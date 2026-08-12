Bortoleto revela cobrança por evolução e mira título na F1 Em passagem pelo Brasil, o piloto avaliou seu desempenho na temporada

Gabriel Bortoleto é bastante crítico consigo. Mesmo após uma boa corrida ou um resultado positivo, o piloto da Audi encontra pontos que poderiam ter sido melhores. A autocobrança, segundo ele, é uma das características que o ajudaram a chegar à Fórmula 1 (F1) e que podem ser fundamentais para alcançar um objetivo ainda maior: disputar o título mundial.

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O piloto aproveitou a pausa do calendário para fazer uma de suas raras passagens pelo Brasil. Durante evento de uma de suas patrocinadoras, nesta quarta-feira (12), um descontraído e sorridente Gabriel fez uma avaliação da temporada, mas não aliviou para o próprio lado. Em 2026, Bortoleto encerrou a primeira metade do campeonato com 10 pontos e acredita que uma nota oito é suficiente para definir o próprio desempenho.

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— Raramente você vai me ver dando um 9 ou um 10. Acho que notas assim são só quando você está ganhando título. Eu sou uma pessoa muito crítica. Eu me critico muito em muitos momentos. Até quando são ótimas corridas, eu sempre consigo achar alguma coisa que eu fiz errado - afirmou.

Para Bortoleto, reconhecer os próprios erros é parte essencial do processo de evolução, especialmente no início de sua trajetória na categoria principal do automobilismo. Aos 21 anos, Gabriel carrega com naturalidade o peso de ser "o brasileiro da Fórmula 1", ao mesmo tempo que reconhece que certas frustrações fazem parte da rotina de quem exige cada vez mais de si.

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— Eu acho que também é isso que me trouxe até a Fórmula 1 e que, se Deus quiser, vai me levar um dia a disputar pelo título mundial. Você só consegue crescer e disputar por grandes coisas se consegue enxergar os seus próprios erros. Se não for capaz de fazer isso, não vai chegar a lugar nenhum - disse.

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Construção e futuro na Audi

A ambição pelo título aparece em um momento de construção para Bortoleto e para a Audi. O brasileiro vê o projeto da equipe alemã como um compromisso de longo prazo e espera que a parceria permita a conquista de resultados mais expressivos nos próximos anos.

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— Mesmo que a gente saiba que tem um limite para o que dá pra gente fazer com os carros que a gente tem hoje, estou feliz com o que a equipe tem feito. Tomara que nos próximos dois, três anos a gente consiga conquistar grandes coisas. O projeto não é fácil. A gente sabe que é a categoria mais disputada do mundo - pontuou.

Gabriel Bortoleto participa de evento de uma de suas patrocinadoras (Foto: Claudio Lacerda)

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