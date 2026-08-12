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Mercedes prepara pacote de atualizações e pode receber punição da F1

Kimi Antonelli se isola na liderança da F1 com 50 pontos de vantagem para Lewis Hamilton

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 11:12
Atualizado há 1 minutos
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Kimi Antonelli na garagem da Mercedes no GP da Hungria pela F1 2026
Kimi Antonelli na garagem da Mercedes no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / POOL / AFP)

A Mercedes chega ao Grande Prêmio da Holanda com uma decisão importante pela frente. Em busca de priorizar o desenvolvimento do carro, a equipe prepara um novo pacote de atualizações. Ainda assim, precisa definir quando será mais conveniente assumir uma possível punição da Fórmula 1 relacionada às unidades de potência.

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A atualização aparece como uma das principais apostas da equipe para seguir o bom desempenho na segunda metade da temporada. O objetivo é encontrar mais consistência em um carro que já mostrou velocidade em determinadas pistas, mas ainda sofre para se manter constante em todos os diferentes tipos de circuito do calendário.

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O retorno das férias de verão também servirá para colocar a Mercedes diante de um tipo de pista bastante específico. Em Zandvoort, a equipe precisará encontrar um acerto que permita aos pilotos atacar as curvas sem comprometer o comportamento do carro nos trechos mais rápidos. A resposta do monoposto ao longo do fim de semana será importante para definir se o novo pacote realmente atende às necessidades identificadas.

Punição vira problema estratégico

Enquanto tenta descobrir o efeito do novo pacote, a Mercedes também precisa olhar para o planejamento das próximas etapas. A nova mudança nas unidades de potência pode levar a uma penalização no grid, ao bater o limite definido pela categoria. Com isso, a equipe terá de escolher o momento em que a perda de posições cause o menor impacto possível.

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Atualmente, no entanto, a vantagem de Kimi Antonelli (219) na liderança do Mundial de Pilotos segue confortável. 50 pontos separam o italiano e o vicelíder Lewis Hamilton (169). Dupla do jovem piloto, George Russell chega em terceiro, com 160 pontos.

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Kimi Antonelli, da Mercedes, em coletiva no GP da Bélgica pela F1 2026
Kimi Antonelli, da Mercedes, em coletiva no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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