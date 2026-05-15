A primeira vez ao volante de um carro de Fórmula 1 costuma marcar a carreira de qualquer piloto. Por isso, os dias 13 e 14 de maio provavelmente se tornaram inesquecíveis para Rafael Câmara. O brasileiro comandou o SF-25, carro da Ferrari na temporada 2025, durante atividades oficiais da elite do automobilismo.

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Parte da academia da Ferrari, Rafa participou dos testes de carros prévios, atividade conhecida como TPC e prevista pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Os dois dias de treinos aconteceram no circuito de Hungaroring, em Budapeste, capital da Hungria. O brasileiro dividiu o treinamento com outro jovem piloto da base italiana: o sueco Dino Beganovic. Veja imagens abaixo:

A expectativa é de que Rafael Câmara siga os passos de Gabriel Bortoleto no automobilismo. O atual piloto da Audi conquistou os títulos da F3 e da F2 de forma consecutiva, ambos logo em sua temporada de estreia. Após vencer a Fórmula 3 em seu primeiro ano, Rafa agora tenta repetir o feito na categoria seguinte com a Invicta Racing – a mesma equipe do compatriota.

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O caminho de Câmara na atual temporada é promissor. Depois de duas etapas, o pernambucano se destaca na segunda colocação, empatado com o italiano Gabriele Minì, da MP Motosport. Ele esteve nos dois primeiros pódios e anota um total de 25 pontos no campeonato.

Brasileiro tem chances na Ferrari ainda em 2026

Antes mesmo do início da atual temporada, a vaga de Rafa em uma das atividades da Fórmula 1 foi sondada pelo francês Frédéric Vasseur. A intenção do chefe de equipe da Scuderia Ferrari seria colocar o brasileiro para participar de algumas sessões de treinos livres em 2026. Vale destacar que o regulamento obriga as equipes a cederem seus carros a pilotos novatos em ao menos quatro sessões ao longo da temporada.

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Na ocasião, Vasseur foi perguntado se o italiano Leonardo Fornaroli, campeão da Fórmula 2 no Catar, teria uma oportunidade na equipe. Na resposta, o chefe disse ter havido interesse no piloto, mas destacou já ter Oliver Bearman e Rafael Câmara como jovens condutores.

— Certamente houve interesse (em Fornaroli), mas já temos Rafael Câmara , que venceu a Fórmula 3 e estará na Fórmula 2 no próximo ano. Provavelmente, Câmara fará alguns treinos livres conosco na F1 e certamente alguns testes com TPC (com carros anteriores) — afirmou Frédéric Vasseur, segundo o site italiano "AutoRacer.it".

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Quem é o brasileiro Rafael Câmara, atual campeão da F3?

Natural de Recife, o piloto de 21 anos conta com uma carreira marcada por grandes feitos nas categorias de base do automobilismo. A jornada de Rafael no automobilismo começou em 2014, e seu talento logo se destacou nas competições de kart, culminando com o vice-campeonato mundial na classe OK Junior em 2019 – categoria que revelou grandes nomes da F1 como Max Verstappen, Michael Schumacher, Fernando Alonso e Charles Leclerc.

A transição para os carros de Fórmula em 2022 foi igualmente notável. Participando de três competições de Fórmula 4, o brasileiro terminou entre os três primeiros em todas: vice-campeão nos Emirados Árabes e terceiro colocado tanto no Campeonato Italiano quanto na ADAC F4.

Na temporada 2023, Rafael ficou em terceiro lugar no campeonato do Oriente Médio e em quinto na Fórmula Regional Europeia (FRECA). Em 2024, manteve a terceira posição no Oriente Médio, mas conquistou antecipadamente o título da FRECA. Estes resultados consistentes abriram as portas para sua participação na Fórmula 3 em 2025, em que foi campeão já na estreia.

Rafael Câmara venceu GP da Espanha na F3 2025 (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

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