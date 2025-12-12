Vídeo: Brasileiro Rafael Câmara é eleito o novato do ano pela FIA

Campeão da Fórmula 3, com o recorde de cinco poles-positions, além de quatro vitórias, Rafael Câmara foi o destaque da categoria em 2025. E, com essa performance, o piloto pernambucano, de apenas 20 anos, foi eleito, nesta sexta-feira (12), pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo), o novato do ano.

Abaixo, o momento em que o brasileiro recebe a notícia de que foi o melhor entre os novatos:

O anúncio, feito nas redes sociais, foi comemorado pelos fãs do piloto brasileiro.

'Rafa já é um orgulho pro Brasil', escreveu um torcedor.

Quem é o brasileiro Rafael Câmara

Rafael Câmara compete em 2025 pela equipe Trident, atual campeã da Fórmula 3 e reconhecida por investir em jovens promessas. Natural de Recife, o piloto de 19 anos reside atualmente em Milão. Apesar da pouca idade, o brasileiro se destaca com uma carreia marcada por grandes feitos nas categorias de base do automobilismo.

A jornada de Rafael no automobilismo começou em 2014. Seu talento logo se destacou nas competições de kart, culminando com o vice-campeonato mundial na classe OK Junior em 2019 - categoria que revelou grandes nomes da F1 como Max Verstappen, Michael Schumacher, Fernando Alonso e Charles Leclerc.

Em 2021, antes de migrar para os monopostos, o brasileiro conquistou importantes títulos no kart, incluindo o WSK Champions Cup, onde superou Andrea Kimi Antonelli, atual piloto da Mercedes, e o WSK Super Master Series, competição que Max Verstappen venceu em 2012.

Sua transição para os carros de fórmula em 2022 foi igualmente notável. Participando de três competições de Fórmula 4, o brasileiro terminou entre os três primeiros em todas: vice-campeão nos Emirados Árabes e terceiro colocado tanto no campeonato Italiano quanto na ADAC F4.

Na temporada 2023, Rafael ficou em terceiro lugar no campeonato do Oriente Médio e em quinto na Fórmula Regional Europeia (FRECA). Em 2024, manteve a terceira posição no Oriente Médio, mas conquistou antecipadamente o título da FRECA. Estes resultados consistentes abriram as portas para sua participação na Fórmula 3 em 2025.