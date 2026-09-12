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Norris conquista primeira pole da história em Madring pela F1

Kimi Antonelli e Max Verstappen fecham pódio; Gabriel Bortoleto fica em 12º lugar

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 12:30
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Lando Norris comemora pole position no GP da Holanda pela F1 2026
Lando Norris comemora pole position no GP da Holanda pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

Lando Norris conquistou a primeira pole position da história da F1 no Circuito de Madring. Neste sábado (12), o britânico superou as adversidade do início do Grande Prêmio da Espanha e largará na frente na corrida principal. Kimi Antonelli completa a primeira fila, enquanto Max Verstappen ficou em terceiro. Mais atrás no grid, Gabriel Bortoleto ficou no Q2, mas largará na 12ª posição, atrás do companheiro de Audi.

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Como foi a classificação do GP da Espanha?

Q1

A classificação começou com a Haas informando que Oliver Bearman não participaria da sessão após o forte acidente sofrido no terceiro treino livre. A dupla da Cadillac foi a primeira a deixar os boxes, enquanto Gabriel Bortoleto também foi rapidamente para a pista em busca de uma boa marca.

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Os primeiros tempos colocaram Kimi Antonelli na liderança, com 1min33s566, mas a tabela mudou rapidamente conforme os pilotos completaram suas voltas rápidas. Bortoleto surpreendeu ao colocar a Audi em terceiro com pneus macios, enquanto Max Verstappen apareceu em segundo mesmo utilizando os compostos médios.

Na sequência, Liam Lawson assumiu a ponta ao ser cerca de dois décimos mais rápido que Antonelli. Bortoleto chegou a ocupar a nona colocação e se destacou como o melhor piloto fora das quatro principais equipes, mas Franco Colapinto melhorou sua marca e empurrou o brasileiro para décimo. George Russell apareceu na reta final e assumiu a liderança do Q1. Sem nova melhora dos rivais, o brasileiro terminou na décima colocação e avançou para a segunda parte da classificação.

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ELIMINADOS: Carlos Sainz, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Oliver Bearman e Lance Stroll.

Q2

A segunda sessão começou com os pilotos rapidamente indo à pista, enquanto o tempo disponível foi reduzido para 15 minutos. Antonelli foi o primeiro a registrar uma volta rápida e assumiu a liderança, mas Verstappen respondeu na sequência e mostrou novamente a força da Red Bull.

Bortoleto teve dificuldades para encontrar uma marca competitiva e permaneceu dentro da zona de eliminação durante boa parte da sessão. Enquanto isso, Hamilton melhorou seu tempo e superou Charles Leclerc, mas a dupla da Ferrari foi a única a permanecer na pista naquele momento.

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O brasileiro conseguiu baixar sua marca na tentativa seguinte, mas não o suficiente para escapar da zona de corte. Verstappen ainda melhorou o próprio tempo para 1min32s431 e terminou o Q2 na liderança, enquanto Bortoleto ficou em 12º, atrás do companheiro Nico Hulkenberg.

ELIMINADOS: Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda e Alex Albon.

Q3

A sessão decisiva começou com Antonelli liderando o pelotão, até Hamilton aparecer e assumir a primeira colocação com 1min32s079. O italiano respondeu rapidamente e voltou ao topo ao marcar 1min31s835, enquanto Leclerc também melhorou, mas não conseguiu superar o piloto da Mercedes.

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Com menos de quatro minutos para o fim, os pilotos retornaram à pista para as últimas tentativas. Verstappen, Norris e Piastri permaneceram nos boxes inicialmente, enquanto os demais buscavam melhorar suas marcas antes da bandeirada.

Antonelli chegou a colocar a Mercedes nas duas primeiras posições, com George Russell aparecendo em terceiro e formando um pódio provisório para a equipe. Hamilton voltou a superar o companheiro de Ferrari, mas a disputa ainda estava aberta para os minutos finais.

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Na última tentativa, Lando Norris brilhou e assumiu a liderança para conquistar a pole position do GP da Espanha pela primeira vez na F1. Antonelli ficou com o segundo lugar e Verstappen terminou em terceiro, enquanto Bortoleto largará em 12º após ser eliminado no Q2.

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Confira grid de largada em Madring

posiçãopilotoequipetempo

1

Lando Norris

McLaren

1:31.424

2

Kimi Antonelli

Mercedes

1:31.495

3

Max Verstappen

Red Bull Racing

1:31.566

4

Lewis Hamilton

Ferrari

1:32.013

5

Charles Leclerc

Ferrari

1:32.019

6

George Russell

Mercedes

1:32.149

7

Oscar Piastri

McLaren

1:32.294

8

Liam Lawson

Red Bull Racing

1:32.316

9

Franco Colapinto

Alpine

1:32.503

10

Arvid Lindblad

Racing Bulls

1:33.041

11

Nico Hülkenberg

Audi

1:33.223

12

Gabriel Bortoleto

Audi

1:33.550

13

Esteban Ocon

Haas

1:33.667

14

Pierre Gasly

Alpine

1:33.759

15

Yuki Tsunoda

Racing Bulls

1:34.034

16

Alexander Albon

Williams

1:35.672

17

Carlos Sainz

Williams

1:35.812

18

Fernando Alonso

Aston Martin

1:35.880

19

Sergio Perez

Cadillac

1:36.011

20

Valtteri Bottas

Cadillac

1:36.021

21

Oliver Bearman

Haas

Não participou

22

Lance Stroll

Aston Martin

Não participou

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

🏎️ Pole postion no GP da Espanha, Lando Norris é atual campeão da F1
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