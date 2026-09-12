Norris conquista primeira pole da história em Madring pela F1
Kimi Antonelli e Max Verstappen fecham pódio; Gabriel Bortoleto fica em 12º lugar
Lando Norris conquistou a primeira pole position da história da F1 no Circuito de Madring. Neste sábado (12), o britânico superou as adversidade do início do Grande Prêmio da Espanha e largará na frente na corrida principal. Kimi Antonelli completa a primeira fila, enquanto Max Verstappen ficou em terceiro. Mais atrás no grid, Gabriel Bortoleto ficou no Q2, mas largará na 12ª posição, atrás do companheiro de Audi.
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Como foi a classificação do GP da Espanha?
Q1
A classificação começou com a Haas informando que Oliver Bearman não participaria da sessão após o forte acidente sofrido no terceiro treino livre. A dupla da Cadillac foi a primeira a deixar os boxes, enquanto Gabriel Bortoleto também foi rapidamente para a pista em busca de uma boa marca.
Os primeiros tempos colocaram Kimi Antonelli na liderança, com 1min33s566, mas a tabela mudou rapidamente conforme os pilotos completaram suas voltas rápidas. Bortoleto surpreendeu ao colocar a Audi em terceiro com pneus macios, enquanto Max Verstappen apareceu em segundo mesmo utilizando os compostos médios.
Na sequência, Liam Lawson assumiu a ponta ao ser cerca de dois décimos mais rápido que Antonelli. Bortoleto chegou a ocupar a nona colocação e se destacou como o melhor piloto fora das quatro principais equipes, mas Franco Colapinto melhorou sua marca e empurrou o brasileiro para décimo. George Russell apareceu na reta final e assumiu a liderança do Q1. Sem nova melhora dos rivais, o brasileiro terminou na décima colocação e avançou para a segunda parte da classificação.
ELIMINADOS: Carlos Sainz, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Oliver Bearman e Lance Stroll.
Q2
A segunda sessão começou com os pilotos rapidamente indo à pista, enquanto o tempo disponível foi reduzido para 15 minutos. Antonelli foi o primeiro a registrar uma volta rápida e assumiu a liderança, mas Verstappen respondeu na sequência e mostrou novamente a força da Red Bull.
Bortoleto teve dificuldades para encontrar uma marca competitiva e permaneceu dentro da zona de eliminação durante boa parte da sessão. Enquanto isso, Hamilton melhorou seu tempo e superou Charles Leclerc, mas a dupla da Ferrari foi a única a permanecer na pista naquele momento.
O brasileiro conseguiu baixar sua marca na tentativa seguinte, mas não o suficiente para escapar da zona de corte. Verstappen ainda melhorou o próprio tempo para 1min32s431 e terminou o Q2 na liderança, enquanto Bortoleto ficou em 12º, atrás do companheiro Nico Hulkenberg.
ELIMINADOS: Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda e Alex Albon.
Q3
A sessão decisiva começou com Antonelli liderando o pelotão, até Hamilton aparecer e assumir a primeira colocação com 1min32s079. O italiano respondeu rapidamente e voltou ao topo ao marcar 1min31s835, enquanto Leclerc também melhorou, mas não conseguiu superar o piloto da Mercedes.
Com menos de quatro minutos para o fim, os pilotos retornaram à pista para as últimas tentativas. Verstappen, Norris e Piastri permaneceram nos boxes inicialmente, enquanto os demais buscavam melhorar suas marcas antes da bandeirada.
Antonelli chegou a colocar a Mercedes nas duas primeiras posições, com George Russell aparecendo em terceiro e formando um pódio provisório para a equipe. Hamilton voltou a superar o companheiro de Ferrari, mas a disputa ainda estava aberta para os minutos finais.
Na última tentativa, Lando Norris brilhou e assumiu a liderança para conquistar a pole position do GP da Espanha pela primeira vez na F1. Antonelli ficou com o segundo lugar e Verstappen terminou em terceiro, enquanto Bortoleto largará em 12º após ser eliminado no Q2.
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Confira grid de largada em Madring
|posição
|piloto
|equipe
|tempo
1
Lando Norris
McLaren
1:31.424
2
Kimi Antonelli
Mercedes
1:31.495
3
Max Verstappen
Red Bull Racing
1:31.566
4
Lewis Hamilton
Ferrari
1:32.013
5
Charles Leclerc
Ferrari
1:32.019
6
George Russell
Mercedes
1:32.149
7
Oscar Piastri
McLaren
1:32.294
8
Liam Lawson
Red Bull Racing
1:32.316
9
Franco Colapinto
Alpine
1:32.503
10
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:33.041
11
Nico Hülkenberg
Audi
1:33.223
12
Gabriel Bortoleto
Audi
1:33.550
13
Esteban Ocon
Haas
1:33.667
14
Pierre Gasly
Alpine
1:33.759
15
Yuki Tsunoda
Racing Bulls
1:34.034
16
Alexander Albon
Williams
1:35.672
17
Carlos Sainz
Williams
1:35.812
18
Fernando Alonso
Aston Martin
1:35.880
19
Sergio Perez
Cadillac
1:36.011
20
Valtteri Bottas
Cadillac
1:36.021
21
Oliver Bearman
Haas
Não participou
22
Lance Stroll
Aston Martin
Não participou
🏎️ Pole postion no GP da Espanha, Lando Norris é atual campeão da F1
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