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'Não acho que Hamilton será campeão novamente' da F1, diz Montoya

Heptacampeão mundial está decidido a ficar na Fórmula 1 até a conquista de oitavo título

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 12:54
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Lewis Hamilton celebra no pódio após terminar em terceiro lugar no GP da China de Fórmula 1, em 15 de março de 2026. (Foto: Greg Baker/AFP)
Lewis Hamilton celebra no pódio após terminar em terceiro lugar no GP da China de Fórmula 1 (Foto: Greg Baker/AFP)

Apesar do bom começo na temporada de 2026, as chances de Lewis Hamilton na Fórmula 1 parecem ter se esgotado de vez. Pelo menos, é no que acredita Juan Pablo Montoya, ex-piloto da categoria. Enquanto isso, o heptacampeão mundial garante que não desistirá da carreira até conquistar mais o oitavo título na elite do automobilismo.

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— Não acho que ele será campeão mundial novamente — disse Montoya.

Ainda que não acredite em mais uma conquista de Hamilton, nem mesmo o colombiano foi capaz de ignorar a evolução da Ferrari e do piloto durante a atual temporada. Neste ano, o britânico voltou a subir ao pódio na F1 após um jejum de um ano, três meses e 20 dias. Além disso, também voltou a vencer durante o GP de Barcelona-Catalunha.

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— As performances dele mostram que está no caminho certo. Elas mostram que a Ferrari está no caminho certo e que eles estão fazendo um trabalho incrível. Eles estão sendo realmente inteligentes na maneira como conduzem seus negócios e suas estratégias. E isso é realmente muito legal de ver — afirmou.

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Hamilton segue confiante

Apesar das especulações sobre uma possível aposentadoria, o objetivo do heptacampeão mundial está definido: conquistar o oitavo título. Segundo colocado no Mundial de Pilotos em 2026, o britânico garantiu que "não vai parar até chegar lá", em referência à oitava conquista na Fórmula 1. A declaração foi dada por Hamilton durante o GP da Inglaterra, em entrevista à Sky Sports.

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Nove pontos separam o heptacampeão mundial de George Russell na classificação. Esta é a melhor primeira metade de temporada do piloto desde 2021. Desde então, entre 2022 e 2025, Hamilton terminou atrás de seus companheiros de equipe – Russell, na Mercedes, e Charles Leclerc, na Ferrari.

Lewis Hamilton no GP do Canadá de F1 2026 (Foto: Geoff Robins/ AFP)
Lewis Hamilton no GP do Canadá de F1 2026 (Foto: Geoff Robins/ AFP)

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