Equipe de Rafa Câmara anuncia piloto para 2027 e agita futuro do brasileiro
Piloto brasileiro busca vaga como titular na Fórmula 1 com a Haas
Um novo nome foi confirmado na temporada de 2027 da Fórmula 2. Nesta terça-feira (15), a Invicta Racing anunciou a chegada do britânico Freddie Slater como piloto titular para o próximo ano. A nova contratação aumenta as dúvidas sobre o futuro de Rafa Câmara, que disputa uma vaga na Haas para a próxima temporada.
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Aos 18 anos, Slater chega à Invicta como atual vice-campeão da Fórmula 3 e integrante do programa de desenvolvimento da Audi, equipe de Gabriel Bortoleto na F1. A equipe também tem uma relação especial com o Brasil, já que foi pela Invicta que Bortoleto conquistou o título da F2. Slater, portanto, chega à categoria em uma equipe que já conhece o caminho para levar um jovem piloto ao topo.
— Estou muito animado para subir para a Fórmula 2 com a Invicta Racing no ano que vem. Aprendi muito na Fórmula 3 nesta temporada e sinto que evoluí como piloto e como pessoa ao longo do ano. A Invicta tem um ótimo histórico na Fórmula 2, e estou ansioso para começar a trabalhar com a equipe e nos prepararmos juntos para a nossa campanha — celebrou Freddie Slater.
A chegada de Slater também aumenta as dúvidas sobre o futuro de Câmara na categoria. O brasileiro ainda tem compromissos com a Invicta nesta temporada, mas aparece entre os nomes cotados para assumir uma vaga na Fórmula 1 em 2027. Caso consiga concretizar o salto para a elite, a equipe terá de lidar com a saída de um de seus principais pilotos antes de iniciar a próxima campanha.
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Brasileiro busca vaga na F1
Atual vice-líder da F2, Rafa Câmara passa por um processo de lapidação para se juntar a Gabriel Bortoleto como representante do Brasil na elite do automobilismo. Só este ano, o piloto da Invicta Racing, que está em busca de sua terceira vitória na temporada, já participou de testes com a Ferrari nos circuitos de Hungaroring, na Hungria; Barcelona, na Espanha; e Mugello, na Itália.
Agora, Câmara terá mais uma chance de se provar na disputa por vaga no grid da Fórmula 1 em 2027. Após superar o titular Oliver Bearman em um teste organizado pela Haas, o brasileiro de 21 anos teve seu potencial experimentado pela Ferrari mais uma vez. A avaliação estava marcada para esta terça-feira (15), no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, na Itália.
🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026
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