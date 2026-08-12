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CEO da F1 garante permanência de Max Verstappen: 'Feliz com mudanças'

Stefano Domenicali revelou que regulamento sofrerá novas alterações entre 2027 e 2028

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 15:02
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Max Verstappen concede entrevista antes do terceiro treino livre do GP da Austrália de Fórmula 1 em Albert Park. (Foto: Paul Crock/AFP)
Max Verstappen concede entrevista antes do terceiro treino livre do GP da Austrália de Fórmula 1 (Foto: Paul Crock/AFP)

Max Verstappen nunca escondeu a insatisfação com o novo regulamento da Fórmula 1 desde a estreia na Austrália. A partir daí, surgiram rumores de que o piloto da Red Bull estaria perto de uma aposentadoria precoce. Em meio às reclamações do holandês, o CEO da categoria, Stefano Domenicali, abriu o jogo sobre o futuro das regras e as mudanças planejadas para 2027 e 2028.

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— Não devemos esquecer que, para alterar as regras, as equipes, os fabricantes, a FIA e a direção da F1 precisaram chegar a um ponto comum. Na verdade, queríamos ser ainda mais agressivos na alteração do equilíbrio de potência, mas, como resultado do acordo feito com as equipes, foi aceita uma transição gradual — disse Domenicali.

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Segundo o dirigente, as novas atualizações já estão em processo de desenvolvimento e o retorno obtido até o momento é positivo. Além do apoio de alguns pilotos, Domenicali também conversou pessoalmente com Verstappen sobre as mudanças e acredita que o tetracampeão mundial seguirá na categoria.

— Os pilotos que testaram no simulador com as configurações do ano que vem disseram que estamos no caminho certo. Também falamos pessoalmente sobre esse assunto com Max. Minha opinião é que Max ficará conosco. Acredito nisso de coração e espero que assim seja.

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Domenicali confia em permanência de Verstappen

A relação próxima entre Domenicali e Verstappen também ajuda nas conversas sobre o futuro da Fórmula 1. O dirigente acredita que o piloto ficará satisfeito com as alterações previstas para os próximos anos, mas reconhece que a decisão sobre a continuidade da carreira pertence ao próprio holandês.

— Penso que Max ficará extremamente satisfeito com as futuras mudanças. Ele adora a F1 e se preocupa com o futuro do esporte. Neste momento, estamos discutindo juntos tanto o futuro dele como da categoria. Tenho uma ótima relação com ele. A F1 é uma organização suficientemente grande para tê-lo, mas, no fim das contas, ele mesmo decidirá seu futuro e o esporte seguirá seu próprio caminho.

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A expectativa de Domenicali está diretamente ligada ao processo de revisão das regras. A categoria já trabalha nas configurações que serão utilizadas nos próximos anos, enquanto pilotos e equipes participam dos testes e fornecem avaliações sobre o comportamento dos carros.

Mas, afinal, que mudanças são essas?

A principal alteração envolve o equilíbrio de potência das unidades, entre elétrica e combustão, utilizadas na Fórmula 1. Em 2026, a nova geração de motores passou a utilizar aproximadamente metade da potência proveniente do motor a combustão e metade do sistema elétrico, uma mudança significativa em relação à geração anterior.

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A partir de 2027, porém, a categoria vai começar a deslocar novamente essa balança em direção ao motor a combustão. Em 2028, a divisão será de 60% para o motor a combustão e 40% para o sistema elétrico. Assim, a mudança não representa uma volta aos motores do passado, mas uma correção gradual do equilíbrio adotado para 2026.

Max Verstappen na garagem da Red Bull no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Cristobal Herrera Ulashkevich / POOL / AFP)
Max Verstappen na garagem da Red Bull no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Cristobal Herrera Ulashkevich / POOL / AFP)

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