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Bortoleto admite frustração no GP da Espanha na F1: 'Faltou carro'

Piloto brasileiro foi eliminado no Q2 e largará em 12º neste domingo (13)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 13:54
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Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Inglaterra pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Gabriel Bortoleto ficou fora do Q3 e vai largar apenas na 12ª colocação no GP da Espanha de Fórmula 1. Durante o Q1, o brasileiro até chegou a aparecer entre os primeiros colocados, mas não conseguiu repetir o desempenho na segunda parte da classificação. Após a sessão, a frustração tomou conta do piloto da Audi, que reconheceu que esperava mais.

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A classificação aconteceu em um circuito novo para todo o grid, o que aumentou a dificuldade de encontrar o acerto ideal. Bortoleto, porém, acredita que a Audi também não tomou as melhores decisões ao longo dos treinos livres . Segundo o brasileiro, a equipe não conseguiu seguir a direção correta no TL2, enquanto o TL3 foi bastante prejudicado pelas bandeiras vermelhas.

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— Pista nova, para todo mundo é difícil, mas não sei se começamos na direção certa. O rumo que tomei com o carro foi errado para o TL2, e no TL3 tiveram muitas bandeiras vermelhas — explicou Bortoleto ao "SporTV".

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Bortoleto admite erros na classificação

Apesar das dificuldades enfrentadas pela Audi durante o fim de semana, o brasileiro acredita que tinha condições de avançar para a última parte da classificação. A diferença para o corte do Q3 ficou abaixo de dois décimos, mas uma parte importante desse tempo acabou sendo perdida ainda no início da volta rápida. Na Curva 1, Bortoleto identificou uma perda de aproximadamente dois décimos em relação à tentativa anterior.

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Ao analisar o desempenho no fim de semana, Bortoleto foi ainda mais direto sobre os motivos que o impediram de brigar pelas primeiras posições. O piloto destacou tanto as dificuldades do carro quanto a própria execução ao longo da classificação. A frustração, portanto, não ficou restrita ao resultado final.

— Faltou consistência no fim de semana, faltou um carro bom e faltou eu pilotar direito. Estou insatisfeito de não ir ao Q3.

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Estratégia preocupa para a corrida

A expectativa agora está voltada para o comportamento dos pneus durante o GP da Espanha. Bortoleto acredita que a Audi pode enfrentar dificuldades caso a degradação seja muito alta, principalmente porque a equipe já utilizou um dos jogos de pneus duros disponíveis para a etapa.

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— Seria bom uma corrida sem muito desgaste, mas não vai ser fácil. Senão, vamos fazer duas paradas com o pneu duro e estamos encrencados — explicou o brasileiro.

Além das dúvidas sobre a estratégia, Bortoleto ainda aguarda a definição dos comissários sobre uma possível punição. O piloto foi convocado por ter supostamente conduzido o carro de forma desnecessariamente lenta durante o Q1, situação que pode alterar sua posição de largada.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
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