F1 confirma calendário de 2027 com Sprint em São Paulo

A Fórmula 1 confirmou, nesta quarta-feira (16), o calendário da temporada 2027. O campeonato terá 24 etapas, com dez finais de semana no formato Sprint. Entre as novidades estão o retorno dos GPs de Portugal e da Turquia, além da presença de São Paulo e Mônaco entre as etapas que receberão a corrida curta.

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A temporada começará no Bahrein, entre os dias 12 e 14 de março, e será encerrada em Abu Dhabi, de 10 a 12 de dezembro. O GP de São Paulo está marcado para os dias 5 a 7 de novembro, mantendo a etapa brasileira no mesmo período do ano em relação à temporada atual.

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O calendário vinha sendo discutido internamente há meses. A definição das etapas no Oriente Médio, porém, estava ligada ao cenário de conflito na região. Mesmo assim, a F1 manteve quatro provas na área: Bahrein, Arábia Saudita, Catar e Abu Dhabi.

A programação também altera algumas das etapas europeias. Portimão, em Portugal, e Istambul, na Turquia, retornam ao calendário, enquanto Barcelona ficará fora em 2027 dentro do sistema de alternância com Spa-Francorchamps. O GP da Holanda também não fará parte da temporada.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Mônaco terá Sprint pela primeira vez

Entre as dez etapas escolhidas para receber o formato Sprint está o tradicional GP de Mônaco. A etapa no Principado terá duas sessões de classificação, uma corrida curta e o Grande Prêmio, aumentando a quantidade de momentos competitivos durante o fim de semana.

A escolha também está relacionada às características do circuito. Como as ultrapassagens são mais difíceis em Mônaco, a classificação costuma ter papel importante na definição das posições. Com o Sprint, existe ainda a possibilidade de uma ordem de largada diferente entre a prova curta e o GP.

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Além de Mônaco, o formato será utilizado em Bahrein, Austrália, Japão, Canadá, Grã-Bretanha, Itália, Brasil, Catar e Abu Dhabi. Segundo a Fórmula 1, a expansão para dez etapas acompanha a popularidade do formato entre torcedores e promotores. A programação com mais sessões competitivas também aumenta a movimentação nos autódromos durante sexta-feira e sábado.

Calendário completo da F1 em 2027

Pré-temporada: 24 a 27 de fevereiro- Bahrein

12-14 de março - GP do Bahrein (sprint)

19-21 de março - GP da Arábia Saudita

2-4 de abril - GP da Austrália (sprint)

9-11 de abril - GP do Japão (sprint)

16-18 de abril - GP da China

30 de abril -2 de maio - GP de Miami

21-23 de maio - GP do Canadá (sprint)

4-6 de junho - GP de Mônaco (sprint)

18-20 de junho - GP de Portugal

2-4 de julho - GP da Grã-Bretanha (sprint)

9-11 de julho - GP da Áustria

23-25 ​​de julho - GP da Bélgica

30 de julho -1 de agosto - GP da Hungria

3-5 de setembro - GP da Itália (sprint)

10-12 de setembro - GP da Espanha

24-26 de setembro - GP do Azerbaijão

1-3 de outubro - GP da Turquia

8-10 de outubro - GP de Singapura

22-23 de outubro - GP dos EUA (Austin)

29-31 de outubro - GP da Cidade do México

5-7 de novembro - GP de São Paulo (sprint)

18-20 de novembro - GP de Las Vegas

3-5 de dezembro - GP do Qatar (sprint)

10-12 de dezembro - GP de Abu Dhabi (sprint)

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🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026

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