F1: Vice-diretor da Ferrari exalta Rafael Câmara, campeão da F3

O vice-diretor da Ferrari, Jérôme d’Ambrosio, elogiou nesta semana o desempenho de Rafael Câmara após a conquista do título da Fórmula 3 e afirmou que o piloto brasileiro dá sinais de maturidade, mas ainda precisa cumprir etapas antes de chegar à Fórmula 1. O belga destacou o nível de controle exibido pelo brasileiro nas últimas provas e indicou que a Fórmula 2 será o próximo passo natural na carreira do piloto.

continua após a publicidade

➡️ Rafael Câmara conquista título da F3 em temporada de estreia

Pular etapas?

Segundo o dirigente, Câmara mostrou capacidade de acelerar nos momentos certos e gerenciar a corrida sem cometer erros, desempenho que justificou o apoio da academia da Ferrari. Ainda assim, d’Ambrosio frisou que a equipe não pretende “queimar etapas” e que a promoção ao cockpit de Fórmula 1 exige preparação técnica e pessoal. A recomendação da Scuderia é que o piloto encerre a temporada atual, retorne ao Brasil para descanso e então inicie o trabalho específico para 2026, com foco na transição para a Fórmula 2.

— Sinceramente, não poderíamos ter esperado algo melhor. A temporada começou forte, ele lidou muito bem nos momentos mais tensos e isso é uma característica do Rafa, que é uma das suas forças — iniciou d'Ambrosio.

continua após a publicidade

Rafael Câmara em ação pela Fórmula 3 (Foto: Paul Crock / AFP)

➡️ Lando ou Piastri? IA aponta o campeão da F1 2025

— Primeiro, precisa encerrar esta temporada, mas depois já começa a preparação para o futuro. A Fórmula 2 será o próximo passo. É um desafio, então teremos de nos preparar da melhor maneira possível — completou o dirigente.

A avaliação pública de d’Ambrosio reforça o vínculo de Câmara com a academia da Ferrari e aumenta a visibilidade do brasileiro no paddock, embora a direção da equipe mantenha cautela sobre prazos e metas para uma eventual promoção ao grid da Fórmula 1.

continua após a publicidade

Quem é o brasileiro Rafael Câmara, campeão da F3?

Rafael Câmara compete em 2025 pela equipe Trident, atual campeã da Fórmula 3 e reconhecida por investir em jovens promessas. Natural de Recife, o piloto de 19 anos reside atualmente em Milão. Apesar da pouca idade, o brasileiro se destaca com uma carreia marcada por grandes feitos nas categorias de base do automobilismo.

A jornada de Rafael no automobilismo começou em 2014. Seu talento logo se destacou nas competições de kart, culminando com o vice-campeonato mundial na classe OK Junior em 2019 - categoria que revelou grandes nomes da F1 como Max Verstappen, Michael Schumacher, Fernando Alonso e Charles Leclerc.

Em 2021, antes de migrar para os monopostos, o brasileiro conquistou importantes títulos no kart, incluindo o WSK Champions Cup, onde superou Andrea Kimi Antonelli, atual piloto da Mercedes, e o WSK Super Master Series, competição que Max Verstappen venceu em 2012.

Rafael Câmara foi campeão da Fórmula Regional (Foto: Reprodução/Instagram

Sua transição para os carros de fórmula em 2022 foi igualmente notável. Participando de três competições de Fórmula 4, o brasileiro terminou entre os três primeiros em todas: vice-campeão nos Emirados Árabes e terceiro colocado tanto no campeonato Italiano quanto na ADAC F4.

Na temporada 2023, Rafael ficou em terceiro lugar no campeonato do Oriente Médio e em quinto na Fórmula Regional Europeia (FRECA). Em 2024, manteve a terceira posição no Oriente Médio, mas conquistou antecipadamente o título da FRECA. Estes resultados consistentes abriram as portas para sua participação na Fórmula 3 em 2025.

Rafael Câmara foi campeão da Fórmula 3 (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte