2026. Desde então, o italiano passou a acumular resultados expressivos e rapidamente transformou os primeiros triunfos em uma sequência capaz de colocá-lo à frente de Russell em número de vitórias.

O britânico, por sua vez, precisou esperar mais tempo para construir sua coleção de troféus. Russell estreou na F1 em 2019 e conquistou sua primeira vitória apenas em 2022, no GP de São Paulo. Agora, o piloto da Mercedes soma sete triunfos na categoria, um a menos que o companheiro de equipe.

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A diferença ganha ainda mais peso quando o tempo de carreira dos dois é colocado lado a lado. Antonelli chegou à oitava vitória em sua segunda temporada e aos 20 anos, enquanto Russell precisou de vários anos no grid e mais de 160 corridas disputadas para alcançar os sete triunfos. O italiano, portanto, já começa a construir uma trajetória estatística impressionante mesmo antes de completar duas temporadas na F1.

O triunfo em Madri foi mais um capítulo de uma temporada dominante do italiano. Antes mesmo da etapa espanhola, Antonelli já havia construído uma vantagem importante na liderança do campeonato e acumulado uma sequência de resultados que o colocou como principal candidato ao título. Com a vitória deste domingo (13), a distância para Russell, segundo colocado, aumentou para 81 pontos.

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