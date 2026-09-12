GP da Espanha: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1
Lando Norris e Kimi Antonelli lideram largada; Gabriel Bortoleto sai em 12º
A Fórmula 1 chega à 14ª etapa da temporada de 2026 neste domingo (13). Lando Norris garantiu a pole position inédita em Madring após superar Kimi Antonelli e Max Verstappen na disputa pela primeira colocação. Mais abaixo no pelotão, Gabriel Bortoleto parte da 12ª posição – atrás de Nico Hulkenberg, seu companheiro na Audi.
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Veja grid de largada na Espanha
|posição
|piloto
|equipe
|tempo
1
Lando Norris
McLaren
1:31.424
2
Kimi Antonelli
Mercedes
1:31.495
3
Max Verstappen
Red Bull Racing
1:31.566
4
Lewis Hamilton
Ferrari
1:32.013
5
Charles Leclerc
Ferrari
1:32.019
6
George Russell
Mercedes
1:32.149
7
Oscar Piastri
McLaren
1:32.294
8
Liam Lawson
Red Bull Racing
1:32.316
9
Franco Colapinto
Alpine
1:32.503
10
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:33.041
11
Nico Hülkenberg
Audi
1:33.223
12
Gabriel Bortoleto
Audi
1:33.550
13
Esteban Ocon
Haas
1:33.667
14
Pierre Gasly
Alpine
1:33.759
15
Yuki Tsunoda
Racing Bulls
1:34.034
16
Alexander Albon
Williams
1:35.672
17
Carlos Sainz
Williams
1:35.812
18
Fernando Alonso
Aston Martin
1:35.880
19
Sergio Perez
Cadillac
1:36.011
20
Valtteri Bottas
Cadillac
1:36.021
21
Oliver Bearman
Haas
Não participou
22
Lance Stroll
Aston Martin
Não participou
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Desempenho do brasileiro em Madring
Bortoleto começou a classificação mostrando bom ritmo no Circuito de Madring. No Q1, o brasileiro chegou a ocupar a terceira colocação com pneus macios e terminou a sessão em décimo, garantindo a passagem para a segunda parte da classificação. O resultado também confirmou o bom desempenho da Audi no início da tomada de tempos.
No Q2, porém, a situação mudou. Bortoleto não conseguiu encontrar o mesmo ritmo apresentado nos primeiros minutos e passou boa parte da sessão dentro da zona de eliminação. Na tentativa final, o brasileiro ainda melhorou sua marca, mas não conseguiu avançar para o Q3.
Com o cronômetro zerado, Bortoleto terminou o Q2 na 12ª colocação e ficou fora da fase decisiva. A eliminação aconteceu em uma sessão na qual Verstappen terminou na liderança, enquanto Nico Hulkenberg também não conseguiu avançar. O alemão, porém, levou a melhor sobre Gabriel.
🏎️ Gabriel Bortoleto na F1
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