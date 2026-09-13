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No GP da Espanha, Lewis Hamilton abandona pela primeira vez na F1 2026

Heptacampeão mundial encerra sequência de 13ª etapas na zona de pontuação

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 11:33
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De boné da Ferrari e óculos escuros, Lewis Hamilton leva a mão esquerda ao ouvido
Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Holanda (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

A participação de Lewis Hamilton no GP da Espanha, neste domingo (13), terminou antes do esperado. Diferente do treino livre, porém, o abandono do britânico não tem a ver com algum acidente, mas, sim, com um problema mecânico na Ferrari. É a primeira vez que o heptacampeão mundial não completa uma corrida na temporada de 2026 da Fórmula 1.

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Hamilton vinha de uma disputa intensa com Max Verstappen quando começou a enfrentar dificuldades. O britânico havia reclamado de uma manobra do rival e pediu que a posição fosse devolvida, o que acabou acontecendo após uma orientação da Red Bull. A questão mais preocupante, no entanto, apareceu pouco depois, quando os freios da Ferrari passaram a apresentar problemas.

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Ainda na pista, durante a volta 7, a problema se agravou a ponto de comprometer o ritmo de Hamilton, que precisou reduzir consideravelmente a velocidade. A origem da falha ainda não está totalmente esclarecida, mas foi confirmada pela escuderia nas redes sociais.

Sem condições de seguir normalmente, o piloto da Ferrari foi perdendo posições no decorrer da corrida. A situação obrigou Hamilton a conduzir o carro em ritmo muito lento até conseguir alcançar os boxes da F1. Por lá, a equipe italiana encerrou sua participação e retirou o monoposto da prova.

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O abandono em Madri encerra uma sequência importante do britânico em 2026. Até o GP da Espanha, Hamilton era o único piloto do grid que havia conseguido pontuar em todas as etapas disputadas no campeonato. Agora, a marca chega ao fim justamente na estreia da Fórmula 1 no novo circuito espanhol.

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Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026
Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

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